Josipovićeva stranka kreće u pregovore o pripajanju SDP-u

Na sjednici Predsjedništva stranke''Naprijed, Hrvatska! Progresivni savez'' održane u srijedu jednoglasno je odlučeno da predsjednik Ivo Josipović i članovi povjerenstva mogu započeti pregovore o spajanju sa SDP-om, izvijestilo je predsjedništvo stranke.

Saborski zastupnici SDP-a u četvrtak su komentirali vjerojatni povratak svojeg bivšeg člana i bivšeg predsjednika Republike Ive Josipovića u stranku, pozdravljajući taj potez, no uz nadu da svoj povratak nije uvjetovao zahtjevom da bude predsjednički kandidat SDP-a.

Arsen Bauk ustvrdio je da Josipović u svojim javnim nastupima i vrijednostima za koje se zalagao tijekom i nakon predsjedničkog mandata nije ni u čemu odstupio od onih vrijednosti koje je zastupao dok je bio član SDP-a. U tom smislu ne vidim zapreke da nam se pridruži ako to želi, kazao je.

No, što se tiče pitanja je li to uvod u njegovu kandidaturu za predsjednika države, odgovor je - nije, poručio je Bauk.

"Kada uđe ili se vrati u SDP ima pravo na ambicije kao i svi drugi članovi, a hoće li te ambicije biti ostvarene ovisi o demokratskim procedurama stranke ili onim drugim procedurama u stranci. Imat će prava kao i svi drugi članovi i bit će javnosti prepoznatljiviji nego neki drugi članovi, rekao je,

Gordan Maras podsjetio je na svoje riječi, kada je čuo da se gasi Josipovićeva stranka, da su im širom otvorena vrata SDP-a. "Svi koji se žele pridružiti i pomoći da budemo bolji su dobrodošli“, kazao je.

Maras nije sudjelovao u razgovorima i ne zna je li se Josipoviću što nudilo ali, tvrdi, SDP i on ne funkcioniraju po tom principu. "To su neki drugi. Idite u stranku gradonačelnika Bandića, u HDZ, možda tamo dobijete odgovor kako se to radi. Mi to ne radimo", poručio je Maras.

Na pitanje bi li Josipović bio dobar predsjednički kandidat, kazao je da kandidat SDP-a mora biti "onaj tko ima šanse konkurirati lošoj predsjednici koju sada imamo na poziciji".

Mora nuditi vrlo jasnu i čvrstu politiku, drugačiju od sadašnje koja je puna ispraznosti i trčanja po utakmicama, a iza te politike nije ostalo ništa unatoč pompoznim najavama o najbogatijoj zemlji na svijetu, preseljenju s Pantovčaka i sl.