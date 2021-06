Kako su 24sata objavila, ovogodišnjim izmjenama zakona o lokalnoj upravi, drastično su srezane naknade koje mogu primati zastupnici ili vijećnici, ali i predsjednici i potpredsjednici vijeća i skupština. Ali to se ne odnosi samo na jednog čovjeka u cijeloj Hrvatskoj: SDP-ova Joška Klisovića. Nakon koalicije s Možemo!, SDP je dobio mjesto predsjednika Skupštine, a onda je nova većina izglasala i da Klisović tu funkciju obavlja profesionalno. A to mu donosi plaću veću od one gradonačelnika Tomislava Tomaševića i tek oko tisuću kuna manju od premijera Andreja Plenkovića. I korištenje službenog Passata sa službenim vozačem 24 sata dnevno. Plaća bi mu trebala iznositi 31.662 kune bruto, a od toga bi Klisović trebao mjesečno dobiti 21.228 kuna neto.

Da nije izglasano da dužnost obavlja profesionalno, imao bi pravo na godišnju naknadu od tek 24.000 kuna neto ili 2000 kuna mjesečno. Tomašević bi trebao imati plaću od oko 18.700 kuna neto, dok premjer Plenković ima plaću 22.148 kuna neto.

No nakon što smo to objavili, Joško Klisović na Facebooku je objavio da će na prvom sastanku s Tomaševićem tražiti korekciju plaće i službeni auto koji neće biti luksuzniji od onog koji koristi gradonačelnik Tomašević.

- Smatram da predsjednik Gradske skupštine ne treba imati veću plaću od gradonačelnika Zagreba, stoga ću na svome prvom sastanku s gradonačelnikom g. Tomaševićem tražiti korekciju odnosno smanjenje plaće. U sklopu revizije voznog parka Grada Zagreba također ću tražiti da vozilo za službene potrebe predsjednika Gradske skupštine bude primjereno potrebama, a nikako ne luksuznije od onoga kojim se koristi za službene potrebe gradonačelnik Zagreba. Danas sam proveo drugi radni dan na mjestu predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba upoznajući se sa specifičnostima organizacije rada Gradske skupštine i detaljima rada Stručne službe Gradske skupštine. Plaća predsjednika Gradske skupštine, odnosno osnovica i koeficijent definirani su važećim propisima, a automobil koji za službene svrhe koristi predsjednik Gradske skupštine sam zatekao preuzimanjem dužnosti - napisao je na Facebooku.