Jovanović: Ako Vlada donese 'lex LNG', bit će protuustavan

Saborski zastupnik SDP-a Željko Jovanović na konferenciji za novinstvo u subotu u Rijeci je ustvrdio da bi Vlada, donošenjem zakona o LNG terminalu, prema najavi premijera Andreja Plenkovića, u potpunosti suspendirala i Ustav i Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, te odluke Primorsko-goranske županije, općine Omišalj te volju građana Krka, Omišlja, Rijeke i cijele županije.

Jovanović je istaknuo da se Primorsko-goranska županija, Krk i Omišalj ne protive LNG terminalu, ali isključivo kopnenoj inačici.

„Plenković navodi da će 'lex LNG' ubrzati realizaciju projekta s aspekta koncesije, imovinsko-pravnih odnosa i Studije utjecaja na okoliš, a to su tri zadnje brane demokratske procedure i vladavine zakona i njih će taj zakon srušiti“, rekao je Jovanović.

Po njegovim riječima, "ukinut će tržišno natjecanje i pogodovati stranim investitorima a lokalnom stanovništvu oduzeti zemljište i uvaliti im plutajući LNG te realizirati taj projekt, bez obzira na to bio on štetan za okoliš ili ne“.

Jovanović je poručio da se premijer Plenković, potpredsjednica Vlade Martina Dalić i nadležni ministri prvo trebaju pobrinuti da se razgradi postrojenje Dine, da termoelektrana Urinj pređe na plin i da se vodi briga o ovdašnjem turizmu, pa ćemo, kako je rekao, povjerovati da se pod strateškim interesom Hrvatske ne krije privatni interes raznih lobija.

Spominjući slučaj Agrokor, Jovanović je ocijenio da „Vladin angažman oko Agrokora već dugo nije simpatičan“, da „lex Agrokor“ rješenje nikad nije bilo najmudrije, te ustvrdio da je „par Ramljak –Dalić osigurao vrlo atraktivne zarade sebi i uskom krugu njima bliskih krugova“.

„Agrokor je tako postao školski primjer lešinarenja u tri faze – Todorić family u prvoj, Ramljakovi lešinarski fondovi u drugoj i Dalić-Ramljak i partneri u završnoj fazi. Pri tom Dalić i dalje skriva tko je pisao 'lex Agrokor', ali je sad već svima jasno da je 'lex Agrokor' i Ramljakov rad te lešinarenje Ramljakovih partnera ostataka ostataka Agrokora – sukob interesa koji smrdi, a za to netko treba odgovarati“, naglasio je Željko Jovanović.



Ustvrdio je da se Vlada ne bavi bitnim reformama, nego da ide uporno od skandala do skandala i od jednog do drugog sukoba interesa te da zato ljudi odlaze iz Hrvatske.

Jovanović je poručio da Vlada istovjetno načelo za oslobađanje plaćanja tunelarine u tunelu Sv. Ilija treba primijeniti i u drugim krajevima Hrvatske, među ostalim i za mostarinu na Krčkom mostu, tunelarinu u tunelu Učka te cestarine na dijelovima autoceste Rijeke-Zagreb, posebno za stanovnike Gorkog kotara.