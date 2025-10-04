Jučer se u Šibeniku sunčali, a danas minusi. Evo kakvo nas vrijeme čeka ovaj vikend!

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme u svim krajevima. Ipak, tijekom večeri sa zapada će postupno stizati naoblačenje, što najavljuje moguću promjenu vremena u narednim danima. Vjetar će imati značajnu ulogu u današnjoj prognozi. U unutrašnjosti zemlje zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, dok će na istoku prijepodne biti prisutan sjeverozapadnjak. Na Jadranu će tijekom dana puhati umjerena do jaka bura, koja će sredinom dana okrenuti na umjeren južni i jugozapadni vjetar. Ovakva promjena vjetra može donijeti kratkotrajne lokalne promjene u osjećaju temperature i vremenskim uvjetima.



Temperature će biti ugodne za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 15 i 20 °C, dok će u Zagrebu biti između 16 i 18 °C, a na Sljemenu od 8 do 10 °C. Jutarnje temperature bit će niže, ali tijekom dana će porasti do navedenih vrijednosti. Iako će veći dio dana biti pretežno sunčan, savjetuje se praćenje vremenskih prilika, osobito u večernjim satima kada se očekuje naoblačenje. Promjena vremena sa zapada može donijeti i mogućnost slabih oborina tijekom noći ili sutrašnjeg dana.

U Sloveniji najniža temperatura u 30 godina

Jučer je na Kredarici u Sloveniji izmjereno -10,2°C što je najniža temperatura prvog tjedna listopada u zadnjih 30 godina!

Na Kopaoniku u Srbiji palo je 45 centimetara snijega čime je srušen rekord iz 1972. godine za ovo razdoblje, piše Meteo Alarm Srbija.

Foto: Meteo Adriatic

Foto: Meteo Adriatic

Kakvo će biti vrijeme za vikend?

U suboto će biti jutarnjeg mraza. Tijekom dana sunčano, bura će na Jadranu u drugom dijelu dana okrenuti na južne vjetrove, sa zapada dolazi naoblačenje. U nedjelju nestabilno uz dosta kiše, obilnije na zapadu. U Gorskom kotaru moguće pahulje. U unutrašnjosti će prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Na moru će jako i olujno jugo sa sjevera naglo okretati na buru. Podno Velebita do sredine dana orkanski udari.

Popodne postupno smirivanje i razvedravanje najprije na zapadu. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda u kopnenim krajevima od 9 do 14, na moru uglavnom od 14 do 19 °C. U drugom dijelu dana temperatura u padu, piše DHMZ.