Jugoslavenski scenarij bi odgovarao Trumpu. Netanyahu i on su ovo spremali od 2018

Prošlo je 11 dana rata na Bliskom istoku ili Srednjem istoku (ovisi koga se pita). Rat je već ušao u određenu kolotečinu, Izrael i SAD avionima napadnu Iran, Teheran odgovori dronovima i raketama po Izraelu i američkim bazama u arapskim zemljama.

Saudijska Arabija počela je smanjivati ​​proizvodnju nafte, pridružujući se drugim proizvođačima u Perzijskom zaljevu u uvjetima američko-izraelskog sukoba s Iranom koji je poremetio brodarske rute u regiji. Saudijski naftni div Aramco počeo je smanjivati ​​proizvodnju na dva naftna polja, navode dva izvora.

Iako Iran odgovara svaki dan, Donald Trump šalje kontradiktorne izjave te malo tvrdi da će rat trajati tjednima, a onda da je više-manje gotov. Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević govori nam da je to znak da ni on sam nema jasan cilj.

- To pokazuje da predsjednik Trump nema neku jasnu strategiju. Također, takve kontradiktorne izjave ukazuju da je razočaran i nije ispunio očekivanja, a to je promjena režima. Ta promjena se očekivala nakon 12-dnevnog rata, pa se nije dogodila, onda se očekivala nakon pobune u siječnju, pa se nije dogodila, onda se očekivala promjena režima nakon ubojstva ajatolaha Hameneija, no ni tada se nije dogodila. Trump je sada u neprilici, a poznavajući njegovo dosadašnje ponašanje, on će kada mu to uvjeti dopuste proglasiti pobjedu. I to će biti neovisno o tome hoće li opstati Islamska Republika ili će stići nova vlast - govori nam Božo Kovačević.

- Ultimativna pobjeda je promjena režima, no ne zna se kada bi se to moglo dogoditi. Racionalni cilj Izraela i SAD-a je odstranjenje opasnosti za sigurnost Izraela, ali ako režim opstane, opstat će i ta opasnost s njima - govori nam Kovačević te dodaje da je novi ajatolah, rigidan u stavovima o Izraelu i SAD-u koji su u Iranu poznati kao 'Velika i mala sotona'.

Objašnjava nam da bi sekundarni cilj za Trumpa mogao biti tzv. jugoslavenski scenarij ili balkanizacija Irana.

- Samo promjena režima ili raspad Irana kao države na više različitih teritorija bi im odgovarali. Dokaz tome je da je Amerika pokušala potaknuti Kurde na pobunu. Taj alternativni cilj je raspad Irana kao države u sadašnjim granicama - dodaje Kovačević.

- Trump je cjelokupni vojni potencijal stavio na raspolaganje Netanyahuu. Do napada na Iran je došlo zato što su još 2018. Netanyahu i Trump dogovorili sukob. Iako ni CIA ni IAEA nisu pronašli dokaze da Iran ne poštuje svoje obveze iz sporazuma s Obamom, Trump je na nagovor Netanyahua povukao SAD iz sporazuma i ponovno uveo sankcije Iranu. To je bio smišljen potez, cilj je bio radikalizirati iransko vodstvo kako bi se moglo pronaći opravdanje za rat koji se sada vodi - objašnjava nam Kovačević.

Foto: Majid Asgaripour

- Netanyahu ima jasan cilj, a Trump ga slijedi. Trump je dozvolio da Netanyahu odredi kada će rat protiv Irana početi i time je praktički svoj položaj zapovjednika američke vojske prepustio Netanyahuu. On ima jasan cilj, a to je promjena režima u Iranu na bilo koji način. Izgleda da Trump nema tako jasne ciljeve i strategije, izuzev neupitne podrške Netanyahuu - rezonira Kovačević. Napad na Iran se dogodio nakon otmice Madura u Venezueli koja ima ogromne količine nafte.

- Ako postoji globalna strategija u Washingtonu, onda bi to bilo ovladavanje svim naftnim izvorima na svijetu. Kina je ovisna o uvozu energenata bez kojih se ne može natjecati sa SAD-om. Kina je dosad imala diverzificiranu nabavku energenata jer ne žele ovisiti samo o jednom dobavljaču. Sada je primorana suziti krug opskrbljivača i njena energetska budućnost je trenutačno u pitanju. Još se čeka njihov odgovor na američke poteze oko Irana. Ono što bi se moglo dogoditi je da bi Kina povećala uvoz ruskih energenata, ali to nikako Trumpu ne bi odgovaralo jer mu je cilj odvojiti Putina i Xi Jinpinga - govori nam nekadašnji veleposlanik u Moskvi. Isključuje izravno uključivanje Kine u rat koja za sada mudro izbjegava konfrontaciju i opskrbljuje Iran s obavještajnim podacima i lokacijama američkih vojnih ciljeva.

- Kina sada skuplja diplomatske bodove jer ukazuje na sustavno kršenje međunarodnog prava. Ona se tiho priprema za potencijalni konačni obračun sa SAD-om jer Amerika nedvojbeno namjerava izazvati Kinu na bojnom polju - zaključio je Kovačević.