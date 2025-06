Julijana plete papučice za male Palčiće: 'Sretna sam kad znam da griju bebice veličine dlana'

Radit ću sve dokle me god ruke budu služile. Isplela sam već tisuću rukotvorina i još ću toliko ako budem mogla, rekla je Julijana Zadravec iz Frkanovca u Međimurju. Ova umirovljenica vještih i vrijednih ruku već 17 godina plete iz hobija, a ono što isplete, ova dobra duša jednostavno ne može zadržati za sebe, a još manje prodavati. Nedavno je po drugi put odjelu neonatologije u čakovečkoj bolnici poklonila oko 50 pari papučica. Išle su njihovim najranjivijim pacijentima, takozvanim palčićima.

Ostavila im je poruku

- Nisam čak ni otišla tamo osobno nego sam dala susjedi da to odnese. Ostavila sam tek poruku kako im želim sve najbolje i da sam im od srca dala ovaj poklon. Poslali su mi pisanu zahvalu. Ali niti jedna zahvala, niti jedna riječ ne može tako ispuniti ljudsko srce kao kad znate da te bebice veličine dlana nose vaše papučice i da ih one griju. To me najviše razveselilo - rekla je Julijana. Plesti ju je naučila jedna susjeda kada se prije puno godine doselila u okolicu Ljubljane gdje i danas živi. U Frkanovec iz kojeg je rodom, sada dolazi uglavnom vikendom i kad su obiteljski sastanci u pitanju.

Frkanovec: Julijana Zadravec plete papučice | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Susjeda mi je pokazala i brzo sam to usvojila. U Sloveniji mnoge umirovljenice pletu i heklaju. Tamo svi poklanjaju svoje rukotvorine bolnicama i drugim potrebitima. Ja sam tad pomislila: "Zašto ne bih stvari koje ispletem poklonila nekoj bolnici u svom Međimurju u kojem sam rođena". I tako je sve počelo - kaže Julijana. Kad je shvatila da je njen poklon zaživio među palčićima, odlučila se nakon godinu dana na još jednu rundu. Za papučice garantira da su mekane, nježne i dobro griju. Jer Julijani vuna nije šala.

Strast prema vuni

- U dućanima s vunom sam svoj na svome. Tamo uživam. Mogla bih tamo provoditi čitave dane. Vunu biram po debljini, boji i kvaliteti. Trudim se da za papučice bude što bolja, što mekša - uvjerava Julijana. Majka je kćerke i sina, ima četiri unuke i jednu praunuku. Otkriva i kako za njih rijetko plete jer one takve stvari ne preferiraju.

Frkanovec: Julijana Zadravec plete papučice | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Znate kakvi su mladi danas. Više vole moderne stvari - smije se ponosna baka i prabaka koja je po struci kemičarka i radni je vijek provela u jednom laboratoriju. Umirovljenički dani joj, kaže, nisu nimalo dosadni ili monotoni. Danju je aktivna u vrtu, pomaže kao volonter starim i nemoćnim osobama, dok je večer rezervirana za ručne radove.

- Navečer imam vremena. Od 19 pa do ponoći to radim. Nemam ništa na papiru, to sve imam u glavi - kaže Julijana i otkriva kako joj nikad nije bilo na pameti da će jednom zbog svojih radova završiti u javnosti. Skromna i samozatajna, ipak je pristala podijeliti s nama svoju priču o ovim fenomenalnim rukotvorinama u koje je uloženo puno ljubavi i strpljenja. Izašla je u javnost i kako bi svijet, prepun loših stvari i crnila, bio bogatiji bar za jednu pozitivnu priču. A sad kad je pristala sve ispričati, kaže, jako joj je stalo potaknuti druge penzionerke kao i one mlađe žene, da pletu, heklaju, izrađuju stvari.

Želi ih inspirirati

- To je nešto što jako opušta. Voljela bih utjecati na druge, to bi me jako veselilo jer je to stvarno lijep način zabave, a i uvijek svoje radove mogu poklanjati onima kojima je potrebno - kaže umirovljenica. A nakon izlaska iz bolnice majci i djetetu ostaje trajna uspomena. Julijana tvrdi kako bi joj bilo drago stupiti u kontakt s nekom majkom čija je beba nosila njene papučice. U čakovečkoj bolnici oduševljeni su dobrotom ove umirovljenice i njezinim papučicama.

Frkanovec: Julijana Zadravec plete papučice | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Poboljšavaju utopljavanje djeteta po porodu, ne samo da stavljamo kapicu nego i te čarapice našoj nedonoščadi ili bolesnoj novorođenčadi po porodu i tako im olakšavamo tu prilagodbu na uvjete van maternice, objašnjava Berbara Medlobi Vinković - pedijatrica i neonatologinja te voditeljica Odjela neonatologije. Julijane je na takve riječ srce kao kuća i samo razmišlja kako će i najnovija vuna koju je nabavila uskoro opet poprimiti preslatki oblik papučica, kapica i drugih stvarčica koje ju vesele.