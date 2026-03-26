Jurčević: 'Plenković i Milanović se igraju sa sigurnošću'

Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević upozorio je u četvrtak na ozbiljne propuste u upravljanju sustavom nacionalne sigurnosti Hrvatske, izjavivši kako se Plenković i Milanović i dalje igraju s nacionalnom sigurnošću. „Hrvatska je potpuno obezglavljena“, ustvrdio je zastupnik na konferenciji za novinare, upozorivši pritom na promjene globalnog poretka i potrebu koordiniranog djelovanja sigurnosnog sustava.

„U ovih četiri i pol godine dogodile su se dramatične promjene u svijetu, a hrvatske institucije, zadužene za nacionalnu sigurnost, nisu pravovremeno reagirale, prvenstveno zbog nesazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost“, rekao je Jurčević, podsjetivši kako je sjednica tog Vijeća sazvana tek nakon više od četiri godine, unatoč dubokim promjenama u međunarodnom sigurnosnom okruženju, uključujući rat u Ukrajini i promjene unutar NATO-a i EU.

Takav izostanak pravovremenog i koordiniranog djelovanja između predsjednika Vlade i predsjednika Republike ukazuje na ozbiljne slabosti u sustavu upravljanja sigurnosnim izazovima, kazao je te kao ilustraciju naveo i slučaj pada bespilotne letjelice na teritorij Hrvatske, za koji ni nakon više godina nisu razjašnjene sve okolnosti.

Jurčević je istaknuo kako postoje ozbiljne sumnje da ni predstojeća sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost neće rezultirati potrebnim političkim konsenzusom, „što dodatno povećava i onako dramatične sigurnosne rizike za Republiku Hrvatsku“.

„Ne možemo očekivati konsenzus ako se i dalje nastavlja politički sukob između ključnih državnih institucija, dok sigurnosni rizici rastu. Zadnji je trenutak da se postigne politički konsenzus o pitanjima nacionalne sigurnosti, jer sve okolnosti ukazuju na to da Hrvatska ulazi u razdoblje ekstremno povećanih sigurnosnih prijetnji i ratnih ugroza“, zaključio je Jurčević, priopćio je Most u čijem saborskom Klubu taj zastupnik djeluje.