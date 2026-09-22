Ljubo Jurčić o gorivu: 'Cijene će ići gore. Nadam se čudu...'

O rekordnim cijenama goriva, novom poskupljenju dizela i pravilima o tzv. sidrenim cijenama u RTL Direktu govorio je ekonomist i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić. Upozorio je da bi, ako se visoke cijene dizela zadrže dulje vrijeme, dio troškova mogao biti prebačen na potrošače, što bi dodatno poguralo inflaciju.

Jurčić smatra da bi se učinak poskupljenja goriva kroz gospodarstvo mogao širiti tijekom otprilike dva mjeseca. Najprije bi se mogao osjetiti u prijevozu i logistici, a potom i u sektorima poput ribarstva i poljoprivrede. Posebno je upozorio na tzv. inflacijska očekivanja, kada poduzeća počinju podizati cijene i izvan onoga što izravno zahtijeva rast njihovih troškova.

Ipak, Jurčić ne očekuje nužno trenutni udar na cijene. Kazao je da bi pričekao mjesec dana, ali ako se situacija ne stabilizira do početka listopada, smatra da će cijene sigurno rasti. U slučaju da cijena nafte ostane između 100 i 110 dolara, a visoka cijena dizela potraje, procjenjuje da bi hrvatska inflacija za dva mjeseca mogla dosegnuti 6-7 posto.

Govoreći o Vladinim mjerama, Jurčić je naveo da postoje mogućnosti poput fleksibilnog PDV-a i promjena trošarina, a u slučaju ugrožavanja energetske i prometne sigurnosti države moguće su i snažnije intervencije. Istodobno smatra da bi pomoć trebalo više usmjeriti prema građanima s nižim prihodima, dok bi se subvencioniranje goriva za imućnije moglo pokazati manje ciljanim.

Jurčić je ocijenio da je Hrvatska trenutačno u relativno dobroj situaciji kada je riječ o opskrbi gorivom jer ima rafineriju i naftovod, ali upozorava da će cijene pratiti stanje na europskom tržištu. Kao veći hrvatski problem izdvojio je razinu plaća u odnosu na troškove života.

Na pitanje o novom pravilu prema kojem trgovci, cvjećari i frizeri od 1. listopada trebaju iskazivati sidrenu, najnižu i aktualnu cijenu, Jurčić je odgovorio da takvu mjeru ne bi uveo. Smatra da takvo iskazivanje cijena nema značajan ekonomski učinak te da se njime prije svega stvara dojam da Vlada brine o cijenama. Govoreći šire o hrvatskoj gospodarskoj politici, Jurčić je rekao da je bilo poteza koje smatra pogrešnima te da bi, nakon što se pogreška prepozna, trebalo raditi na njezinu ispravljanju umjesto da se naknadno objašnjava kao dobar potez.