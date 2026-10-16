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PROTIV AJAXA

Jure (24) na Poljudu urlao 'Je*em vam mater židovsku'! Dobio je deset dana zatvora

Piše 24sata,
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Jure (24) na Poljudu urlao 'Je*em vam mater židovsku'! Dobio je deset dana zatvora
Zbog bakljade prekinuta utakmica između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Policija je 24-godišnjaka privela tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa zbog uvreda na vjerskoj i nacionalnoj osnovi.

Prekršajni sud odredio je deset dana zadržavanja u zatvoru 24-godišnjem Juri D., kojega je policija privela tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Policija ga je, prema pisanju portala Dalmacija Danas, uhitila na zapadnoj tribini u 20.25 sati zbog vrijeđanja na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Policija ga tereti i da je na utakmicu došao pod utjecajem alkohola. Izmjerili su mu 1,66 promila, a policija navodi da je klupi i igračima Ajaxa dovikivao uvrede.

- Jebem vam mater židovsku! – navodno je dovikivao Jure D., prema navodima policije.

Policija smatra da je mladić pred većim brojem ljudi izazvao mržnju i netrpeljivost zbog vjerske i nacionalne pripadnosti. Nakon uhićenja i boravka u policijskim prostorijama priveli su ga na Prekršajni sud, koji je odredio zadržavanje. Policija je predložila i novčanu kaznu od 260 eura.nSud je, među ostalim, uzeo u obzir da je Jure D. već prekršajno kažnjavan te da se protiv njega vodi kazneni postupak zbog prijetnje i iznude, navodi Dalmacija Danas.

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*uz korištenje AI-ja

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