Juričan pisao psihijatru: 'Što je u glavi Milana Bandića?'

Nakon što je bivši predsjednički kandidat Dario Juričan na svom Facebook profilu napisao, 'otvoreno pismo princu Charlesu', sada je kako navodi napisao "ljubavno pismo psihijatru Veljku Đorđeviću.

LJUBAVNO PISMO PSIHIJATRU VELJKU ĐORĐEVIĆU:

ŠTO JE U GLAVI GRADONAČELNIKA MILANA BANDIĆA?

Reci ti meni Veljko, kao medijski istaknuti stručnjak, psihijatar, što se nalazi u glavi našeg gradonačelnika Milana Bandića?

Stavimo na stranu što mu pohodiš rođendane i toviš se tamo guščjom paštetom.

Stavimo na stranu što je tvojoj udruzi dao prostor na Kvaternikovom trgu.

Stavimo na stranu i to što te 2019. stavio na listu svoje stranke BM365 za EU izbore.

Stavimo na stranu što te uhljebio u:

- Zagrebačku zakladu za pomoć osobama oboljelim od cerebralnovaskularnih bolesti, gdje si predsjednik Upravnog odbora (upravitelj Milan Bandić)

- Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež, gdje si član Upravnog vijeća

- Kulturno informativni centar (KIC), gdje si predsjednik Upravnog vijeća, a sad je eto pod KIC potpalo i kino Europa.

O KIC-u ćemo još kasnije, a sada da se vratim na pitanje - što se to, Veljko, nalazi u glavi našeg gradonačelnika Bandića?

Volio bih čuti kako stručno cvrkućeš odgovor na to pitanje, dobri moj Veljko.

"Ljudi su najveća snaga Hrvatske!"

Jel' bi možda tako zvučao tvoj odgovor?

Možda se sjećaš tih riječi, njih si, naime, cvrkutao 2019. kad si bio na propaloj Bandićevoj listi za EU izbore.

Sjećaš li se kolegice Vide Demarin, moj Veljko? Bili ste skupa u Zakladi za pomoć osobama oboljelim od cerebralnovaskularnih bolesti. Vidu Demarin je tvoj dobročinitelj Bandić tjerao na krivotvorenje isprava, što je ona priznala. A što si ti moj Veljko za to vrijeme radio osim što si žmirio? Ostao si u Zakladi, moj Veljko.

I da skratim, jer mogu ovako do sutra, ali neću, i to samo zato što ti Veljko nemaš, kao član svih silnih upravnih odbora i gutač guščjih pašteta, puno vremena.

Budi i dalje smokvin list i klimoglavac, jer bolje od toga ti očigledno ne ide.

A što se tiče mog pitanja "što je u glavi našeg gradonačelnika Bandića", ja ću ti biti iskren moj Veljko: ma koga je to više briga, taj tvoj pajac više nikoga ne zanima...

Vrijeme ti je Veljko da me potražiš, jer ja sam tvoj novi gazda, odsad te ja tovim paštetom, ali zauzvrat nešto i očekujem.

Čekam da mi kao miraz u gubici doneseš šank kina Europa.

Ajmo, Veljko!

Dario Juričan, gradonačelnik svemira