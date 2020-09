Juričan SDP-ovcu: Heroju moj! Ti i tvoja imovinska dokaz ste da se u Hrvatskoj može uspjeti

<p><strong>Dario Juričan</strong> u pauzama objava o aktualnom gradonačelniku Milanu Bandiću, višestrukom USKOK-ovom optuženiku i njegovim aferama, prebacio se malo na SDP.</p><p>U više je navrata kritizirao Davora Bernardića, a sad se prebacio na <strong>Zvanu Brumnića</strong>, zagrebačkog SDP-ovca i jednog od Bernardićevih bliskih suradnika.</p><p><strong>Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:</strong></p><p>MOJ HEROJU ZVANE BRUMNIĆU!</p><p><em>Ljudi kukaju, plaču kako nemaju za život, kako ih ova naopaka država tlači, a onda im ja samo skrenem pogled na tebe, uzorni moj Zvane i pokažem im tvoju imovinsku karticu kao dokaz da se marljivim i predanim radom u ovoj zemlji može uspjeti!</em></p><p><em>U tebe su eto dionice Valmara, Adrisa, Elektroprojekta, Granolioa, Koestlina, Luke Ploče, Lure, Maistre, Tekstilprometa, Varteksa, Prehrambeno industrijskog kombinata, Centar banke, Validusa, Leda, Belja i Slatinske banke, u tekućoj vrijednosti nešto manjoj od četiri milijuna kuna.</em></p><p><em>U fondovima si uspio sakupiti nešto manje od 900.000 kuna i na račune sigurno spremiti protuvrijednost od 725.000 kuna.<br/> I sve to kao deset godina zapravo nezaposlena osoba, profesionalni heroj u Skupštini grada Zagreba: navodni vođa oporbe iz redova SDP-a koji se u tri mandata borio protiv Rezača etiketa. Zastupnik u Skupštini grada Zagreba još od 2010.</em></p><p><em>Bezobrazno je što prosječni novinar i građanin vulgaris ne znaju za tebe i sva tvoja herojska djela, no to je naravno njihov problem – ti si svoje probleme mudro riješio.</em></p><p><em>Ali zato za tebe itekako dobro zna Jelena Pavičić Vukičević, Rezačeva podguzna muha, s kojom si na speed dialu i trčiš na svaki njen mig. Uredno s njom dogovaraš sve potrebite stvari od značaja za funkcioniranje našeg malog grada. To lajkam.</em></p><p><em>Nego, da se mi vratimo na tvoj imovinski uspjeh. Možda bi trebalo započeti s faktom da si zadnju karijeru, onu prije herojske Skupštinske, imao kao gradski službenik zadužen eto baš za izdavanje građevinskih dozvola, moj Zvane. Ali davna je to prošlost, za prvi milijun bezobrazno je pitat, sada tebe više muče neke suvremene teme i tu će ostati zapamćena tvoja nedavna antologijska rečenica: „Nema razloga da Zagreb uvodi 5G prije Bruxellesa!“ Nema, moj Zvane.</em></p><p><em>Ti i pajde i bez te novotarije uvijek možete kod Jelene provjeriti što se zaista događa u gradu, gdje treba kupiti zemljište preko kojeg će proći nova trasa ceste, česticu koja vapi da se odzeleni ili gdje se sve može uhljebiti stranačka nejač.</em></p><p><em>Jasno mi je da vam ne treba 5G za tu rabotu.</em></p><p><em>Drago mi je što ćeš uz svoju uspješnu karijeru u Skupštini sada paralelno ganjati i karijeru zastupnika u Saboru RH, jer i Jelena i Rezač su političke lešine. Pale su im dionice na dno, pa si mudro kao burzovni meštar procijenio da bi trebalo pokazati njušku na kojem od antibandićevih prosvjeda.</em></p><p><em>Od tebe moj Zvane očekujem samo jednu stvar - onako kako si se herojski borio u tri mandata kao vođa oporbe u Skupštini grada Zagreba protiv Rezača, da se isto tako ubuduće boriš i u Saboru protiv Plenkonje.</em></p><p><em>Bori se na svoj način – onako pristojno, šutke, bez dizanja glave.</em></p><p><em>A kad će se jednom pisati povijest ovog Grada nadam se da će biti upisano i tvoje ime. Jer na pobjedničkoj zastavi koju je vijorio Rezač etiketa lokva je i tvojeg znoja.</em></p><p><em>Dario Juričan, gradonačelnik svemira</em></p>