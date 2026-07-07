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Na morskome plavom žalu... PLUS+

Jurilice su 'vau', no jesu li ih registrirali?: Voze li ovi na crno, moglo bi biti problema...’

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Jurilice su 'vau', no jesu li ih registrirali?: Voze li ovi na crno, moglo bi biti problema...’
Foto: Čitatelj 24sata
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Iza autoglisera stoje Amerikanci, koji ih prodaju za cijenu od 65.000 pa do 120.000 eura. No trebaju homologaciju i registraciju za uživanje u plovidbi Jadranom

Šetali smo Orebićem, kad smo vidjeli Ferrari u moru. Čovjek nam je samo rekao da ga je uvezao iz Miamija i da ga je sve ukupno stajalo oko 120.000 eura. On je oduševljen njime.
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