Iza autoglisera stoje Amerikanci, koji ih prodaju za cijenu od 65.000 pa do 120.000 eura. No trebaju homologaciju i registraciju za uživanje u plovidbi Jadranom
Na morskome plavom žalu... PLUS+
Jurilice su 'vau', no jesu li ih registrirali?: Voze li ovi na crno, moglo bi biti problema...’
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Šetali smo Orebićem, kad smo vidjeli Ferrari u moru. Čovjek nam je samo rekao da ga je uvezao iz Miamija i da ga je sve ukupno stajalo oko 120.000 eura. On je oduševljen njime.
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