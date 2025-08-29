Obavijesti

News

TRAGEDIJA

Jurio kamionom blizu Novske pa udario dijete na biciklu: Teško je ozlijeđeno, nije imalo kacigu

Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Hrvatskoj Dubici u kojoj je vozač kamiona u četvrtak oko 17:30 sati teško ozlijedio dijete.

- Do nesreće je došlo kada je 70-godišnjak upravljao teretnim vozilom zagrebačkih registracija te je uslijed neprilagođene brzine udario dijete koje je upravljalo biciklom bez korištenja zaštitne kacige te se uključivalo u promet s prilaznog puta - navodi policija.

Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.

