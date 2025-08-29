Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće
TRAGEDIJA
Jurio kamionom blizu Novske pa udario dijete na biciklu: Teško je ozlijeđeno, nije imalo kacigu
Čitanje članka: < 1 min
Policija je objavila detalje prometne nesreće u Hrvatskoj Dubici u kojoj je vozač kamiona u četvrtak oko 17:30 sati teško ozlijedio dijete.
- Do nesreće je došlo kada je 70-godišnjak upravljao teretnim vozilom zagrebačkih registracija te je uslijed neprilagođene brzine udario dijete koje je upravljalo biciklom bez korištenja zaštitne kacige te se uključivalo u promet s prilaznog puta - navodi policija.
Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.
