OZLIJEĐENA I DJECA

Jurio u Koprivnici pa sletio s ceste i udario u betonski stup: Vozač (42) je teško ozlijeđen

Jurio u Koprivnici pa sletio s ceste i udario u betonski stup: Vozač (42) je teško ozlijeđen
U nesreći je dvoje djece (9 i 12 godina) lakše ozlijeđeno, a ozljede 41-godišnje putnice nisu poznate

Zbog neprilagođene brzine 42-godišnji vozač sletio je u srijedu u jutarnjim satima s ceste u naselju Reka kod Koprivnice i pritom udario u betonski stup javne rasvjete i dvije metalne dvorišne ograde.

Automobil se nakon sudara prevrnuo na krov i zaustavio na cesti.

- U prometnoj nesreći vozač je zadobio teške tjelesne ozljede te mu je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu - navodi policija.

U nesreći je dvoje djece (9 i 12 godina) lakše ozlijeđeno, a ozljede 41-godišnje putnice nisu poznate.

