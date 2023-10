Jutro najtopliji dio nedjelje, na Jadranu se pazite olujne bure, a evo što nas čeka sljedeći tjedan

Danas će biti pretežno oblačno s kišom koja će do kraja dana zahvatiti i krajnji jug zemlje. Na Jadranu i uz njega očekuju se i pljuskovi s grmljavinom, izraženiji ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a u drugom dijelu dana u najvišem gorju može pasti i malo snijega.

Sunčana razdoblja uglavnom na jugu, a u noći sa sjeverozapada razvedravanje. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni.

Na Jadranu će umjereno jugo i jugozapadnjak okretati na jaku i olujnu buru, najprije na sjeveru. Na kopnu i sjevernom Jadranu osjetan pad temperature, poslijepodne će većinom biti između 10 i 15 °C, u gorju niža, a na sjevernom Jadranu od 15 do 20 °C. U Dalmaciji najviša temperatura između 20 i 25 °C, javlja DHMZ.

- U nedjelju na istoku Hrvatske već od jutra oblačno s kišom, ponegdje čak i grmljavinom. Zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar pa će se temperatura s jutarnjih 16 do 18 °C popodne sniziti na 11 do 13 °C. Jutro će biti najtopliji dio dana i u središnjoj Hrvatskoj, a s umjerenim i jakim sjeveroistočnim vjetrom popodne će zahladnjeti na 10 do 13 °C. Prevladavat će oblačno s kišom, na jugu područja lokalno obilnom. I u gorju i na sjevernom Jadranu oblačno s kišom, a uz izražene pljuskove s grmljavinom mjestimice će pasti obilna oborina. Na obali povremeno kraća sunčana razdoblja. Umjereno jugo i jugozapadni vjetar već prijepodne će okrenuti na jaku buru s olujnim udarima, a u gorju će zapuhati sjeveroistočnjak. Popodne će osvježiti, na moru će temperatura zraka biti od 15 do 18 °C, a u gorju od 6 do 10 °C. Navečer na planinskim vrhuncima može zalepršati i poneka pahulja. U Dalmaciji sunčana razdoblja. No uz naoblačenje sa sjeverozapada popodne stižu pljuskovi i grmljavina. U početku će puhati umjereno jugo, a popodne će jačati bura s olujnim udarima te se do večeri proširiti duž obale. Dnevna temperatura oko 24 °C, u unutrašnjosti malo niža. Kiša će najkasnije stići do juga Hrvatske, tek potkraj dana, pa će jug u nedjelju biti najsunčaniji i najtopliji, uz dnevnu temperaturu zraka od 23 do 25 °C. Puhat će umjereno jugo, a u noći na ponedjeljak stiže bura - prognozirala je za HRT dipl. ing. Tomislava Hojsak iz DHMZ-a.

U ponedjeljak na Jadranu olujna bura

Djelomice sunčano mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro na južnom Jadranu još ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu u noći i ujutro jaka i olujna bura, već prijepodne u slabljenju. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na moru između 12 i 16. Najviša dnevna od 11 do 15, na moru između 18 i 22 °C.

Sljedeći tjedan promjenjivo i svježe

- Idućih dana na kopnu razmjerno svježe, u ponedjeljak i utorak i djelomice sunčano. Malo kiše moguće je u utorak samo u unutrašnjosti Dalmacije, a u srijedu i u ostalim kopnenim područjima. I na Jadranu svježije nego proteklih dana, a dojam hladnoće u ponedjeljak će pojačavati jaka bura s olujnim udarima, koja će u utorak oslabjeti. Nakon nje će zapuhati jugo. U utorak je kiša moguća u Dalmaciji, a u srijedu je izgledna duž cijele obale, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom - prognozirala je dipl. ing. Tomislava Hojsak.

