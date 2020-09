- Moj najstariji brat (od nas sedmero\u00a0bra\u0107e\u00a0i jedne sestre) i drugi otac Hajrudin i njegova supruga Emira koja trenutno le\u017ei u Bugojanskoj bolnici izrodili su petero divne djece: Adisa, Harisa, Emira i blizance Dzemala i Raziju - zapo\u010deo je pri\u010du o svom voljenom bratu njegov Kemal.

Svako bi jutro u gradu pio 'kafu' sa svojim bratom Hajrom. Jutros je, kako ka\u017ee, 'virio' odakle \u0107e se pojaviti, ali njega nije bilo.

- Ne dolazi mi. Pomiriti se ne mogu sa gorkom istinom.

- Uz na\u0161e ispijanje kafe, onda bi se pojavio svako jutro i Adis (zna da smo svako jutro zajedno) da vidi svoga oca i amidju. 'Bacio'\u00a0bi nam neku svoju zajebanciju i nasmijao bi nas. \u010cesto bi ga amidja 'okupao'\u00a0\u010da\u0161om vode koja bi bila na stolu, a on bi onda u sprintu pobjegao od nas da ne bude 'okupan' - prisjetio se Kemo svog najstarijeg ne\u0107aka. Tada se Haris, drugi njegov ne\u0107ak jo\u0161 borio za \u017eivot u sarajevskoj bolnici. Kasnije je i on preminuo.

Zatim je obavijestio poznanike da je\u00a0D\u017eemal, njegov tre\u0107i ne\u0107ak prebrodio krizu i koronu te da je iz bolnice pu\u0161ten na ku\u0107nu izolaciju.

- Sa svojim bratom Hajrom svako jutro bi uz kafu 'otra\u010dali' cijelu obitelj koja je vjerojatno najbrojnija u Bugojnu i ako bi neko isko\u010dio iz kolosijeka kako ne treba, bio bi pozvan na 'raport'.\u00a0Taj bi onda dobio savjet, kritiku, pomo\u0107... Ponosni smo bili na svoju veliku obitelj jer nemamo nikoga da ide pogre\u0161nim putem - kazao je Kemal.

- Moj Adis koji me slu\u0161ao kao i oca svoga u na\u0161em zadnjem vi\u0111enju donese sok Aroniju koju je njegova supruga Ismihana poslala strini Dragani.\u00a0Ostavi sok na stolu, 'pecnu'\u00a0me i bi okupan \u010dasom vode (u\u017eivao je u tom kupanju). Zatim\u00a0pobje\u017ee\u00a0u sprintu smiju\u0107i se.\u00a0Nisam ga vi\u0161e vidio. Za dva\u00a0dana nazva' me iz travni\u010dke bolnice i ka\u017ee: 'Amidja, pomozi mi, samo tebi vjerujem.\u00a0Nisam stao, \u010dinio sam \u0161to sam mogao, ali sam svog Adisa iznevjerio. Iznevjerio sam te sine, halali mi, nisam ti pomogao. Ja sam te iznevjerio i to \u0107e\u00a0\u017eivjeti sa mnom - neutje\u0161an je.

Za kraj je poru\u010dio kako u obitelji Durakovi\u0107 nema vi\u0161e nitko zara\u017een koronom i da se nadaju da niti ne\u0107e biti.

- \u010cuvajte se, zaista je korona bli\u017ee Vama, no \u0161to i mislite - upozorio je.

Danas je u Bugojnu progla\u0161en dan \u017ealosti, a bit \u0107e klanjana i d\u017eenaza ju\u010der preminulom Harisu.

Podsjetimo,\u00a0 prvo su u razmaku od tri dana od posljedica korona virusa preminuli otac Hajrudin (66) i sin Adis (42) Durakovi\u0107, a ju\u010der ujutro preminuo je i Haris (41), Hajrudinov sin koji je tako\u0111er bio zara\u017een virusom.

- Nismo majci rekli ni za prvog sina, a umro je i Haris. Ovo je nemogu\u0107e izdr\u017eati - ispri\u010dao je za\u00a0Avaz\u00a0Kemal Durakovi\u0107, brat i stric preminulih.

Dok su pokapali najstarijeg brata Adisa, s koronom se u sarajevskoj bolnici borio mla\u0111i brat Haris.\u00a0

Na koronu je bio pozitivan i najmla\u0111i sin D\u017eemal. On je, kako je prije nekoliko dana na Facebooku objavio njegov stric, prebrodio krizu i koronu te je iz bolnice pu\u0161ten u ku\u0107nu izolaciju.

Majka i supruga nesretnih Durakovi\u0107a tako\u0111er se borila s koronom, ali preboljela ju je. Velika rana joj nije ostala na plu\u0107ima ve\u0107 na srcu. Po\u010dev\u0161i od 31. kolovoza s mu\u017eem, u samo osam dana izgubila je dva sina i supruga.

- Za njezina supruga Hajru smogli smo snage re\u0107i joj da je umro. Jutros je zovem da vidim je li dobila limunadu, ka\u017ee da jest i da se lijepo osvje\u017eila, a onda me pita: 'Kemo, kako su mi djeca?' Slagao sam. Tko \u0107e majci re\u0107i da joj nema sina prvoro\u0111enca Adisa, tko \u0107e majci re\u0107i da je Haris na granici \u017eivota i smrti\u2019 Tko i na koji na\u010din? - napisao je brat i stric preminulih.

'Jutros sam naručio dvije kave, ali moga Hajrudina više nema'

Kemo bi svako jutro u gradu pio 'kafu' sa svojim bratom Hajrom. Jutros je, kako kaže, 'virio' odakle će se pojaviti, ali njega nije bilo. 'Ne dolazi mi. Pomiriti se ne mogu sa gorkom istinom', neutješan je Kemal Duraković

<p>Regiju je potresla vijest o obiteljskoj tragediji u Bugojnom gdje su od korona virusa preminuli otac i njegova dva sina. Očajna majka i supruga tako je ostala bez pola obitelji, a brat Hajrudina Durakovića i stric njegovoj djeci, također je neutješan.</p><p>Kemo je jutros došao u kafić gdje je uvijek pio kavu s bratom. Naručio je dvije kave, ali Hajrudina nema. </p><p>- Nema moga Hajre na kafu... A nema ni njegovih i mojih očiju da nas razveseljavaju i 'provociraju' - napisao je Kemo Duraković. </p><h2>'Nema ga na kafu, nema ih, a majka pita kako su joj sinovi'</h2><p>- Moj najstariji brat (od nas sedmero braće i jedne sestre) i drugi otac Hajrudin i njegova supruga Emira koja trenutno leži u Bugojanskoj bolnici izrodili su petero divne djece: Adisa, Harisa, Emira i blizance Dzemala i Raziju - započeo je priču o svom voljenom bratu njegov Kemal.</p><p>Svako bi jutro u gradu pio 'kafu' sa svojim bratom Hajrom. Jutros je, kako kaže, 'virio' odakle će se pojaviti, ali njega nije bilo.</p><p>- Ne dolazi mi. Pomiriti se ne mogu sa gorkom istinom.</p><h2>'Nema ni njega više'</h2><p>- Uz naše ispijanje kafe, onda bi se pojavio svako jutro i Adis (zna da smo svako jutro zajedno) da vidi svoga oca i amidju. 'Bacio' bi nam neku svoju zajebanciju i nasmijao bi nas. Često bi ga amidja 'okupao' čašom vode koja bi bila na stolu, a on bi onda u sprintu pobjegao od nas da ne bude 'okupan' - prisjetio se Kemo svog najstarijeg nećaka. Tada se Haris, drugi njegov nećak još borio za život u sarajevskoj bolnici. Kasnije je i on preminuo.</p><p>Zatim je obavijestio poznanike da je Džemal, njegov treći nećak prebrodio krizu i koronu te da je iz bolnice pušten na kućnu izolaciju.</p><p>- Sa svojim bratom Hajrom svako jutro bi uz kafu 'otračali' cijelu obitelj koja je vjerojatno najbrojnija u Bugojnu i ako bi neko iskočio iz kolosijeka kako ne treba, bio bi pozvan na 'raport'. Taj bi onda dobio savjet, kritiku, pomoć... Ponosni smo bili na svoju veliku obitelj jer nemamo nikoga da ide pogrešnim putem - kazao je Kemal.</p><h2>'Nema moga Hajre, jutros sam gorku kafu popio'</h2><p>- Moj Adis koji me slušao kao i oca svoga u našem zadnjem viđenju donese sok Aroniju koju je njegova supruga Ismihana poslala strini Dragani. Ostavi sok na stolu, 'pecnu' me i bi okupan časom vode (uživao je u tom kupanju). Zatim pobježe u sprintu smijući se. Nisam ga više vidio. Za dva dana nazva' me iz travničke bolnice i kaže: 'Amidja, pomozi mi, samo tebi vjerujem. Nisam stao, činio sam što sam mogao, ali sam svog Adisa iznevjerio. Iznevjerio sam te sine, halali mi, nisam ti pomogao. Ja sam te iznevjerio i to će živjeti sa mnom - neutješan je.</p><p>Za kraj je poručio kako u obitelji Duraković nema više nitko zaražen koronom i da se nadaju da niti neće biti.</p><p>- Čuvajte se, zaista je korona bliže Vama, no što i mislite - upozorio je.</p><p>Danas je u Bugojnu proglašen dan žalosti, a bit će klanjana i dženaza jučer preminulom Harisu.</p><p>Podsjetimo, prvo su u razmaku od tri dana od posljedica korona virusa preminuli otac Hajrudin (66) i sin Adis (42) Duraković, a jučer ujutro preminuo je i Haris (41), Hajrudinov sin koji je također bio zaražen virusom.</p><p>- Nismo majci rekli ni za prvog sina, a umro je i Haris. Ovo je nemoguće izdržati - ispričao je za Avaz Kemal Duraković, brat i stric preminulih.</p><p>Dok su pokapali najstarijeg brata Adisa, s koronom se u sarajevskoj bolnici borio mlađi brat Haris. </p><p>Na koronu je bio pozitivan i najmlađi sin Džemal. On je, kako je prije nekoliko dana na Facebooku objavio njegov stric, prebrodio krizu i koronu te je iz bolnice pušten u kućnu izolaciju.</p><p>Majka i supruga nesretnih Durakovića također se borila s koronom, ali preboljela ju je. Velika rana joj nije ostala na plućima već na srcu. Počevši od 31. kolovoza s mužem, u samo osam dana izgubila je dva sina i supruga.</p><p>- Za njezina supruga Hajru smogli smo snage reći joj da je umro. Jutros je zovem da vidim je li dobila limunadu, kaže da jest i da se lijepo osvježila, a onda me pita: 'Kemo, kako su mi djeca?' Slagao sam. Tko će majci reći da joj nema sina prvorođenca Adisa, tko će majci reći da je Haris na granici života i smrti’ Tko i na koji način? - napisao je brat i stric preminulih.</p>