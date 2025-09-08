Južna Koreja priprema povratak uhićenih radnika iz SAD-a

Južna Koreja radi na povratku korejskih radnika uhićenih u tvornici Hyundai Motor u američkoj saveznoj državi Georgiji prošlog tjedna, rekao je ured južnokorejskog predsjednika u nedjelju dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavljuje nove imigracijske racije u poduzećima. Pregovori o oslobađanju oko 300 uhićenih južnokorejskih državljana su zaključeni, a u tijeku je postupak njihovog puštanja na slobodu, objavio je ured južnokorejskog predsjednika kasno u nedjelju. Radnici će biti vraćeni čarter-letom čim dvije zemlje završe sve potrebne administrativne i pravne korake, objavio je ured u priopćenju, a da nije pojasnio o kojim se koracima radi.

Novinska agencija Yonhap je citirala južnokorejskog generalnog konzula u Washingtonu Cho Ki-joonga koji je rekao da će se radnici vjerojatno ukrcati u zrakoplov u srijedu.

Predstavnici američkog ministarstva domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom, a šef granične službe Tom Homan je odvojeno obećao povećati broj imigracijskih racija na radnim mjestima.

Uhićenje oko 475 radnika u tvornici u blizini Savannaha, dio eskalirajućih Trumpovih mjera protiv imigranata, najveća je operacija provedbe zakona na jednoj lokaciji u povijesti američkog ministarstva domovinske sigurnosti.

Trump je u predizbornoj kampanji obećao staviti imigraciju u fokus svoje administracije te je povećao broj deportacija u zemlji otkako je stupio na dužnost u siječnju.

Također, svoj gospodarski plan je uvelike oslonio na pridobivanje drugih zemalja i stranih poduzeća da ulažu u Sjedinjene Države.

Uhićenje 475 radnika, uključujući oko 300 državljana Južne Koreje u tvornici automobilskih baterija Hyundai motor izazvalo je šok u Seulu jer je do njega došlo svega 10 dana nakon samita američkog i južnokorejskog predsjednika na kojem su obećali ojačati poslovne veze.

Trump je u nedjelju rekao da će pogledati što se dogodilo u Georgiji, dodajući da to nije naškodilo njegovom odnosu s Južnom Korejom.

Južnokorejska vlada je izrazila žaljenje zbog uhićenja i objavljivanja snimki koje prikazuju veliku operaciju američkih imigracijskih vlasti koja je uključivala oklopna vozila u kojima su radnici vezani lisicama.

Ministarstvo domovinske sigurnosti je reklo da je operacija provedena prema sudskom nalogu za pretres zbog navodno nezakonitih zaposlenja. Carinski dužnosnik je rekao da mnogi od uhićenih u tvornici nisu imali ispravne dozvole za rad.

Šef osoblja južnokorejskog predsjednika Kang Hun-sik je u nedjelju rekao da će vlada tražiti načine da poboljša vizni sustav korejskih radnika koji putuju u SAD kako bi "spriječila sličan incident".