Kabinet Mila Đukanovića oštro opovrgava njegovu povezanost s ubojstvom Ive Pukanića

Kabinet predsjednika Mila Đukanovića opovrgao je pisanje hrvatskog tjednika Nacional koji je objavio da je u posjedu audiosnimke koja ukazuje na to da bi nalogodavac ubojstva Ive Pukanića mogao biti Đukanović

<p>Nacional je u utorak na naslovnici objavio da se dvanaest godina nakon pogibije Ive Pukanića "iznenada pojavila audiosnimka iz zatvora koja ukazuje na naručitelje atentata". </p><p>"Nacional posjeduje snimku telefonskog razgovora u kojoj <strong>Sreten Jocić</strong>, zvani Joca Amsterdam, otkriva zašto do sada nije prokazao <strong>Mila Đukanovića</strong>", navodi u utorak tjednik dodajući da otkriva kako je snimka prvo dospjela do policije u BiH, a potom u Hrvatsku, i zašto je osoba koja ga je snimila Jocića prijavila zbog prijetnji. </p><p>Nacional je objavio da Sreten Jocić u jednom razgovoru kaže da je 12 godina u zatvoru i da je mogao namjestiti predsjednika Crne Gore i da živi u Kostarici, ali da to nije uradio. </p><p>"Ovdje sam gdje sam, neću da me se moji unuci i djeca stide živog. Bolje da se ponose sa mnom mrtvim", navodno je rekao Jocić, kojega je 2014. godine apelacijski sud u Beogradu pravomoćno oslobodio optužbi da je organizirao ubojstvo Pukanića.</p><p>Iz Đukanovićevog kabineta tvrde da je pisanje Nacionala „reciklaža laži“ koja je već jednom objavljena pa opovrgnuta.</p><p>"Neistina objavljena na naslovnoj strani hrvatskog tjednika 'Nacional', o umiješanosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u ubojstvo Ive Pukanića, predstavlja reciklažu laži koja je još prije osam godina lansirana, i odmah nakon toga demantirana od svih aktera te konstrukcije, pa i od samog Sretena Jocića, koji je u Srbiji u međuvremenu pravomoćno oslobođen optužbi za ubojstvo vlasnika 'Nacionala', priopćeno je iz Đukanovićevog kabineta, navodeći da pritisci tadašnjeg „policijskog vodstva Srbije“, u vrijeme vlasti Borisa Tadića, da Jocić lažno optuži Đukanovića kako bi se na taj način diskreditirala Crna Gora i njeno vodstvo, nisu dali željeni učinak.</p><p>„Tada su raskrinkani kao jedna od brojnih metoda u pokušaju kriminalizacije Mila Đukanovića, koju razni obavještajno-medijski centri provode duže od 20 godina. Jedan od takvih pokušaja bila je i 'Duhanska afera', koja je i sudski verificirana kao podmetačina, dok su svi akteri u tom procesu, pred talijanskim sudovima, pravomoćno oslobođeni svih optužbi", ističu iz Đukanovićevog kabineta.</p><p>Smatraju i da je, kako su naveli, „recikliranjem senzacionalistički obrađene laži iz 2012. godine“, Nacional, uoči godišnjice Pukanićevog ubojstva, želi podići svoju tiražu.</p><p><strong>Ivo Pukanić</strong> i njegov kolega Niko Franić ubijeni su 23. listopada 2008. godine na parkiralištu redakcije tjednika “Nacional”. Njihovo ubojstvo u u centru Zagreba duboko je uznemirilo hrvatsku javnost i rezultiralo energičnom policijskom akcijom u kojoj je uhićeno osam osoba.</p><p>U dva odvojena suđenja – jednom pred Županijskim sudom u Zagrebu i drugom pred Specijalnim sudom u Beogradu, za ubojstvo Pukanića i Franića pravomoćno su osuđeni braća Robert i Luka Matanić, Željko Milovanović, Bojan Gudurić, Slobodan Đurović i Amir Mafalani, dok je pravomoćnom presudom optužbi oslobođen Sreten Jocić.</p><p>Do danas nisu otkriveni nalogodavci kao ni motiv ovog ubojstva.</p>