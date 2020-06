Kad će više Capak svirati kraj?! Idući tjedan smo korona free zemlja, nakon sto dana zaraze

<p>Hrvatsku desetak dana bez novih slučajeva zaraze korona virusom dijeli od proglašenja <strong>kraja epidemije</strong> i 'korona free' državom. Naime, Hrvatska je jučer zabilježila treći dan zaredom bez novih <strong>slučajeva</strong> zaraze, a kako je u utorak objavio <strong>Krunoslav Capak</strong>, kad prođe 14 dana 'u komadu' Hrvatska može proglasiti pobjedu. Trendovi i pokazatelji idu u korist Hrvatske - trenutno je samo 55 aktivnih slučajeva, od 2.246 ukupno zaraženih oporavilo se 2.088 pacijenata, a 103 su nažalost preminuli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Učenici su se vratili u škole nakon karantene</strong></p><p>Novih 'domaćih' slučajeva više nemamo i sve upućuje da je virus skroz oslabio, a iako je rano reći da je prestao cirkulirati, činjenica je da se sad već gotovo svi ponašaju kao da virusa uistinu više nema.</p><p>S druge strane je primjerice <strong>Slovenija</strong> službeno kraj epidemije proglasila u nedjelju 31. svibnja, nakon što tri dana zaredom više nisu imali nijednog novozaraženog, dakle u trenutku kada su bili u istoj situaciji kao danas Hrvatska. Na taj dan u bolnicama su imali samo šest pacijenata koji su se liječili od Covida-19, ali i nakon proglašenja <strong>kraja epidemije</strong>, neke su im mjere ostale na snazi, poput socijalne distance i nošenja maski.</p><p>Skoro sto dana prošlo je otkako je Hrvatska zabilježila prvi slučaj zaraženog korona virusom. Bilo je to 25. veljače, a vijest o prvom potvrđenom slučaju korone u Hrvatskoj objavio je premijer <strong>Andrej Plenković</strong>. Riječ je dečku koji je bio na utakmici Atalante i Valencije u Milanu i tamo je boravio od 19. do 21. veljače sa svojom djevojkom. Dan nakon prvog slučaja, 26. veljače potvrđeno je da je korona virusom zaražen i brat blizanac prvog hrvatskog pacijenta zaraženog koronom. </p><p>Brat blizanac, koji nije bio u Italiji je inače i prvi izliječeni pacijent, a iz <strong>Fran Mihaljevića</strong> pušten je 12. ožujka nakon što je dobio dva negativna nalaza zaredom. Dan ranije, 11. ožujka,<strong> Vili Beroš</strong> je u Hrvatskoj proglasio epidemiju.</p><p>Najteži period <strong>korona virusa</strong> za Hrvatsku bio je krajem ožujka i početkom travnja, a najveći porast broja zaraženih bio je 19. ožujka kada je novooboljelih u jednom danu bilo više od 100. Broj oboljelih samo za dva dana duplicirao se na 200, a do 27. ožujka, mjesec dana nakon prvog slučaja, potvrđeno je više od 500 slučajeva. Već 2. travnja zabilježeno je više od 1.000 oboljelih od korona virusa.</p><p>U tom periodu, u noći sa 17. na 18. ožujak Hrvatska je zabilježila prvi smrtni slučaj od korona virusa, a dramatični dani uslijedili su par tjedana kasnije, točnije 8. travnja kada je zabilježen prvi proboj korona virusa u Domove za starije. Prvi je bio u Domu u Vukovarskoj u Splitu, a do 15. travanja korona virus ušao je u čak sedam domova i dotad je u domovima bilo već sto zaraženih korona virusom, te šest preminulih. <strong>Dom u Vukovarskoj</strong> do danas je ostao najveće žarište korona virusa u Hrvatskoj.</p>