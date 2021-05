Meni u ovom trenutku nije ni bitno tko ga je ubio nego samo gdje je. Zašto da moje dijete i ja ne smirimo svoju dušu, i njegovu, da ga pokopamo dostojanstveno, da imamo svoj mir? Sin i ja živimo s tim. Živimo ustvari dva života, onaj iz 1991. i ovaj sadašnji, a to može razumjeti samo onaj tko je to prošao, kaže Vukovarka Sandra Grejza (57), koja sve ove godine traži nestalog supruga Milana, hrvatskog policajca. On je jedan od deset hrvatskih policajaca iz Vukovara koji su nestali u borbi za Vukovar i za koje se još ništa ne zna.

Milan Grejza bio je školovani policajac koji je na toj dužnosti radio i prije rata. On i supruga živjeli su lijepo i ugodno. Obožavali su svoj Vukovar, Dunav, družili se s prijateljima svih nacionalnosti. Imali su mogućnosti otići iz grada, živjeti drugdje, ali nisu htjeli. Dobili su sina Nikolu 1989. godine i sve je postalo još ljepše.

Zadnji put su se čuli 14. studenoga

- Nažalost, dogodila se 1991. godina i Borovo Selo. Suprug me nazvao i rekao: ‘Strašne stvari su se dogodile u Borovu Selu. Neće biti dobro. Uzmi dijete i idi iz Vukovara’. Isprva nisam htjela, ali situacija je postajala sve lošija. Tatu i sina odvezla sam u našu kuću na more i vratila se na dan kad su Vinkovci bombardirani. Išli smo okolnim putovima jer je sve bilo blokirano. Činilo se da u gradu nema žive duše osim nas troje u autobusu. Uglavnom sam bila sama u kući jer je suprug bio stalno na terenu. Bio je u Domu tehnike, gdje su se vodile stvarno žestoke borbe i ondje je mnogo njegovih prijatelja poginulo - nevoljko se prisjeća Sandra svih događaja iz ratnog Vukovara. Suprug joj je rijetko dolazio kući, no jednog je dana došao i rekao joj da ona mora otići jer želi da mu dijete ima bar jednog živog roditelja.

- Te njegove riječi i dan danas mi zvone u ušima jer se na kraju tako i dogodilo. Moj sin je ostao samo sa mnom, ostao je bez oca - nastavlja plačući. Sa sinom je završila na moru, a sa suprugom se povremeno čula preko posebne policijske veze. Kad god je mogao, nazvao ju je i govorio da čuva malog jer on iz Vukovara vjerojatno neće izaći živ. Ti su pozivi trajali sve do 14. studenog. - Tog dana me zadnji put nazvao. Rekao mi je da će on ići zadnji van. Pitala sam ga što to znači zadnji. ‘Znači da ćemo mi napraviti prolaz za sve civile, dok zadnji civil ne izađe iz grada, ja grad ne napuštam’. I ponovio je da čuvam dijete. Nakon toga više se nismo čuli.

Došao je taj grozni 18. studenog. Čula sam da je određeni dio policajaca probojem došao u Vinkovce, nazvala sam hotel u kojem su se nalazili, njegova zapovjednika, i pitala gdje je moj Milan. On je rekao: ‘Tvoj Milan je bio dva puta ranjen, ostao je u bolnici’. Tek sam poslije saznala da su mu sestre u bolnici nosile telefon do kreveta da mi se javi, da ja ne bih pomislila da mu se nešto dogodilo. Bio je cijelo vrijeme na Mitnici, gdje su se vodile teške borbe. Ondje je i ranjen te je ostao u bolnici do pada Vukovara - priča dalje Sandra, kojoj od tada život prolazi u stalnom traženju, nadanju i očekivanju.

Oči u oči sa zločincima

Obijala je mnoga vrata, raspitivala se kod svih za koje je mislila da mogu znati gdje je završio Milan. Dobivala je informacije da je viđen u ovom ili onom logoru, da je viđen na Ovčari, da je ubijen... Nadala se ipak da je živ. Bila je i na svim razmjenama zarobljenika. Nije ga dočekala, no nastavila je još intenzivniju potragu.

Godine 2004. počelo je suđenje za ratni zločin u Beogradu. Sudilo se zločincima koji su počinili masakr na Ovčari. Sandra je odlučila ići na suđenje jer je znala da će ondje, među optuženicima, vidjeti dojučerašnje sugrađane, poznanike, čak i one koje je smatrala prijateljima. Potvrdu da je njen suprug ubijen na Ovčari dobila je poslije od Nataše Kandić iz Beograda, koja joj je rekla da je jedan od optuženih izjavio kako je vidio ubojstvo supruga njegove školske kolegice Sandre.

Premjestili su im kosti

Cijela njegova izjava o događajima na Ovčari uzeta je kao vjerodostojna i bila je dokazni materijal u optužbama protiv tih ratnih zločinaca. No među 200 ekshumiranih ostataka na Ovčari tijela Milana Grejze nije bilo. Sve indicije upućuju na to da je on ostao među zadnjima u hangaru za tzv. ručnu obradu. U toj grupi ostali su uglavnom oni koji su četnicima bili bitni. Do danas ih nema. Zna se da su ubijeni, prvo teško mučeni i zlostavljani. Nakon ubojstva odmah su ih i zakopali pored hangara, no tijekom godina i njihove su kosti premještene.

- Još se nadam da će zločinci progovoriti, jer svjedoka nema - kaže ogorčeno Sandra, koja se u Vukovar vratila 1999. godine, kad je došla pokopati oca. Htjela je nastaviti život u svom gradu, za čiju je slobodu život dao njen suprug. S njom je došao i njezin sin.

- Mislim da bi se svi trebali vratiti u grad za koji su se naši najmiliji borili. Borili su se za naš Dunav, naše ulice, prijatelje, klupe - rekla je Sandra.