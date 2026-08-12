VIDEO Što će reći histerična publika na to? Plenković u Sinju zapjevao veliki Oliverov hit

Premijer Andrej Plenković tijekom vikenda boravio je u Sinju, a osim 311. Sinjske alke i aktualnih tema poput smeća u Gospiću, pronašao je vremena i za malo opuštanja.

Televizija Jadran objavila je snimku na kojoj predsjednik Vlade pjeva jedan od velikih hitova Olivera Dragojevića.

Plenković je zapjevao pjesmu 'Kad mi dođeš ti', a snimka se ubrzo počela širiti društvenim mrežama.