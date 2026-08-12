Plenković je zapjevao pjesmu 'Kad mi dođeš ti', a snimka se ubrzo počela širiti društvenim mrežama
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VIDEO Što će reći histerična publika na to? Plenković u Sinju zapjevao veliki Oliverov hit
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Premijer Andrej Plenković tijekom vikenda boravio je u Sinju, a osim 311. Sinjske alke i aktualnih tema poput smeća u Gospiću, pronašao je vremena i za malo opuštanja.
Televizija Jadran objavila je snimku na kojoj predsjednik Vlade pjeva jedan od velikih hitova Olivera Dragojevića.
Plenković je zapjevao pjesmu 'Kad mi dođeš ti', a snimka se ubrzo počela širiti društvenim mrežama.
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