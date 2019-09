'Kad mi je bilo teško, pitao sam se što bi drug Tito sad učinio?'

Desetljećima se Roberta Mugabea slavilo kao revolucionara i heroja koji je bio jedna od ključnih figura u borbi za neovisnost Zimbabvea od britanskog kolonijalizma, imperijalizma i vlasti bjelačke manjine. Krajem 2017. godine vojska ga je stavila u kućni pritvor i prisilila na ostavku, ali pod vrlo izdašnim uvjetima; Mugabeu je obećano da ga se neće progoniti, da se neće dirati u njegove privatne poslove te da će mu se isplatiti deset milijuna američkih dolara.

U priopćenju za javnost, aktualni predsjednik Zimbabvea Emmerson Mnangagwa, Mugabea je nazvao 'ikonom oslobođenja i čovjekom koji je život posvetio emancipaciji i osnaživanju svojeg naroda.

- Njegov doprinos povijesti naše nacije i kontinenta nikad neće biti zaboravljen. Neka njegova duša počiva u vječnom miru, objavio je Mnangagwa.

Smrt Mugabea označava kraj jedne ere za Zimbabve, piše The Guardian. Vjeruje se da je Mugabe preminuo u Singapuru, kamo je posljednjih nekoliko mjeseci putovao na liječenje.

Nekad slavljen kao heroj borbe protiv bjelačke i rasističke vladavine u Zimbabveu, Mugabe je već godinama slovio za tiranina koji je u svojoj zemlji širom otvorio vrata korupciji i brutalnom kršenju ljudskih prava. Posljednjih nekoliko godina njegove vladavine, Zimbabve je zapao u financijski kolaps, porast nasilja i unutarnju političku borbu za vlast i moć.

Kada ga je vojska srušila s vlasti koju je tada preuzeo Emmerson Mnangagwa, Zimbabve je eruptirao u slavlju.

Bio je jedan od predvodnika gerilskog pokreta koji se borio za slobodu Zimbabvea, a nakon što je došao na vlast, Mugabe je obećao prihvatiti bjelačku populaciju, a zemlju je vodio kroz zlatno razdoblje ekonomskog rasta i razvoja obrazovanja.

Međunarodna je zajednica, piše The Guardian, okrenula glavu na kršenja ljudskih prava, te na etničko čišćenje 20 tisuća ljudi provedeno 80-ih godina prošlog stoljeća u Matabelelandu.

Godine 1999. namjestio je izbore te započeo s otimačinom zemljišta bjelačkoj populaciji kako bi ih dodijelio stranački podobnoj populaciji i crnačkom stanovništvu koje nije bilo kvalificirano. Zimbabve je tada počeo gospodarski tonuti, a narod te zemlje počeo je ovisiti o međunarodnoj humanitarnoj pomoći. Inflacija je podivljala, a obrazovni i zdravstveni sustav kojim se Zimbabve ponosio potpuno je propao.

Političko okruženje postalo je sve opasnije, a aktiviste i novinare se proganjalo, zatvaralo i ubijalo. Samo za vrijeme izbora 2008. godine ubijeno je 200 ljudi.

Mnogi vjeruju da je njegovoj političkoj karijeri na kraju presudila njegova druga supruga, Grace. Njeno kritiziranje Mnangagwe i želja da naslijedi svojeg supruga na predsjedničkoj poziciji, doprinijelo je vojnom udaru i smjeni Mugabea 2017. godine.

Foto: PHILIMON BULAWAYO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon što je vojska Mugabea i njegovu suprugu stavila u kućni pritvor, na mjesto privremenog predsjednika države postavljen je Emmerson Mnangagwe koji je bio potpredsjednik Zimbabvea dok ga vlada nije smijenila zbog „iskazivanja nelojalnosti“. Ta smjena je bila protumačena kao pripremanje Mugabeove žene da preuzme vlast od supruga jer je ona sama prethodno od njega tražila smjenu Mnangagwe. On se dugo smatrao nasljednikom diktatora, ali je na tu poziciju 'pucala' i prva dama.

A činilo se kako je Robert Mugabe na vlasti u Zimbabveu oduvijek i kako nikad neće ni otići. Otkad je formirana država Zimbabve 1980. odnosno otkako je stekla nezavisnost od Velike Britanije, on je bio njezin prvi čovjek.

Nakon dvije godine vlasti uspostavio je jednostranački režim. Promijenio je ustav, ukinuo Senat, a za predsjednika je biran služeći se nasiljem prema oporbi i izbornim prijevarama. U 21. stoljeću postao je najstariji vladajući državnik i jedan od najdulje vladajućih predsjednika u povijesti Afrike.

Foto: PHILIMON BULAWAYO

Njegov režim je međunarodno osuđivan zbog diktatorskih karakteristika, korupcije i kršenja ljudskih prava a njegova loša ekonomska politika dovela je do kaosa u zemlji. Ipak, mnogi ga u Africi smatraju herojem koji je izborio samostalnost svoje zemlje. A upravo u tim trenucima Mugabe se najviše divio Titu

- Tito mi je bio inspiracija dok sam donosio krucijalne odluke za oslobođenje svoje zemlje. Često bih pomislio: ‘Što bi Tito u ovom trenutku napravio’ - rekao je Mugabe.

Još 2016. godine govorio je da nema planova za odlazak u mirovinu. Njegova stranka već ga je i bila istakla za predsjedničkog kandidata na izborima 2018. godine. a on je isticao da će ostati na vlasti “sve dok ga Bog ne pozove k sebi“. To se nije dogodilo, ali ga je zato vojska strpala iza rešetaka.

Foto: Philimon Bulawayo

Tadašnja prva dama Zimbabvea Grace Mogabe udala se za 41 godinu starijeg predsjednika 1996. godine. To joj je bio drugi brak kao i njezinom suprugu. Ona je, naime, bila udana za pilota s kojim je imala sina i radila u Vladinom uredu kao tajnica, a Mogabe je bio u dugogodišnjem braku sa Sally Hayfron. Postali su ljubavnici još dok su oboje bili u braku, a prvo dijete su dobili 1988. godine. Grace je tada imala 23, a Mogabe 64 godine.

Foto: PHILIMON BULAWAYO

Mugabeova prva supruga umrla je u siječnju 1992. godine, a Grace se razvela od supruga i udala za diktatora s kojim je dobila još dvoje djece. Njihovo spektakularno vjenčanje 1996. godine mediji u Zimbabveu su opisali kao 'vjenčanje stoljeća'.

Od tada je ova temperamentna žena britkog jezika posvetila život tome da svojom čvrstom podrškom supruga održi na vlasti do njegove smrti. Njegovim pristalicama je jednom rekla kako je ona „već predsjednik“, pošto sudjeluje u svim poslovima svog supruga. Na svoj 92. rođendan, Mugabe je kazao kako blagoslivlja uplitanje svoje supruge u politiku.

- Ovo su opasne vode, ali ona se može nositi s tim. Ona je opasan plivač - rekao je.

Foto: PHILIMON BULAWAYO

Prema riječima mnogih koji Mugabea poznaju dugo, brak s Grace iz korijena ga je promijenio.

- Mugabe se odmah dramatično promijenio. Novac ga nikada prije braka sa Grace nije pretjerano zanimao. Ali Grace je znala da se mora zaraditi. Što god da je radila, vodila je računa da iz toga profitira - rekla je političarka iz Zimbambvea Margaret Dongo.

Foto: PHILIMON BULAWAYO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Grace je doktorat iz sociologije obranila 2014., dva mjeseca nakon upisa na sveučilište, a njezinu doktorsku disertaciju još nitko nije vidio. U kolovozu 2017. godine našla se u središtu skandala kad je u hotelu u Johannseburgu produžnim kabelom pretukla dvije djevojke, Jedan od njih je bila i manekenka Gabrielle Engels. Mugabe je tražila dvojicu svojih sinova koji su zapravo bili u sobi do njihove.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Manekenka Gabrielle Engels

- Mirno smo razgovarali u sobi kada je došla i napala nas. Imam posjekotinu na čelu. Manekenka sam i izgled mi je važan u poslu - rekla je Engels.

Grace koju su mediji zbog rastrošnosti prozvali i 'Gucci Grace' poznata je po svojim prekooceanskim šoping avanturama ali i po tome što baš i nije bila vjerna mužu.

A few weeks ago, Grace Mugabe thought she would become Mugabe's Successor but now.....

This is a lesson that you need to be humble even when u think u haV made it in life. 😂😂#Zimbabwe pic.twitter.com/QLBUhgDfSe