Kad možemo očekivati kišu?

Hrvatsku tijekom vikenda očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, uz tek malu mogućnost za lokalne pljuskove u pojedinim dijelovima zemlje. Znatnija promjena vremena stiže u ponedjeljak, kada se očekuju kiša, pljuskovi s grmljavinom i pad temperature.

U subotu će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. Poslijepodne je na krajnjem jugu, uz lokalni razvoj oblaka, moguć kratkotrajan pljusak. Vjetar će biti slab, dok će na istoku puhati do umjeren jugoistočni. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati umjerena bura, a tijekom poslijepodneva slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, dok će na obali biti od 23 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura dosezat će između 30 i 35 stupnjeva.

Nedjelja donosi nastavak sunčanog i vrućeg vremena. Tek u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, uz umjeren razvoj dnevne naoblake, postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak.

Promjena vremena očekuje se u ponedjeljak, ponajprije u drugom dijelu dana. Jače naoblačenje donijet će kišu i mjestimice pljuskove s grmljavinom, osobito u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U utorak će se vrijeme postupno razvedravati i stabilizirati.

- Za vikend na kopnu pretežno sunčano i ponovno malo toplije. Početkom sljedećeg tjedna naoblačenje, u drugom dijelu dana moguća je i kiša, ponajprije na zapadu, gdje će se temperatura zraka ponovno malo pasti. Na Jadranu također do nedjelje sunčano i vruće. U ponedjeljak naoblačenje na sjevernom dijelu, gdje prema večeri može biti kiše, pa i u obliku pljuskova. Ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a u ponedjeljak jugo - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u ponedjeljak mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će tijekom vikenda puhati slab do umjeren jugozapadnjak, dok će u ponedjeljak zapuhati umjereno jugo koje će prema večeri okrenuti na buru. U utorak će prevladavati sjeverozapadni vjetar.

Iako će u ponedjeljak temperature i dalje biti visoke, u utorak se očekuje osjetno osvježenje, posebno u unutrašnjosti zemlje.