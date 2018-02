Kad mu je umrla voljena, tugu je danonoćno utapao u alkoholu

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile..

- U nekim trenucima, u našem njujorškom stanu, kada čujem otvaranje vrata, očekujem njen glas. Čekam da baci ključeve na stol i zazove moje ime. Cijeli svijet mi se srušio kada je otišla - rekao je Liam Neeson u jednom intervjuu prisjećajući se voljene supruge Natshe Richardson.

Natasha, kći glumačke legende Vanesse Redgrave i redatelja Tonya Richardsona, upoznala je irskog glumca Liama Neesona na Broadwayu 1993. godine. Richardson je imala 29 godina i bila je udana za producenta Roberta Foxa kada je dobila ulogu u mjuziklu 'Anna Christie'.

Foto: Profimedia Liam i Natasha na početku veze

Neeson u to vrijeme nije bio velika holllywoodska zvijezda kao što je to danas ali je tada bio na glasu kao jedan od 'velikih zavodnika'. O njegovim aferama s Helen Mirren, Juliom Roberts, Barbrom Streisand i Brooke Shields naveliko se pisalo i govorilo.

Former flames #HelenMirren + #LiamNeeson reunite 33 years after their split on the @TheGNShow https://t.co/kNz1WI4Qfb pic.twitter.com/T4fTPAZvKh