Sustav poreza i doprinosa nam treba, počiva na solidarnosti i ispunjavanju funkcije države. Problem nastaje kad taj novac ne ode u škole, ceste, okoliš, zdravstvo i vatrogasce nego u nečiji džep
Kad novac od poreza krene u privatni džep, imamo problem
Hohštapler, lupež, radat, luftiguz, lero, munjiz, šuft, kokošar. Hrvatski jezik bogat je riječima koje označavaju lopove i prevarante, njih čak oko 150. Imamo više istoznačnica za takve ljude nego za poštene. Ako ove retke čita neki odvjetnik, vjerojatno će uzeti telefon, okrenuti broj autorice i žustro objasniti da je presumpcija nevinosti ustavno pravo. I to je istina, pa koga god zamislite zbog ovih riječi, možda jeste u pravu, možda niste, i svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna. Postoji i odluka Ustavnog suda iz 2016. godine koja govori da je riječ “idiot” vrijednosni sud a ne činjenična tvrdnja, pa istom logikom tretirajmo i bogati hrvatski rječnik za korupciju i kriminal. Godinama svjedočimo otkrićima jakih snaga policije i Uskoka o trošenju javnog (!) novca na vile, plastične operacije, torbice, stanove, automobile, kamione, avione.
