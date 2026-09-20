Provala se zbila oko 2,30 ujutro u subotu kod toplica u gradu Bad Salzuflen u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Istražitelji tragaju za počiniteljem te im nije jasan njegov motiv
'MOTIV NIJE JASAN'
Kad si gladan nisi svoj: Umjesto novca ukrao tortu i sladolede u kafiću u Njemačkoj
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Lopov je provalio u kafić u Njemačkoj, no nije opljačkao blagajnu, već je ukrao tortu i dvije kutije sladoleda, objavila je lokalna policija u nedjelju.
Provala se zbila oko 2,30 ujutro u subotu kod toplica u gradu Bad Salzuflen u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.
Istražitelji tragaju za počiniteljem te im nije jasan njegov motiv.
- I dalje ne znamo je li namjerno išao po slatkiše ili je tijekom zločina osjetio glad - rekao je glasnogovornik policije.
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