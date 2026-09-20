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'MOTIV NIJE JASAN'

Kad si gladan nisi svoj: Umjesto novca ukrao tortu i sladolede u kafiću u Njemačkoj

Piše HINA,
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Kad si gladan nisi svoj: Umjesto novca ukrao tortu i sladolede u kafiću u Njemačkoj
Foto: Dreamstime/ilustracija
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Provala se zbila oko 2,30 ujutro u subotu kod toplica u gradu Bad Salzuflen u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Istražitelji tragaju za počiniteljem te im nije jasan njegov motiv

Lopov je provalio u kafić u Njemačkoj, no nije opljačkao blagajnu, već je ukrao tortu i dvije kutije sladoleda, objavila je lokalna policija u nedjelju.

Provala se zbila oko 2,30 ujutro u subotu kod toplica u gradu Bad Salzuflen u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Istražitelji tragaju za počiniteljem te im nije jasan njegov motiv.

- I dalje ne znamo je li namjerno išao po slatkiše ili je tijekom zločina osjetio glad - rekao je glasnogovornik policije.

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Komentari 3
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