Kad si gladan nisi svoj: Umjesto novca ukrao tortu i sladolede u kafiću u Njemačkoj

Lopov je provalio u kafić u Njemačkoj, no nije opljačkao blagajnu, već je ukrao tortu i dvije kutije sladoleda, objavila je lokalna policija u nedjelju.

Provala se zbila oko 2,30 ujutro u subotu kod toplica u gradu Bad Salzuflen u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Istražitelji tragaju za počiniteljem te im nije jasan njegov motiv.

- I dalje ne znamo je li namjerno išao po slatkiše ili je tijekom zločina osjetio glad - rekao je glasnogovornik policije.