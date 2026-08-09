Država je za obnovu kuća građana izloženih energetskom siromaštvu namijenila 25 milijuna eura. U tih 25 milijuna krije se zakašnjelo priznanje da siromaštvo ne počinje i ne završava malom plaćom
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Kad voda dođe do grla
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Više od trećine stambenih zgrada u Hrvatskoj toliko je energetski neučinkovito da njihovi stanovnici zimi griju ulicu, ljeti se kuhaju u vlastitim stanovima, a cijele godine skupo plaćaju udobnost koju nikad nisu osjetili. Siromaštvo ondje ostavlja dva izvoda: jedan u banci, a drugi na zidovima koje ispisuju vlaga i hladnoća.
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