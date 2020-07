Kada šefovi toleriraju neuspjeh? I za što su uvijek spremni potrošiti i vrijeme i novac

Jesu li kompanije u Hrvatskoj inovativne ili zaostajemo za najboljima? Evo tko najviše inovira i zapošljava

<p>Prema ovogodišnjoj analizi konzultantske tvrtke <strong>Accenture</strong>, investicije kompanija u inovacije gotovo će se udvostručiti u sljedećih pet godina. Glavni izazov kompanija pritom je kako ideje pretvoriti u komercijalnu stvarnost. Poduzetnički barometar, koji je konzultantska tvrtka EY 2019. godine provela među dosadašnjim kandidatima programa EY Poduzetnik godine, otkriva, pak, da je čak 72 posto domaćih poduzetnika inoviralo u posljednje dvije godine u raznim dijelovima svojeg poslovanja.</p><p>"<em>Jedno naše globalno istraživanje istovremeno je pokazalo da većina kompanija ostaje na svojem putu te da pokušavaju iskoristiti biznis-model na kojem jesu, dakle ne inoviraju. Tek mali broj kompanija pokušava koketirati s inovacijom, a najmanje je onih koje idu u disrupciju premda investitori upravo to od njih očekuju</em>", ističe <strong>Berislav Horvat, Country Managing Partner EY-a Hrvatska</strong>.</p><p>Kako nastaje inovacija u kompanijama u Hrvatskoj i zaostajemo li za globalnim prosjekom? Jesu li talenti i tehnologija glavni pokretači uspjeha tvrtki lidera? Tema je to četvrtog videa u videoserijalu "<strong>A1 Leadership Talks</strong>", u kojem je prvi put u Hrvatskoj 20 lidera biznisa i stručnjaka raspravljalo o novim pravilima posla.</p><p>"<em>Inovacija je esencija svake tvrtke, a razina kreiranja i monetiziranja inovacije čini razliku između dobitnika i gubitnika. U osnovi svega su motivirani i talentirani ljudi s pravim setom vještina jer bez znanja nema inovacija. U IBM-u imamo 12 labova, 3000 znanstvenika i šest nobelovaca. Imamo stipendiju Great Minds, pa najbolji studenti imaju priliku sjediti, recimo, u labu u Zürichu pokraj nekog nobelovca i smišljati ne samo IBM-ove proizvode nego možda i rješavati problem nedostatka pitke vode u svijetu</em>", otkriva <strong>Tomislav Balun, poslovni direktor IBM-a Hrvatska</strong>.</p><p>Tomislav Balun iz IBM-a otkrio je da u kompaniji sa 350.000 zaposlenih puno pažnje polažu na razvoj vještina i talenata. Između ostalog, imaju learning platformu koja je bazirana na umjetnoj inteligenciji. Zaposlenici mogu izraditi svoj kurikulum i pratiti osobni karijerni put te planirati edukaciju prema vještinama koje moraju steći kako bi se mogli dalje profesionalni razvijati i napredovati. Samo prošle godine zaposlenici IBM-a ukupno su 26 milijuna sati proveli učeći.</p><h2>Sljedeći val inovacija</h2><p><strong>Jiří Dvorjančanský, CEO A1 Hrvatska</strong>, otkriva da je kompanija u posljednjih 20 godina na hrvatsko tržište uvela sve nove i najnaprednije mrežne tehnologije i usluge, od onih druge generacije 2G do sadašnje 5G, za što se očekuje da će u idućih nekoliko godina donijeti ogromne promjene.</p><p>"<em>U 1992. dnevna prosječna potrošnja data prometa na svjetskoj razini bila je 100 GB, a danas isti promet bilježimo u našoj mreži u samo deset sekundi. Potrošnja podataka je ogromna, i samo će rasti. Sljedeći val inovacija koji ćemo doživjeti sigurno će potaknuti 5G. Tehnologije poput autonomnih automobila, e-zdravstva i e-vlade, povezanih strojeva s različitim rješenjima, sve to ne bi bilo moguće bez 5G-a</em>", ističe Dvorjančanský.</p><p>Među inovacijama je i NB IoT tehnologija, za koju je A1 prvi pružatelj na području cijele Hrvatske. "<em>IoT je trend koji će sigurno zavladati cijelom industrijom. Mi smo potpuno spremni za trenutak kada će doživjeti svoj vrhunac. Jedini imamo pokriven cijeli teritorij Hrvatske s NB IoT mrežom, a radi se o tehnologiji koja omogućava velikom broju uređaja odnosno senzora da šalju potrebne informacije s lokacija gdje standardni mobilni signal nema prodornost</em>", naglašava.</p><h2>Otvorili 300 novih radnih mjesta</h2><p><strong>Philip Morris</strong> je primjer kompanije u tradicionalnoj industriji koja se nije mijenjala desetljećima, a onda je vlastitim inovacijama potpuno disruptirala biznis.</p><p>"<em>Od 2008. godine investirali smo 7,2 milijarde dolara u razvoj i znanstvenu utemeljenost naših proizvoda. Nije uobičajeno da jedna globalna kompanija, dio tradicionalne industrije koja se značajnije nije mijenjala desetljećima, proaktivno odluči promijeniti, ne samo način na koji radi, već i svrhu, vođena idejom stvaranja bolje budućnosti. Sve je bazirano na snažnoj inovaciji, postignutoj tehnološkim napretkom i znanstvenim dostignućima. Da bi ista bila primjenjiva, investirali smo i u bolje razumijevanje potreba potrošača te razvoj organizacije i pojedinaca, što su ključni elementi našeg uspjeha. Upravo nam je inovacija omogućila i da u Hrvatskoj kreiramo 300 novih radnih mjesta koja su direktno vezana uz edukaciju, prodaju i pružanje podrške potrošačima</em>", pojašnjava <strong>Anita Letica, generalna direktorica Philip Morrisa Hrvatske i Slovenije</strong>.</p><p>Osječka tvrtka <strong>Inchoo </strong>ima oko 50 zaposlenih. Izrađuje web shopove za globalne klijente, kojima je i partner u rastu. Inchoo 95 posto prihoda ostvaruje izvozom, a u Hrvatskoj su radili na webovima za Bauhaus, Kolektivu, Prima namještaj i brojne druge proizvođače i trgovce. U stalnoj potrazi za inovacijama jedan je od velikih izazova im je i privlačenje talenata u Osijek.</p><p>"<em>Inovacija može imati puno oblika. Od inkrementalne inovacije kojom unapređujemo postojeći proizvod ili uslugu do disruptivne kada u firmu uvodimo nešto posve novo. Pristupi su različiti, a ova druga zahtijeva veće budžete i rizik. Mi na godišnjoj razini definiramo budžet za distruptivnu inovaciju i imamo različite primjere uspjeha i neuspjeha. Ipak, iz svakog pokušaja smo nešto naučili i napredovali. U Inchoou gradimo inovacijsku kulturu i potičemo svakog zaposlenika da sudjeluje u inovacijama svojim idejama i prijedlozima</em>", ističe <strong>Tomislav Bilić, osnivač i CEO tvrtke Inchoo</strong>.</p><p><strong>Berislav Horvat </strong>zaključuje da je vodstvo kompanije ključno kako bi neka inovacija uspjela jer uspjeh ovisi isključivo o otvorenosti leadershipa prema inovacijama i idejama.</p><p>"<em>U Hrvatskoj nemamo još cijeli ekosustav. Nužno je imati venture capital, private equity te korporacije koje su otvorene i rade svoje male fondove, investicije i timove kako bi se to sve posložilo. Tek tada i uz regulaciju mogli bismo imati pravo inovativno gospodarstvo</em>", zaključuje Horvat.</p>