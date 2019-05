Kada ti jednom provale u dom, više ne osjećaš sigurno nigdje

Suprotno uvriježenom mišljenju, provale se ne događaju samo noću i provalnici nisu uvijek nepoznate osobe. Dapače, vaša je nekretnina riziku od provale ili oštećenja izložena i usred bijelog dana, dok ste vi na poslu ili u kupnji. Provalnicima je obično dovoljno nekoliko dana da shvate vaš dnevni ritam kretanja i otprilike znaju kada vas nema kod kuće.



Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, prošle je godine prijavljeno ukupno 10.906 provala. Od toga ih se 3858 odnosi na neovlašteno upadanje u dom, a u 656 provala meta su bile vikendice i objekti za odmor. Najaktivnije razdoblje u godini kada je o provalama riječ doba je godišnjih odmora, što potvrđuje i podatak da su u srpnju i kolovozu prošle godine zabilježene 1053 provale, a u prosincu njih 1036. Nije uputno prije odlaska na zasluženi odmor na sva zvona razglasiti da odlazite, kao i ni objavljivati sadržaj s takvim informacijama na društvenim mrežama.



Inače, slučajevi provala u kuće i stanove za policiju su najteže rješivi. Na području PU splitsko-dalmatinske, na primjer, zabilježene su ukupno 704 provale, od čega 167 u obiteljske domove i 21 u vikendice. Od toga je riješeno 38 provala u domove te jedna provala u vikendicu. Osim otuđenja stvari i novca, u provalama obično nastaje nimalo zanemariva šteta na imovini, napose na obijenim vratim i prozorima. No, od materijalne štete još je gori osjećaj nesigurnosti i oskvrnjenosti doma koji nakon provale ostaje, govori gospođa Jasna Sekulić.



Njoj je ranije ove godine provaljeno u stan u kvartu Viškovo u Rijeci, koji inače iznajmljuje podstanarima, pri čemu su oštećeni prozori i lajsne te otuđene stvari.



"Slučaj još nije riješen, još se ne zna kolika je ukupna šteta, ali osjećaj je strašan. Sama spoznaja da je netko bio u tvojem stanu bez tvog dopuštenja, da je netko kopao po tvojim stvarima... Čovjek se nakon toga jednostavno više ne osjeća sigurno nigdje. Nikakva protuprovalna vrata ne mogu pomoći", govori gospođa Sekulić.

Zbog štete se ne brine previše jer ima policu Croatia Imovina. "Ja sam dosta toga osigurala u Croatiji, gdje su uvijek bili korektni pri naknadi štete", dodaje.



Imovinu je u Croatia osiguranju moguće osigurati od provalne krađe i 15 drugih rizika, među kojima su i oluje i elementarne nepogode. Dom gospođe Sekulić prije nekoliko je godina ozbiljno oštećen u strašnoj oluji. "Teško je opisati taj osjećaj izloženosti. Dogodilo se to oko četiri sata ujutro, nikada neću zaboraviti taj zvuk vjetra kako uništava krov. Šteta je iznosila oko sedam, osam tisuća kuna, ali i to smo riješili s Croatia osiguranjem", prepričava gđa Sekulić.



Policom je moguće osigurati građevinski dio i stvari u kućanstvu. Ugovaranjem kompleta, osim što stječete potpunu zaštitu, ostvarujete i pravo na dodatni popust na premiju osiguranja. Sve informacije o polici osiguranja Croatia Imovina možete saznati na besplatnom telefonu 0800 1884 te ovdje.

