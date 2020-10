Kafići su i dalje omiljena mjesta za druženje: Evo kako na sve gledaju domaći ugostitelji

Pandemija je i pred Hrvate i pred ugostitelje stavila nove izazove. Ograničenje radnog vremena, mjere koje onemogućuju bezbrižan boravak u kafićima i izazovi koji su pred ugostiteljima

<p>Novo normalno u kratkom je vremenu prestao biti novi termin i postao novi koncept življenja. Koncept koji uključuje maske, fizičku distancu i ono najvažnije, pojačanu individualnu odgovornost, ne samo za svoje zdravlje, već i za zdravlje drugih. Niti jedno mjesto na kojem se nađemo u vrijeme ove pandemije nije izuzeto novonaučenih obrazaca ponašanja. Hrvatima su druženja jako bitna, a kafići i barovi omiljena mjesta za izlaske. Uz kavu ili hladno pivo se dijele tajne i tuge, slomljena srca liječe prijateljskim savjetima, započinju i završavaju razne zabave. Stoga nije ni čudno da za Hrvate vrijedi izreka: ''Svaka prazna boca je napunjena pričama''.</p><p>Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa stavila je nove izazove pred sve grane ekonomije, a posebice pred ugostiteljstvo. Mjere koje su na snazi propisuju društvenu distancu i ograničavaju radno vrijeme kafića i barova, onemogućujući bezbrižno uživanje na koje su gosti navikli, zbog čega mnogi biraju svoje piće popiti unutar vlastita četiri zida, a promet ugostitelja nesumnjivo pada. Zbog toga su brojni kafići u velikim problemima ili pred zatvaranjem, a da bismo saznali kako na cijelu situaciju gledaju ugostitelji koji su izravno pogođeni, razgovarali smo s nekima od njih.</p><p><strong>Zoran Čović</strong>, vlasnik ugostiteljskog objekta Cool Žnjan, otkrio nam je kako je cijela ova situacija isprepletena neizvjesnošću, ali da i u njoj nalaze nešto pozitivno - uče se fleksibilnosti i brizi za svoje radnike. Cilj je da nitko ne ostane bez posla, ali i da plaće ostanu iste.</p><p>- Tijekom ovog perioda osvijestio sam, kao i moji kolege, da postoje brojni rizici u poslovanju na koje prije nisam obraćao pažnju i na koje nas nitko nije mogao pripremiti. Evo, primjerice, pojava globalne pandemije. U cjelokupnoj situaciji naučio sam da je jako bitno uključiti sve faktore rizika u cjelokupnom poslovanju te razvijati kratkoročne i dugoročne vizije u svim situacijama. Također je jako bitno da svako trgovačko društvo tijekom godina akumulira određena sredstva kroz zadržane dobiti, a iz kojih bi mogao financirati eventualne gubitke koji nastanu u ovim neočekivanim situacijama, rekao je Čović.</p><p>Objašnjava kako ljudi i dalje koriste ugostiteljske objekte za druženja, razgovore i poslovne sastanke. To ih veseli, a svojim gostima preporučuje da se drže propisanih mjera.</p><p>Slično razmišlja i vlasnik caffe bara Sax iz Karlovca, <strong>Nikica Popović</strong>, koji kao glavni izazov navodi postizanje harmonije između zaštite zdravlja radnika i gostiju, ali i pružanja valjane i kvalitetne usluge. Na kraju je, kako kaže, bitno osigurati mjesto za druženje, opuštanje i sklapanje poslovnih dogovora. Ova situacija podsjetila ga je da unatoč bilo kakvim preprekama treba ustrajati na kvaliteti usluge, a sve zbog onih kojima je usluga namijenjena.</p><p><br/> - Svojim gostima sugeriramo da budu odgovorni, da čuvaju sebe i ljude oko sebe, da reagiraju na svaki mogući simptom eventualne zaraze. S druge strane važno je da znaju da mi ugostitelji poduzimamo sve moguće radnje radi očuvanja zdravlja naših gostiju i nas samih te da bez straha, ali s dodatnom pažnjom i nadalje koriste sve ugostiteljske usluge, rekao je Popović.</p><p>U razgovoru s vlasnikom ugostiteljskog objekta Marabu u Vinkovcima, <strong>Hrvojem Beljom</strong>, saznali smo da bez obzira na sve i dalje ulažu trud kada je riječ o organiziranju događaja i privlačenja gostiju u njihov lokal.</p><p>- Predanost poslu, kvaliteta i stalno praćenje trendova u ugostiteljstvu, doveli su nas do zavidne razine poslovanja. S time su došli i stalni gosti, koji su prepoznali sav trud, a njihove povratne reakcije nam govore da su naoružani strpljenjem i razumijevanjem za sve što donosi poslovanje zimi, u doba korone. Ljudi se u kafiće dolaze opustiti i u njima se tako, opušteno, i ponašaju. Mi ugostitelji im dugujemo to i omogućiti usklađujući potrebe gostiju s aktualnim mjerama. Ipak, ova nas je strašna situacija sve zajedno naučila samokontroli i međusobnom poštivanju. Dokazali smo da se možemo družiti i zabavljati uz sve mjere koje su na snazi, rekao nam je vlasnik Marabua.</p><p>Da Hrvati vole ispijanje piva u omiljenom kafiću, kako je istaknuo Beljo, nije neka novost. Gosti i dalje ne odustaju od ovakvog načina života, a tome svjedoči i njihovo razumijevanje za pridržavanje određenih pravila odnosno mjera u prostoru lokala.</p><p>Ugostiteljski objekti iz teksta partnerski su kafići Heinekena, priznate društveno odgovorne kompanije, koja svojom agilnošću i stalnom komunikacijom s ugostiteljima ulaže sve napore kako bi se poslovanje neometano nastavilo. Globalnom kampanjom „Back to the Bars“ HEINEKEN žele podići svijest o potrebi odgovornog ponašanja, a sve kako bi naša omiljena mjesta okupljanja za nas i dalje ostala otvorena. S tim ciljem, u partnerskim kafićima i barovima raznim komunikacijskim materijalima podsjećaju goste na pridržavanje osnovnih pravila higijene i sigurnog razmaka. Sve to objedinili su hashtagom #SocialiseResponsibly, a poruka je jasna – odgovornost je jedini način.</p>