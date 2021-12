Epidemiolog Bernard Kaić komentirao je pojavu novog soja Omikrona i što to znači.

- Od početka se znalo da, kako virus mutira, postoji mogućnost i da mutira u oblike koji izazivaju teže oblike bolesti, ali takvi virusi koji izazivaju teže oblike bolesti i visoku smrtnost obično presude sami sebi time što ubiju domaćina. To je jedan biološki pojam, da najbolje u prirodi uspijeva onaj organizam, u ovom slučaju virus, ili bakterija, koji ne čini štetu svom domaćinu. Tako da se teoretski oduvijek očekuje da virus izmutira u dovoljno zaraznu varijantu koja je puno blažeg oblika bolesti, kao što su recimo ovi uobičajeni koronavirusi, koji postoje i cirkuliraju svake godine i izazivaju prehladu kod ljudi - rekao je Kaić, prenosi Novi list.

- Bilo bi to najsretnije rješenje kad bi se takva jedna varijanta isprofilirala, proširila svijetom i potisnula ove koje izazivaju teže oblike bolesti. To je jednostavno evolucijsko rješenje koje bi bilo dobro i za nas i za virus. A je li to omikron ili ne, to ne možemo nikako reći. Još je premalo podataka o tome kakvu kliničku sliku on izaziva. Zasad, koliko sam pročitao, ne piše da izaziva teže oblike, ali ne piše ni da izaziva lakše - dodao je Kaić.

U Europi se počinje razmatrati obavezno cijepljenje.

- Većina srednjeeuropskih, zapadnoeuropskih i sjevernoeuropskih zemalja nema obvezno cijepljenje. Tako da je to za njih jako velika rasprava. Kod nas ne bi trebalo tako biti jer mi jesmo inače naučeni na obvezno cijepljenje. Imamo rutinski obvezno cijepljenje djece, zdravstvenih djelatnika protiv hepatitisa B, ali smo, eto, postali jako moderni pa gledamo Europu, imamo sve jače pokrete za individualna prava. Sasvim sigurno bi obavezno cijepljenje podiglo cijepne obuhvate što bi sigurno doprinijelo bržem padu broja oboljelih, ali bi možda rezultiralo jačim otporom kod nekih manjih grupa, demonstracijama po cesti, što je opet loše. Ono što znam jest da se cijepiti treba što više ljudi da bi se smanjio broj oboljelih i broj umrlih, ali kako to postići, stvarno mislim da bi bolje odgovorili psiholozi, sociolozi ili pravnici - rekao je Kaić.

Kaić kaže kako nije samo riječ o cijepljenju protiv korone, kaže da smo postali dosta loši i u procijepljenosti protiv dječjih bolesti dok smo prije bili u samom vrhu.

- Uopće više nismo pri vrhu. Mnoge zemlje, pogotovo skandinavske, imaju puno više cijepne obuhvate protiv dječjih bolesti. Naravno da ima i zemalja s nižim obuhvatima, tako da smo sad negdje u prosjeku Europe. A što se tiče COVID-19, da smo među najgorima, uopće se ne čudim. Mi smo, izgleda, jedan malo čudan narod - rekao je Kaić.

U Hrvatskoj će uskoro krenuti cijepljenje i za djecu.

- Opasnost od COVID-19 je za mlade i za djecu manja nego za odrasle. To je činjenica. Ali ipak apsolutno sva savjetodavna tijela kažu da je rizik komplikacija od COVID-19 kod djece veći nego rizik od cijepljenja. Tako da ćemo dati preporuku da se cijepe djeca za koju roditelji to žele jer dijete ipak može razviti i multisistemski upalni sindrom koji je strašno teška bolest. Dijete može imati i postCOVID, dugotrajni COVID-19, imamo na Klinici za zarazne bolesti i hospitaliziranu djecu, a prepostavljam ne bi bili hospitalizirani da samo šmrcaju. Dakle, imaju ozbiljnu bolest. Djeca, dakle, obolijevaju. Naravno u puno manjem postotku nego stari ljudi, ali to se može izbjeći cijepljenjem. Ne u potpunosti, jer cjepivo nije potpuna zaštita, ali se može u velikoj broju smanjiti taj rizik - rekao je Kaić.

- Drugo je pitanje postizanje kolektivnog imuniteta sa svrhom zaštite starijih, pa neke države to koriste. Recimo, Amerikanci i Japanci imali su nekoliko sezona cijepljenja protiv gripe gdje su ciljali školsku djecu jer se među njima gripa najviše širila. Pokazalo se da kad procijepe djecu, stariji doista puno manje obolijevaju. Sada neke zemlje na temelju te logike promoviraju cijepljenje djece. No nadilazi moju ingerenciju o tome razmišljati, mislim da je to i pitanje etičnosti i prava, a ne samo medicine. Ali kod COVID-19 vidimo da i djeca mogu imati ozbiljne oblike bolesti, tako da tu nemam dvojbe. Mislim da bi bilo preporučljivo da se cijepe djeca kad se sve uzme u obzir, uključujući i korist za svako pojedino dijete - istaknuo je Kaić.

Komentirao je i liječnike koji idu na prosvjede protiv mjera.

- Liječnici na prosvjedu, to mogu shvatiti ako kao neinformirana osoba to čini iz svog uvjerenja. Mislim da bi tu osobu trebalo poslati na obaveznu dodatnu stručnu edukaciju. A za falsificiranje medicinske dokumentacije, to mislim da je kazneno djelo koje bi trebalo sankcionirati otkazom i gubitkom licence - rekao je Kaić.

- Dijelom su se ljudi cijepili zbog straha, dijelom i zbog COVID-potvrda. A koliko su pridonijele suzbijanju infekcije, teško mi je reći. Teško je razdvojiti utjecaj COVID-potvrde od svih drugih utjecaja na širenje infekcije - rekao je Kaić o učinkovitosti potvrda.

Osvrnuo se i na kritike da i cijepljeni mogu biti pozitivni.

- Uvijek je manja šansa da se cijepljeni zarazi i manja je šansa da će prenijeti virus na druge. Radio sam pregled literature u kojoj mjeri su cijepljeni prenositelji infekcije. Svi članci govore da cijepljene osobe ako obole manje zaražavaju obiteljske kontakte nego necijepljene osobe koje obole, vjerojatno jer su cijepljene kraće zarazne i puno brže pada količina virusa koji izlučuju. Isto tako, tko ima negativan nalaz testa, manja je šansa da će biti pozitivan nego netko tko se ne testira. Tako da COVID potvrde sigurno smanjuju šansu prijenosa infekcije. A kad se ne bi koristile, ne znam koja bi bila alternativa osim zatvaranja, zabrane svih okupljanja, i privatnih, zatvaranja šaltera. COVID potvrda je uz sve svoje nesavršenosti i mane jedno prihvatljivo rješenje umjesto zatvaranja svega - rekao je Kaić.

Komentirao je i korištenje lijeka za konje Ivermektina.

- Jesu li ga razrijedili stotine milijardi puta, u vodi koja pamti sve osim dreka koji je u njoj plivao u kanalizaciji, da mu povećaju učinkovitost? Ivermektin nema nikakvog dokazanog djelovanja kod COVID-a, jer bi ga u protivnom koristili u Infektivnoj klinici, u Dubravi, u svim klinikama svijeta. To mi je neshvatljivo i kriminalno - zaključio je Kaić.