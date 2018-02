'Kaje se, on je slomljeno dijete. Sa sobom nosi tešku traumu...'

Nikolas Cruz, koji je u srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas u gradu Parklandu u američkoj saveznoj državi Floridi u srijedu poslijepodne smaknuo 17 ljudi i ranio više od 10, zadržan je u pritvoru bez mogućnosti izlaska uz jamčevinu.

POGLEDAJTE VIDEO SPECIJAL:

Foto: HANDOUT

Pomahnitali tinejdžer u četvrtak pred sudom nije progovorio ni riječi, osim svog imena, a većinu vremena gledao je u pod. Bio je odjeven u narančasto odijelo, a na rukama je imao lisice. Pored njega je stajala njegova odvjetnica Melisa McNeil koja ga je tješila tapšući ga po ramenima.

Ona je nakon saslušanja otkrila da je mladić pod posebnom prismotrom jer je prijetio da će se ubiti te da je svjestan posljedica svog zlodjela, javlja Daily Mail.

- Moj klijent je žalostan, kaje se. Potpuno je slomljen - rekla je McNeil koja je bila vrlo emotivna dok je medijima govorila kako je Cruz svjestan posljedica koje njegov čin ima na cijelu zajednicu.

- On je slomljeno dijete - dodala je.

Foto: POOL

Drugi član Cruzove obrane, Gordon Weeks susprezao je suze dok je davao izjavu.

- Ovo je tragičan gubitak za zajednicu. Cruz je duboko ožalošćen. Pod prismotrom je, duboko je problematičan. Sa sobom nosi tešku traumu zbog gubitka majke - rekao je Weeks.

Foto: POOL

Odvjetnici su rekli da mladić ima autizam, pati od depresije i ozbiljnih psihičkih problema, a sa svime se nosio sam, bez podrške sustava i zajednice.

Tužiteljica Pam Bondi uvjerena je da će za mladog ubojica tužiteljstvo tražiti smrtnu kaznu.

Na prethodnom ispitivanju u policiji Cruz je odmah priznao kako je on krivac za krvoproliće, a policija je izvijestila kako je u ruksaku, osim poluautomatske puške AR-15, imao još streljiva te kako se do škole dovezao Uberom.

Ruksak je odbacio kada su učenici nakon pucnjave počeli bježati kako bi se uklopio u masu te je s mjesta pucnjave pobjegao pješice. Najprije se uputio u poznati trgovinski lanac Walmart, a zatim i u McDonald's. Uhićen je oko sat vremena nakon napada, kad ga je uočio policajac Michael Leonard.

POGLEDAJTE VIDEO SPECIJAL:

- Izgledao mi je kao tipični srednjoškolac i na trenutak sam pomislio: Može li to biti ta osoba? Trebam li ga zaustaviti? - rekao je Leonard. Odlučio je legitimirati Cruza i nakon toga ga je uhitio.

Nakon masakra, na vidjelo izlazi sve više detalja o životu mladog Nikolasa, koji je iz ove škole, u kojoj je počinio masakr, izbačen lani zbog problematičnog ponašanja.

Njegova majka koja ga je posvojila preminula je u studenom od upale pluća. Čini se kako je Lynda Cruz (68), čiji je suprug Roger umro prije nekoliko godina od srčanog udara, bila jedina osoba s kojom je mladić bio blizak.

Lyndina šogorica Barbara Kumbatovich za Washington Post istaknula je kako je Nikolas stalno imao problema u školi i kako se njegova majka s time nosila najbolje što je mogla.

- Vjerojatno je bila predobra prema njemu. Bila je divna žena i pružila njemu i njegovom polubratu prekrasan dom. Jako se trudila da im omogući dobar život - kazala je.

Vlasnica trgovine u kojoj je Cruz kupio AK-47 prije samo mjesec dana, Kim Waltuch (54) rekla je da je mladić djelovao sasvim normalno kad je došao kupiti oružje te da nije učinio niti rekao ništa zbog čega bi posumnjali u njegove namjere, javlja Daily Mail.

- Kupio je pištolj još 2016 godine, a u siječnju ove godine i AK-47. Nije bio naš redovan kupac. Prošli smo proces provjere prije nego smo prodali oružje. Prošao ga je bez ikakvih problema - kazala je Waltuch.

Kaže i da su među stradalima u masakru neki njeni stalni kupci, poput učenika i učitelja.

- Srce mi je slomljeno zbog njihovih obitelji. Udružit ćemo se i pomoći im - rekla je Waltuch. Smatra da bi provjere kupaca trebale biti strože kako bi se utvrdilo boluju li od psihičkih bolesti, kao da i bi dozvolu za nošenje i posjedovanje oružja trebalo svakih par godina obnavljati.

- Svašta se može dogoditi u sedam godina, mislim da bi se dozvolu trebala produživati svake četiri godine kako bi se uvjerili da je s kupcima sve u redu - kaže gospođa Waltuch kojoj nije jasno kako je mladić uopće ušao u školu s oružjem.

Cruz je prethodnih godina nabavio arsenal oružja, a bivše školske kolege kažu da ih je često ispitivao što misle o oružju koje namjerava kupiti.

- Volio je pričati o oružju i lovu. Uvijek nam je pokazivao oružje koje planira kupiti, ispitivao što mislimo da je bolje i slične stvari - kazao je Joshua Charo (17).

Jedan od susjeda snimio je mobitelom Cruza kako vježba pucati iz pištolja u svom dvorištu. Na snimci se vidi mladić odjeven samo u bokserice i čarape, sa šiltericom na kojoj je natpis: Make America Great Again. Riječ je o sloganu koji je Donald Trump koristio u svojoj predizbornoj predsjedničkoj kampanji.

Nakon što je 'ispalio' nekoliko hitaca, pištolj je spremio u bokserice i vratio se u kuću.

Nije poznato kada je točno snimljen video, koji je objavio CNN.

Nakon masakr u Floridi, američki predsjednik Donald Trump je na Twitteru napisao da moli za žrtve.



- Moje suosjećanje i molitve su s obiteljima žrtava strašnog napada na Floridi. Nijedno dijete, učitelj ili bilo tko drugi se ne bi trebao osjećati nesigurnim u američkim školama - objavio je Trump.

Na njegovu objavu burno je reagirala Sarah Chadwick (16), učenica napadnute škole.

- Ne treba mi tvoje suosjećanje, ti je**ni seronjo, moji prijatelji i učitelji su ustrijeljeni. Nekoliko mojih kolega iz razreda je ubijeno. Učini nešto umjesto da šalješ molitve, one ovo neće popraviti, ali bolja kontrola oružja mogla bi spriječiti da se ovako nešto ponovi - napisala je Chadwick, a njezina poruka brzo se proširila društvenim mrežama.

Foto: Twitter

Sarah Chadwick je naknadno obrisala svoj tvit, ali tek nakon što je postao viralan. Na Twitteru je naknadno napisala:

- Što se tiče mog tvita upućenog predsjedniku Trumpu, ispričavam se na psovkama. Nadam se da znate da sam 16-godišnjakinja koja je jučer izgubila prijatelje i učitelje. Bila sam i još uvijek sam ljuta. Ispričavam se za svoj komentar, ali ne i za bijes.

About my tweet directed to president trump, I apologize for the profanity and harsh comment I made. I hope you know I’m a grieving 16 year old girl who lost friends, teachers, and peers yesterday. I was and am still angry. I am apologizing for my comment but not for my anger.