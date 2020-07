Manjinaca je osam, daju podr\u0161ku parlamentarnoj ve\u0107ini pa Plenkovi\u0107 sa Predragom \u0160tromarom (HNS) i Radimirom \u0106a\u0107i\u0107em (Reformisti) ima taman 76 ruku za sastavljanje Vlade. No, manjinci ovog puta tra\u017ee i participaciju direktno u Vladi. HDZ bi im, neslu\u017ebeno se doznaje, dao ministarstvo bez portfelja, a Kajtazi poru\u010duje da bi bilo legitimno da dobiju \u010dak tri ministarstva - i to obrazovanja, uprave i regionalnog razvoja.\u00a0

<p>Ja sam spreman za funkciju potpredsjednika Vlade ili ministra. Imajući u vidu da iza sebe imam tri mandata, ovo mi je četvrti, spreman sam pomoći romskoj zajednici i svima, poručio je <strong>Veljko Kajtazi</strong>, predstavnik romske manjine uoči sastanka manjinaca s mandatarom nove Vlade, <strong>Andrejem Plenkovićem</strong> u Banskim dvorima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Manjinaca je osam, daju podršku parlamentarnoj većini pa Plenković sa Predragom Štromarom (HNS) i Radimirom Ćaćićem (Reformisti) ima taman 76 ruku za sastavljanje Vlade. No, manjinci ovog puta traže i participaciju direktno u Vladi. HDZ bi im, neslužbeno se doznaje, dao ministarstvo bez portfelja, a Kajtazi poručuje da bi bilo legitimno da dobiju čak tri ministarstva - i to obrazovanja, uprave i regionalnog razvoja. </p><p>- Moje mišljenje je da ministarstvo bez portfelja nije prihvatljivo. Pojedine stranke su tražile puno više i dobivale su. Ovo je najmanje što može tražiti Klub nacionalnih manjina. Sva tri ta ministarstva su jako, jako bitna, a naročito pripadnicima romske zajednice - poručio je. </p><p>O svemu tome, dodao je, razgovarat će s premijerom i dogovoriti se. Nije želio otkriti je li to uvjet za podršku Vladi ili su spremni i na manje. </p>