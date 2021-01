Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta podsjeća nas na nečovječnost i zlo holokausta, planirano istrebljenje čitavog židovskog naroda. Cilj koji je osmišljen i provođen doveo je u pitanje smisao postojanja ljudskog bića i poljuljao sam temelj naše čovječnosti. Na današnji dan sjećamo se šest milijuna nevino stradalih ljudi, ali odajemo počast i svim preživjelima i njihovim obiteljima koji i danas svjedoče što je holokaust, koje su njegove posljedice i koje lekcije možemo iz njega naučiti, istaknuo je predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, na početku sjednice povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

- Naša je obveza prema svim žrtvama Holokausta da ih nikada ne zaboravimo i ne iznevjerimo, a to ćemo učiniti samo ako izvučemo pouke iz te strašne prošlosti i spriječimo da se ona ponovo dogodi. Povijest Holokausta nas uči da svaki pojedinac u dobru i zlu ima više moći nego što misli, a da je tome tako svjedoče i pravednici među narodima. Ti ljudi izabrali su biti na strani dobra te preuzimanjem osobne odgovornosti spasili su mnoge živote. Među njima je i 120 hrabrih ljudi iz Hrvatske, oni su dokaz da moralna snaga i osobna savjest mogu prevladati - rekao je naglasivši kako je povijest Holokausta itekako relevantna za današnje doba.

- Povijest nas je naučila da su društva posebno ranjiva u vrijeme brzih promjena i kriza, nacistička ideologija bila je vješta u primjeni najnovijih tehnologija zajedno s opasnom mješavinom propagande, terora, straha i zakona i to nam mora biti upozorenje. Demokracija nam nije dana sama po sebi, demokraciju moramo čuvati. Zlo je oko nas i moramo ga prepoznati i pobijediti. Sjetimo se samo nedavnih zločina počinjenih u ime velikosrpske ideologije u Srebrenici, Vukovaru i Škabrnji, a tehnološki napredak ne znači ujedno i moralni napredak, to posebno moramo imati na umu danas kada vodimo brojne rasprave o povijesnim istinama, o odnosu slobode i odgovornosti, slobodi govora i govoru mržnje, zlouporabama tehnološkog napretka... - dodao je Jandroković.

U današnjem ranjivom demokratskom ozračju, istaknuo je, moramo ostati privrženi povijesnoj istini, osudi i borbi protiv svakog oblika poricanja postojanja Holokausta i njegovog politiziranja te stalno osnaživati temeljne vrijednosti na kojima počivaju demokratska društva, poput slobode, mira, tolerancije, prihvaćanja različitosti, međusobnog razumijevanja i povjerenja, solidarnosti i poštivanja svakog čovjeka i njegovog dostojanstva.

Veljko Kajtazi, zastupnik nacionalnih manjina, pozvao je Vladu i sve zastupnike neovisno o stranačkoj pripadnosti da u cijelosti prihvate prijedlog Židovske zajednice i ostalih stradalih naroda da se ustaška obilježja i pozdrav 'Za dom spremni' kazne kaznenim zakonom.

- I jasno zabrane po uzoru na njemački zakon. Treba pokazati da se ne moramo bojati glasne radikalne i nazadne manjine koju većina građana ne podržava - istaknuo je.

Potporu inicijativi Židovske općine dali su i SDSS-ov Milorad Pupovac, predsjednik SDP-a Peđa Grbin te predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

- Naša je dužnost kada smo upozoreni, učiniti sve da se ono što se dogodilo ne dogodi ponovo - rekao je Grbin složivši se sa svim što je rekao predsjednik Sabora.

- Predsjednik Sabora uvodno je poslao jasnu i glasnu poruku i nema jedne riječi koju ja ne bih potpisao. Mislim da u ovom Domu nema nikoga, odnosno barem se nadam da nema nikoga, koji misli drugačije. Međutim, vrijeme za riječi je prošlo i potrebno je prijeći na djela - naglasio je.

Beljak je ukazao na opasne stvari koje se događaju u državi upozorivši na postupanje državnog odvjetništva, koje ga je gonilo zbog verbalnog napada na fašiste.

- Meni se osobno dogodilo da sam zbog verbalnog napada na fašiste bio gonjen od strane DORH-a, dakle od države, ne od političke stranke, ne od skupine pojedinaca, ne od neistomišljenika i to s obrazloženjem da sam vrijeđao osjećaje fašista, njihov svjetonazor i političko uvjerenje, koje sam ja nazvao fašizam. Dakle to radi država preko DORH-a i to je nešto što je zabrinjavajuće, to je nešto protiv čega se mora boriti Sabor kao zakonodavac - poručio je.

S njima se ne slaže Suverenist Marijan Pavliček.

- Ja ustaša i ustaških obilježja u Hrvatskoj u 2021. godini ne vidim. Ja jedino vidim pripadnike HOS-a, njihovo znakovlje i to nije nazadna manjina, to su osobe koje su '91. stvarale ovu državu, krvarile za ovu državu i omogućili i vama ujedno da danas sjedite ovdje zajedno sa mnom i sa svim ostalim saborskim zastupnicima - poručio je.