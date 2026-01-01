Obavijesti

News

VREMENSKI ROLERKOSTER

Kakav ulazak u 2026. godinu: Prvo 'dašak' južine, a zatim debeli minusi i novi snijeg

Piše Ivan Štengl,
Južina koja već danas stiže u popodnevnim satima nastavit će se i u petak za kojeg je najavljena kiša u većini Hrvatske.

Sunčano, suho i hladno jutro, s temperaturama i do -6 Celzijevih stupnjeva probudilo je jutros dijelove Hrvatske. Za Gorsku Hrvatsku najavljen je na prvi dan nove godine i snijeg, a na Jadranu se pred kraj dana očekuje kiša.

- Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju na udare i olujan, a na moru i južni vjetar te jugo. Navečer vjetar u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 5 do 10 °C - naveli su iz DHMZ-a.

- U višem gorju i susnježica i snijeg, a u noći moguće i gdjegod u nizinama. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, na udare i olujan. Popodne vjetar u slabljenju i navečer u okretanju na umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 8. Najviša dnevna od 6 do 11, na moru između 10 i 15 °C - prognoza je DHMZ-a za sutra.

Čini se kako će nešto toplije vrijeme biti kratkog vijeka. Već za vikend trebao bi nam stići novi snijeg. Temperature bi u Zagrebu mogle pasti i do -9 Celzijevih stupnjeva u idućem tjednu.

Ništa bolje neće biti ni na sjeveru Hrvatske. Prognostičari su također najavili snijeg i temperature debelo ispod nule.

Slična priča i za istok Hrvatske. Više snijega trebalo bi biti sredinom idućeg tjedna, a temperature idu gotovo i do -10 Celzijevih stupnjeva.

Ništa bolja najava nije niti za Gospić. Stiže snijeg...

Za Rijeku i Istru nešto je 'povoljnija' najava. Snijeg ne bi trebalo biti toliko, a i minusi će biti nešto 'blaži'. Idu samo do -4 Celzijeva stupnja...

Što više idemo južnije, tako i temperature rastu. Za splitsko područje najavljene su padaline, ali one kišne. Minusa i neće biti previše, tek ujutro, a tijekom dana očekuje se i sunce.

Padaline neće zaobići niti krajnji jug Hrvatske.  Svi oni koji se nadaju snijegu, ostat će ipak razočarani, jer Dubrovčane će dosađivati tek kiša.

