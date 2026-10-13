Kakvo je stanje nacije? Ako se pita premijera, nikad nije bilo bolje. A prave stvari tek slijede

Burnu sjednicu Sabora obilježile su brojne optužbe, verbalna prepucavanja i opomene. Miro Bulj (Most) zaradio je četiri opomene i udaljen je sa sjednice, a lijeva oporba otišla je prije premijerova izvješća o stanju nacije, dok su zastupnici Mosta ustali i okrenuli Andreju Plenkoviću leđa. Oporba je zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću prozvala premijera za političku odgovornost.

- Premijer je poručio da s opasnim otpadom u Lici nema ništa. To može značiti ili da uopće ne vodi Vladu, nego je zapravo samo žeton mafije koja je trovala Hrvatsku, ili je u talu s mafijom. Ne znam što je gore za građane - rekao je Nikola Grmoja (Most).

HDZ-ovci su odbacili optužbe kao neutemeljene, prozivajući Most da su "od 2016. produkt mafije i njezina izvora informacija".

- Tijela kaznenog progona utvrđuju kaznenu odgovornost, a ne oporbeni političari i protuhe kao što ste vi koji biste iz zastupničkih cipela htjeli biti suci, istražitelji i tužitelji - rekla je Majda Burić.

Bulj je uzvratio: "Protuhe ste Plenković i vi". Udaljen je sa sjednice.

Sandra Benčić (Možemo!) podsjetila je da je premijer rekao kako mu o otpadu u Gospiću deset godina nitko nije ništa rekao, ali i navela kako su mu pisali gradonačelnik 15. veljače 2025., kao i građani Gospića te tražili hitnu sanaciju.

- Vi nikad ništa ne znate, nikad ni za što niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta niti građana više nemate - rekla je Benčić.

Zagreb: Sabor raspravlja o godišnjem izvješću Vlade, slijedi rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

HDZ-ovci su joj uzvratili kako populističkim izjavama nanosi veću štetu Lici od samog otpada.

- Najveću štetu Hrvatskoj radi politički Frankenstein sastavljen od SDP-a, Mosta i Možemo! koji straše ljude. To možemo zvati veleizdaja - rekao je Hrvoje Zekanović.

Mirela Ahmetović (SDP) najavila je kako neće sudjelovati u "Plenkovićevoj predstavi".

- Glumite u javnosti uglađenog europskog ekologa, a smećarskoj mafiji ste prostrli crveni tepih. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom - poručila je Ahmetović.

Nakon što je lijeva oporba napustila sabornicu, HDZ-ovci su uzvratili: "Vuk dlaku mijenja, ćud nikada. SDP napušta sabornicu kao '90. Neka ljudi vide da je sve isto".

Nino Raspudić je prije izvješća rekao kako će premijer "govoriti o putu ka sreći, a stvarnost su teške boje". Plenković je rekao kako je cilj oporbe stvaranje podjela i polarizacije te im poručio kako će sigurno izgubiti na idućim izborima.

- Vlada provodi sanacije crnih točaka i odlagališta. Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću - poručio je Plenković i dodao: "Cilj nam je zaštititi zdravlje ljudi i okoliš, provesti sanaciju i pojačati nadzor".

U izvješću o stanju nacije Plenković je rekao kako se njegova Vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Isticao je postignuća Vlade, naglašavao pozitivne gospodarske trendove i naveo kako je Hrvatska, prema procjenama Europske komisije, od 2025. do 2027. među četiri najbrže rastuća gospodarstva EU.

Naveo je kako prognoze MMF-a za 2027. govore da će uz rast od 2,3 posto Hrvatska biti peta zemlja po rastu u eurozoni.

- Naša je zadaća taj rast pretvarati u veće plaće, bolje javne usluge i kvalitetni život građana u svim krajevima Hrvatske - poručio je Plenković.

Napomenuo je da približavanje prosječnom životnom standardu EU-a stvara bolje uvjete za ostanak mladih, rješavanje stambenog pitanja, zasnivanje obitelji i povratak iseljenika. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođeno dijete koja bi od iduće godine trebala porasti sa sadašnjih 618 na 800 eura. Dugoročni cilj je da do posljednje godine mandata iznosi 1000 eura. Najavio je da će vrijednost godine staža, za trajni dodatak umirovljenicima koji se isplaćuje u prosincu, iznositi sedam eura. To znači da će dodatak koji stiže u prosincu umirovljenicima s prosječnim stažom od 32 godine iznositi 224 eura. Za 20 godina trajni dodatak iznosi 140 eura, a za 40 godina staža iznosit će 280 eura. Plenković je izvijestio da je za tu stavku u državnom proračunu osigurano 258 milijuna eura.

Premijer je u Saboru najavio i kako će pokrenuti ciklus gradnje 20 novih centara za starije osobe, od kojih ih je deset dovršeno. Donijet će se Zakon o zaštiti prava osoba starije životne dobi kako bi se poboljšao njihov položaj te osigurala sigurna i mirna starost. Od 1. siječnja 2027. na mirovine se više neće plaćati porez na dohodak, a cilj Vlade je da prosječna mirovina do 2028. godine iznosi 800 eura. Uz financijske mjere, Plenković je izvijestio da bi prva faza gradnje Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu trebala početi 26. listopada, kad je predviđeno polaganje kamena temeljca.

Zagreb: Sabor raspravlja o godišnjem izvješću Vlade, slijedi rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Osvrnuo se i na inflaciju navodeći da Vlada za 2026. projicira da će se kretati na razini od 4,5 posto.

Stabilizaciju cijena hrane zabilježenu posljednjih mjeseci Plenković je objasnio i ograničenjem cijena stotinu proizvoda, kao i najavom poreza na prekomjernu profitnu maržu. Najavio je da će se proširiti isticanje sidrenih cijena na proizvode i usluge, čija je primjena odgođena do 17. studenoga. Do kraja mandata, rekao je, bit će premašen cilj prosječne neto plaće od 1600 eura. Rekao je kako su od 2016. potrošačke cijene porasle oko 40 posto, dok su plaće i mirovine rasle više od 100 posto. Obrtnici i poduzetnici bit će kralježnica gospodarstva, a razvijat će se i industrija, nastavio je.

- Mi nismo grobari hrvatskog obrtništva. Broj obrta u našemu mandatu se gotovo udvostručio - rekao je.

Napomenuo je da se sve zemlje suočavaju s inflatornim pritiscima, osobito kad su u pitanju cijene energije, ali i napomenuo da su energenti znatno jeftiniji nego što bi bili bez intervencije Vlade, što pomaže poljoprivrednicima i ribarima. Nastavljamo djelovati, poručio je. Među ostalim naveo je da će osnovica za obračun plaća u državnim i javnim službama do kraja ove godine biti oko 53 posto viša nego 2016. te da su plaće u državnoj i javnoj službi, zahvaljujući tome i reformi koeficijenata, udvostručene. Najavio je i nastavak ulaganja u jačanje poljoprivredne proizvodnje i prehrambene samodostatnosti. Vladajući su kraj Plenkovićeva izvješća dočekali pljeskom. Oporbeni zastupnici koji su ostali u sabornici naveli su kako izvješće premijera ne odražava stvarno stanje u Hrvatskoj i zanemaruje probleme poput otpada u Gospiću, inflacije i nepovjerenja u institucije

- Čuli smo samo hvalospjev, a vrlo malo o uočenim pojavama, problemima i stanju u društvu te vanjskoj politici - rekao je Raspudić.

U završnom govoru Andrej Plenković oporbu je nazvao "destruktivcima", "agresivcima" i "kritizerima", napominjući kako mu je drago što nisu sudjelovali u raspravi da narod vidi kako ne poštuju instituciju za koju ih je narod birao.

- Možda ne dođu ni na rebalans ni na proračun. Pa neka se odreknu onoga za što ih je narod birao. Nije ni to loša poruka pred izbore - rekao je Plenković.

Foto: 24sata

Ocijenio je da oporbu ne zanimaju rezultati rada Vlade.

- Ovo vam je pravi primjer margaritas ante porcos. Ne bacajte biserje pred svinje.

Ocijenio je kako tema Gospića i otpada nije tu radi interesa o zaštiti okoliša, tlu, zraku i hrani, nego samo radi nanošenja političke štete Vladi i vladajućoj većini, HDZ-u i još ponekom "veleizdajniku".

- Njih muči reklama, samohvala, muči ih napredak Hrvatske - ustvrdio je Plenković.

Poručio je da je Vlada preuzela na sebe nešto što nije morala, da želi pomoći Gospiću i građanima te sanirati taj otpad.

- Nitko nije bolestan, nema otrovane vode, nema nikakve naznake ni za kakvim trovanjem, dok ovi agresivci, destruktivci i kritizeri nameću dojam da nitko nije živ u Lici - rekao je.

Nakon izvješće počela je rasprava o oporbenom prijedlogu za opoziv premijera. Šef Sabora poručio je kako imaju “vrlo slabu matematiku” za rušenje Vlade.