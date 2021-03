Prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, molba za odgodu može se podnijeti u roku od tri dana otkad osuđenik dobije rješenje da mora ići u zatvor.

Razlozi za odgodu, stoji u Zakonu, obuhvaćaju teške akutne bolesti ili znatno pogoršanje kronične bolesti koja se ne može liječiti u zatvoru, smrt člana obitelji osuđenika, završetak školske godine ili polaganje ispita. Teško bolesni Tomo Horvatinčić već je nekoliko puta odgađao odlazak na izvršenje kazne zbog zdravstvenih razloga. Posljednji put nakon operacije u Beču. Horvatinčić, koji je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je skrivio pomorsku prometnu nesreću u kojoj je jahtom usmrtio talijanski bračni par, operiran je u vrlo zahtjevnoj operaciji koja je trajala sedam sati.

- Riječ je o operaciji bedrene kosti, koja se nije mogla obaviti u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, ali ni u Hrvatskoj, kako je utvrdio sudski vještak prof. dr. sc. Božidar Šebečić. Nakon operacije njegov odvjetnik Velimir Došen zatražio je da mu se odlazak u zatvor odgodi na mjesec dana dok se ne oporavi od operacije.

Osim njega, ovu blagodat iskoristio je i Josip Klemm, javnosti poznat kao jedan od organizatora prosvjeda u Savskoj i vlasnik zaštitarske tvrtke. Njemu je u srpnju 2019. Vrhovni sud potvrdio jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog izvlačenja tri milijuna kuna iz svoje zaštitarske tvrtke od 2005. do 2007. godine. On je četiri puta je odgađao odsluženje kazne.

Prvo su mu odgodili zatvor zbog započetog posla, a potom je u završio u bolnici nakon prometne nesreće. Zbog zdravlja mu je odsluženje odgođeno do ožujka, a potom su uslijedile još dvije odgode. Jedna je bila i zbog pandemije koronavirusa.

Klemm je pokušao dobiti i još jednu odgodu navodeći da mu je sredinom siječnja zakazana operacija. Molbu su mu odbili.

Razlog za odgodom odlaska na izvršenja kazne može biti i ako osuđenik treba dovršiti neki započeti posao, čije bi mu nedovršavanje prouzrokovalo štetu. To bi mogao biti argument koji bi mogao "potegnuti "Zoran Mamić. Zakon kaže kako se u slučaju odobravanja odgode to može odobriti do završetka posla, a najdulje tri mjeseca, no pitanje je kako će se to primijeniti u odnosu na Zakon o sportu koji kaže da bi Dinamo u roku od osam dana od saznanja presude trebao raskinuti ugovor sa svojim trenerom jer je ovaj - osuđen na kaznu dužu od šest mjeseci. Odlukom Vrhovnog suda Zoran Mamić osuđen je na četiri godine i osam mjeseci.