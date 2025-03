Kako će Hrvatska odgovoriti na sigurnosne prijetnje? Sastali se HDZ-ovci koji imaju odgovore

Može li se Hrvatska sutra obraniti? Ovo pitanje bilo je centralno na tribini koju je organizirala Zajednica utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman”. Na tribini su govorili ministar obrane Ivan Anušić, general-pukovnik Krešimir Ćosić i predsjednik Zajednice Ivica Tafra. Tema je bila nužnost pripreme Hrvatske za sigurnosne izazove u budućnosti, a odgovor na pitanje kako odgovoriti na te izazove bio je jasan: „Spremni smo!”

U prepunoj dvorani HDZ-ovaca, ministar Anušić istaknuo je važnost sigurnosne pripremljenosti Hrvatske. „Danas moramo imati i obranu i ljude koji znaju što rade. Hrvatska u ovom trenutku zna što radi i ide u tom smjeru. Jedan jednostavan odgovor: Spremni smo se braniti, obraniti i spremni smo za sve ono što će biti izazov Hrvatskoj u budućnosti”, poručio je ministar.

Anušić je u svom izlaganju dotaknuo i temu obrambene industrije. Iako Hrvatska nemaju veliki broj industrija u ovoj grani, istaknuo je nekoliko ključnih tvrtki koje igraju važnu ulogu. „Hrvatski vojnik je obučen od glave do pete i naoružan, lakim naoružanjem, s hrvatskim proizvodima”, rekao je Anušić. Kao primjer istaknuo je tvrtku Orqa iz Osijeka, koja se bavi razvojem besposadnih letjelica. Orqa je već nekoliko godina u suradnji s američkom vojskom i aktivno sudjeluje u ratu u Ukrajini. Tvrtka sada radi, kaže ministar, na usavršavanju dronova Barjaktara.

Također, ministar je spomenuo i tvrtku Dok-ing koja se bavi proizvodnjom borbenih vozila i raznih sustava. Prema njegovim riječima, cilj je povezati 15-ak vojnih industrija i potaknuti razvoj novih proizvoda. S tim u vezi, ministar je spomenuo i kako su turske oružane snage obišle letjelicu koju su hrvatski inženjeri razvili tijekom rata. Danas je ovaj model preuzet od strane Turske, koja je vodeća vojna sila u sektoru bespilotnih letjelica.

Anušić je govorio i o budućnosti Hrvatske vojske, uvjeren da će do 2028. godine, uz kontinuirani razvoj, Oružane snage Hrvatske biti spremne za sve izazove. „Procjenjujem da ćemo do 2028. godine popuniti Oružane snage do kraja. Bit ćemo spremni i operativno raditi s novim naoružanjem koje ćemo nabaviti”, istaknuo je. Dodao je kako će hrvatska vojska biti potpuno neprepoznatljiva u odnosu na stanje prije desetak godina.

Među temama koje su privukle pažnju okupljenih bila je i izgradnja tvornice streljiva. Ministar Anušić je objasnio da Hrvatska pregovara s dvije tvrtke koje bi trebale izgraditi tvornicu streljiva malog kalibra za lako naoružanje, dok paralelno razgovaraju i o proizvodnji streljiva velikog kalibra. „Trenutno, nijedna zemlja Europske unije nema dovoljno municije u skladištima”, rekao je ministar. Ova tema postaje posebno važna u svjetlu sigurnosnih prijetnji koje su prisutne u Europi i svijetu.

Ministar je također naglasio izazove suradnje unutar Europske unije, gdje je, kako je rekao, teško postići dogovor među zemljama članicama. „Europa je 28 zemalja, ali se teško dogovara oko bilo čega. To je činjenica i to je jasno”, poručio je Anušić, dodajući kako je nužno pronaći efikasne modele suradnje.

Jedna od ključnih tema bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Ministar je objasnio kako će novo vojnog osposobljavanje uključivati dvije grupe. Jedna će se fokusirati na civilnu zaštitu, dok će druga biti usmjerena na vojnu obuku i pripremu pričuve. Polaznici civilnog osposobljavanja bit će obučeni za različite poslove civilne zaštite, uključujući vatrogastvo, spašavanje, pružanje prve pomoći i obranu naselja od poplava. Zaključno, tribina je završila sa sada već, kako su rekli, tradicionalnim pozdravom Zajednice utemeljitelja HDZ-a: „Domovini vjerni za Hrvatsku spremni”.