'Kako da ja procijenim što je tu istina? Vidjet ćemo kako će postupiti nadležne institucije'

Sad to traje već nekoliko dana, nemam posebno nešto za reći, vidjet ćemo u konačnici kako će postupiti nadležne institucije, ne treba vršiti pritisak, što se događa kontinuirano, nažalost, pa ćemo vidjeti je li tu bilo nešto što nije u skladu sa zakonom, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na pitanje novinara o najnovijoj SMS aferi u koju su uključeni najbliži suradnici premijera Andreja Plenkovića.

A radi se o dopisivanju raznih dužnosnika, ministara i zastupnika s tadašnjim direktorom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem oko zapošljavanja. Među porukama koje je objavio Nacional su i one koje je Jakupčić slao i Jandrokoviću žaleći se uglavnom na postupanje drugih HDZ-ovaca.

- Meni se on žalio, a zašto je odabrao baš mene i je li se samo meni žalio, to ne znam. Ali činjenica je da tu nema apsolutno ništa sporno. On mene nije pitao o upravljanju poduzećem ili kadrovskim odlukama nego se požalio na neke odjeke političkih zbivanja koja su se događala, dvije ili tri poruke su vezane uz nemogućnost Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine da se dogovore oko nečega pa tu moli da o tome obavijestim predsjednika Vlade. A u druge dvije poruke je nekakav štrajk, prosvjedi Živog zida, lobiranje za nekakve promjene u Hrvatskim šumama. To su bile informacije koje zaista ni po čemu nisu bile sporne - pojasnio je predsjednik Sabora.

Upitan kako mu se čini sve ovo na prvi pogled, Jandroković poručuje kako prvi pogled i jest zamka u ovoj situaciji.

- Nešto se može činiti kompromitirajuće, no u konačnici se pokaže da nije tako. Imamo primjera kolega političara koji su već bili osuđeni medijski, u javnosti, posebno od oporbe pa se pokazalo da nisu odgovorni niti krivi. Dakle, s pozicije predsjednika Sabora neću govoriti ni o čijoj krivnji, neka se time bave nadležne institucije i nemojmo suditi na prvu loptu - kazao je.

Na pitanje koliko je ova afera neugodna za Vladu, Jandroković diplomatski ističe kako je Vlada imala i teže situacije od ove, a koje se tiču svih kriza koje su nas pogodile od pandemije, potresa, rata u Ukrajini do inflacije.

- Tako da se Vlada kontinuirano bori s izazovima koje ima, a ovo je jedan od tih izazova - rekao je.

Upitan ima li sličnosti u ovim porukama s onima koje je slao bivši ministar Josip Aladrović, predsjednik Sabora poručuje da on to ne može procijeniti jer nema sve informacije.

- Ne mogu temeljem toga što sam vidio u medijima... to može biti neki kontekst, isječak i time se bave istražitelji, Uskok, DORH, policija i oni u konačnici mogu reći je li netko nešto zgriješio ili ne, je li netko kriv ili nije - istaknuo je.

Novinari su ga upitali što može značiti kada, primjerice, glasnogovornik Vlade Marko Milić ili bilo tko drugi s te pozicije vlasti pošalje direktoru Hrvatskih šuma nečije ime i prezime, Jandroković kaže da, temeljem onog što je čuo iz obrazloženja koji su sada pod pritiskom, nema dojam da se u tim porukama radi o pritisku nego da su se oni koji su poruke slali željeli informirati.

- Ja sad u ovom trenutku, a ne samo ja nego svi koji se bavimo politikom, trebamo biti vrlo oprezni i pustiti institucijama da rade taj posao. Ja ne mogu reći da se radi o pritisku dok ne vidim cjeloviti materijal, to može biti informiranje o nečemu, može biti zahtjev vezan uz nešto, ali iz ovih materijala koje imamo je to jako teško procijeniti i zato kažem da je jako važno da institucije nisu pod pritiskom - ponovio je naglasivši kako su oporba i predsjednik RH ti koji rade pritisak na pravosuđe.

- Zamislite da ta vrsta pritisaka dolazi od strane Vlade i vladajuće stanke, to bi naišlo na sveopću osudu, što bi bilo u redu. Apeliram i pozivam kolege da to ne čine. Institucije su do sada procesuirale veliki broj političkih dužnosnika, u nekim situacijama su neki završili u zatvoru, u nekima su oslobođeni i bilo bi vrlo neoprezno i neprimjereno s moje strane kada bih ja prejudicirao da je netko kriv - kazao je dodavši kako to nije zadatak saborskih zastupnika ni predsjednika Sabora.

- Mi smo zakonodavno tijelo i meni je vrlo teško slušati kolege koji tuže, presuđuju, zazivaju zatvore, to nije primjereno, to nije demokracija nego totalitarni koncept - naglasio je.

Komentirajući zaposlenje Nike Dujmovića, čije ime i prezime je poslao Milić direktoru Hrvatskih šuma, Jandroković poručuje kako su i Hrvatske šume, Milić pa i Dujmović to već protumačili i objasnili da ta poruka s njegovim zaposlenjem nema nikakve veze.

- Suprotstavljene tvrdnje će razriješiti onaj koji se time bave. Kako da ja sad prosudim što je tu istina? Kolegu Milića dobro poznajem, mlad je čovjek, meni se čini vrlo korektan i pošten, našao se sada u ovako nezgodnoj situaciji i nadam se da će se to sve raščistiti - poručio je.

Upitan gdje se to treba raščistiti, HDZ-ov predsjednik Sabora poručuje kako to nije pitanje za njega.

- Sad vi želite insinuirati da ja kažem da se time treba netko baviti. Ja u te teme ne želim ulaziti, neozbiljno bi bilo, neodgovorno, nekorektno, suprotno demokraciji da se saborski zastupnici takvim temama na taj način bave. Mi možemo to politički komentirati, možemo se politički nadmetati pa i oštro, ali ovako nešto činiti nije fer - kaže.

Osvrnuo se i na prepisku Gabrijele Žalac i Josipe Rimac u kojoj spominju AP, za što je nakon nekoliko dana propitkivanja i sam premijer Plenković indirektno potvrdio da se radi o njemu.

- Vjerojatno je riječ o premijeru, međutim isto je bitno u kojem se kontekstu spominje, a vidljivo je da oni koji su ga spominjali nisu previše zadovoljni onim kako je on radio i što je činio. Ali opet nemam uvid u cjelokupni dokument i ne mogu presuđivati temeljem djelomično prenesenih informacija - rekao je, a na upit jesu li na Predsjedništvu HDZ-a u ponedjeljak s premijerom pričali o svemu tome naglasio je kako neće prepričavati razgovore.

- Ne pitam ni ja vas što vi u redakciji razgovarate. O tome što mi govorimo među sobom neću vam govoriti, nemojte biti smiješni - poručio je.

Na kraju je zaključio da on osobno nema straha da bi neke njegove poruke mogle iscuriti u medije.

- Jer sam oprezan i uvijek se držim zakona, što je najbitnije kod toga - poručio je.

