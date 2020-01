Kako (financijski) preživjeti prvi mjesec u godini?

Kako ga učiniti ljepšim i ugodnijim mjesecom? Kako ga preživjeti u duhovnom, ali i u financijskom smislu?

Nekoliko savjeta za sretniji siječanj

Nemojte biti razočarani ako svoje planove već niste ostvarili, jer nova godina je tek počela – stignete ako želite. Možda biste trebali prepraviti listu onog što očekujete od sebe ili si dati samo malo više vremena za ostvarenje nekih od zadanih ciljeva.

Za bolji osjećaj samopouzdanja savjetujemo vam da složite popis svega onoga što ste uspjeli u prethodnoj godini. Budite ponosni!

Hladne zimske dane provodite u društvu. Organizirajte večeru za prijatelje, izađite van. Odite na koncert, u kino, kazalište, toplice… nešto što vas iskreno opušta i zabavlja.

Fizička aktivnost je jak lijek protiv depresije – zato nije loša ideja da krenete vježbati. Učlanite se u teretanu ili neku grupu za vježbanje. Ako ništa drugo – krenite šetati! I 30 minuta šetnje dnevno tjera negativne misli i čini nam dobro za tijelo i psihu.

Mnoge trgovine su radikalno spustile svoje cijene, a odličan šoping je vrlo dobar antidepresiv ( „ma koliko god mi šutjeli o tome“) kao i kraće vikend putovanje. Promjena sredine i rutine je uvijek odlična za poboljšanje raspoloženja. Ne mora to biti čak niti vikend putovanje, već jednodnevni izlet. Slažete se s nama, no postoji problem, a to je novac.

Rješenje – online pozajmica

U slučaju da vam tjeskobu u siječnju ponajprije stvara manjak novčanih sredstava na računu, rješenje može biti pozajmica. Ne pozajmljujte novac od prijatelja, već napravite službenu online pozajmicu od tvrtke koja se time bavi, kao što su usluge tvrtke Credit Point One S.L. , financijske korporacije sa sjedištem u Barceloni.

Novac možete pozajmiti vrlo diskretno i to bez jamca. Potrebno da ste punoljetni, da imate redovita primanja te vlastiti tekući račun koji nije blokiran niti zaštićen.

Novac pozajmite brzo: od ideje do realizacije može proći najduže 24 sata tj. novac na vašem računu može biti doslovno 15 minuta nakon odobrenja. Zahtjev možete predati on-line od 0-24 svaki dan – kliknite za predaju zahtjeva.

Trebate samo 1000 kuna da pregrmite siječanj? Nema problema, jer Credit Point One S.L vam nudi pozajmice od 500 do 15 000 kuna uz rok otplate od 15 do 180 dana. U slučaju poteškoća povratka, moguće je produživanje otplate pozajmice.

Pridružite se zadovoljnim korisnicima sigurnih i stručnih usluga tvrtke Credit Point One S.L. i učite siječanj za sebe puno ugodnijim mjesecom u godini.

Tema: Promo sadržaj