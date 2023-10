Kako god da ti je na brodu, moraš izdržati: Od izbjegličkih havarija do zagonetnih karti...

Istovremeno je i dom i tuđina, i opasno i u opasnosti, ono predstavlja i mir i nemir, i komunikaciju i gubitak povezanosti. More znači radost i slobodu, ali i tjeskobu, usamljenost. Nekome je plovidba prepuna profesionalnih i osobnih izazova, drugima užitak, trećima tek medij preko kojega su se domogli neke daleke, obećane zemlje. Sve te priče o moru u dimenzijama koje mnogima prolaze ispod radara objedinjene su u jednu vrlo poučnu, inspirativnu i prije svega jedinstvenu izložbu postavljenu u Splitu. Realizirana je zahvaljujući suradnji Etnografskog muzeja Split i Hrvatskog pomorskog muzeja Split, i to u prostorima prvog navedenog, u samom srcu Dioklecijanove palače. Izložba nazvana "Tuć' more" osmišljena je da promatračima priča priče kroz pet subkategorija koje su osmislile viša kustosica EMS-a, Ivana Vuković i kustosica iz HMPS-a, Petra Blažević. Brojni osobni predmeti, fotografije, pisma, ali i eksponati iz privatnih zbirki te fundusa muzeja imaju namjeru uvući vas u svoj svijet, onaj koji more čini jedinstvenim i kontradiktornim istodobno. Baš takva su dva kufera izložena u prvoj prostoriji, jedan govori o luksuzu, a drugi o bijegu od gladi. Naše sugovornice prvo nam pokazuju teški, golemi kufer napravljen poput omanjeg ormara, dokaz elitizma i ljudske taštine.