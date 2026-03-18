Komentari 12
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE

Kako Izrael ubija iranske šefove? Stručnjak: 'Iran je probušen kao švicarski sir'

Filip Sulimanec
Čitanje članka: 7 min
Kako Izrael ubija iranske šefove? Stručnjak: 'Iran je probušen kao švicarski sir'
Očito u Iranu postoji jedan krug ljudi koji računaju da će se Izrael i Amerika dogovoriti s njima. To bi mogao biti treći ili četvrti ešalon zapovjedništva. To su ljudi koji nisu ideološki indoktrinirani, govori nam Gordan Akrap

Šef nacionalne sigurnosti Ali Larijani i zapovjednik paravojne jedinice Basidž, Gholamreza Soleimani, među su desecima iranskih dužnosnika poginulih tijekom rata. Mnogi su poginuli s pokojnim iranskim vrhovnim vođom ajatolahom Alijem Hameneijem 28. veljače, prvog dana zračnih udara SAD-a i Izraela.

Vlada Izraela priopćila je da su njezini početni udari ubili sedam visokih dužnosnika obrane i obavještajnih službi te da su ukupno ciljali 30 najviših vojnih i civilnih lidera.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Abdolrahim Mousavi
Osim Hameneija, ubijen je i njegov glavni savjetnik za sigurnost, Ali Šamhani, kao i zapovjednik Iranske revolucionarne garde (IRGC) Mohammad Pakpour; Abdolrahim Mousavi, načelnik stožera oružanih snaga; te ministar obrane Aziz Nasirzadeh.

Među poginulima su također glavni vojni tajnik Hameneija Mohammad Širazi; šef vojne obavještajne službe Saleh Asadi; Hossein Jabal Amelian, predsjednik SPND-a, iranske organizacije za istraživanje nuklearnog oružja; i bivši predsjednik SPND-a Reza Mozaffari-Nia.

ŠPIJUNI U IRANU Iranci uhitili špijune koji su radili za SAD. Pronašli i oružje
Iranci uhitili špijune koji su radili za SAD. Pronašli i oružje

Ubijeni su i general-bojnik Mohsen Darebagi, zamjenik načelnika za logistiku i industrijska istraživanja; šef policijske obavještajne službe Gholamreza Rezaeian; te general-bojnik Bahram Hosseini Motlagh, načelnik za planiranje i operacije.

Ove likvidacije pokazuju katastrofalno stanje iranskih obavještajnih službi i koliko je duboko Mossad penetrirao u Islamsku Republiku. Stručnjak za sigurnost i bivši pripadnik SOA-e Gordan Akrap, govori nam da je obavještajno stanje u Iranu alarmantno, te da u samom vrhu vladaju velike podjele i nepovjerenje.

 - Vratimo se četiri godine unazad, kada je Izrael u spavaćoj sobi predsjedničkog kompleksa u Teheranu ubio šefa Hamasa. Ispod kreveta su mu podmetnuli eksploziv. Sjetite se cyber virusa Stuxnet kojim su ozbiljno oštetili iranski nuklearni program i uništili centrifuge za obogaćivanje uranija. U obavještajnom smislu, Amerikanci i Izraelci su već pobijedili. Sjetite se kako su eliminirali četiri razine Hezbolahovog zapovjedništva. To su učinili i sada. Uništili su dobar dio i drugog ešalona iranskog zapovjedništva. Nije nemoguće da u idućih 15-ak dana, kako tko bude imenovan tako će i biti likvidiran. Postoji šansa da Iran više neće javno objavljivati nova imenovanja - govori nam Akrap. 

CIA's secret museum adds new spy exhibits in Virginia
Na pitanje kako je moguće da Izrael u realnom vremenu zna gdje se nalazi koji iranski dužnosnik i kako su napadi tako precizni, sugovornik nam govori da u Islamskoj Republici postoji ozbiljna podjela.

 - Očito u Iranu postoji jedan krug ljudi koji računaju da će se Izrael i Amerika dogovoriti s njima. To bi mogao biti treći ili četvrti ešalon zapovjedništva. To su ljudi koji nisu ideološki indoktrinirani, skloni su materijalizmu i realnom stanju stvari, a ne ideologiji. Brojne arapske države su se odrekle poticanja nasilja i terorizma, a Iran još nije - govori nam Akrap te objašnjava što se u zadnje dvije godine događalo u iranskom sustavu.

 - Iran je probušen kao švicarski sir, Izrael čak kontrolira kamere po ulicama. U zadnje dvije godine su krenuli u unutrašnje sukobe i raščišćavanja potencijalnih špijuna za Mossad. Postoji šansa da su Iranci otkrili par izraelskih agenata, ali su onda te krtice iskoristili za unutrašnje obračune s onima koji nisu špijuni, ali nisu ni poslušni. U takvim situacijama stradaju pametni koji slijepo ne provode odluke. Slično kao Staljin i čistka Crvene armije, pa mu je zbog toga Hitler došao pred Moskvu. To je sada Iran napravio - rezonira sugovornik te nam otkriva na kakve jeftine trikove Iran pada zbog čistke sposobnog kadra.

 - Izrael jednostavno napravi popis onih koje će likvidirati i one koje neće, pa se Iranci međusobno optužuju zašto su jedni na listi za odstrel, a drugi nisu. Tu dolazi do unutrašnjih sukoba i nepovjerenja, a Izrael i Amerikanci im pametno podvaljuju. Iranci se sada moraju baviti sami sa sobom uz to što ratuju s Izraelom i Amerikom - govori nam Gordan Akrap. Dodaje da u svemu vjerojatno sudjeluju i obični građani koji protivničkim službama dojavljuju lokacije.

 - Tu se radi o psihološkim operacijama. Cilja se nepovjerenje stanovništva prema represivnom režimu i davanje nade narodu. Trenutačno ne postoji niti jedno mjesto u cijelom Iranu gdje se bilo tko od njih može smatrati sigurnim, osim u Moskvi. Kada se usporede američke i izraelske službe u ova dva i pol tjedna, te ruska u četiri godine rata, ona je u potpunosti zakazala. Ruska obavještajna služba ima strateške probleme jer je sustav postavljen tako da šefovi obavještajnih službi govore Putinu ono što on želi čuti. Ne smije u obavještajnim zajednicama biti tabu tema - govori nam Akrap te objašnjava kako se službe moraju ponašati da se drugim državama ne dogodi ovo kao Iranu.

 - Treba postojati jasna podjela rada kao što smo mi imali za vrijeme Domovinskog rata. Ne smije biti predrasuda, zabranjenih tema i pitanja. Bitna je suradnja unutar obavještajne zajednice. Izvještajne i protuizvještajno službe moraju imati jasno definirane zadaće i koordinaciju na strategijskoj, taktičkoj i operativnoj razini - zaključio je Akrap.

Komentari 12
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
NIJE SATIRA

Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.
FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme
OTEŽAN PROMET

FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme

Gorski kotar pod snijegom, bura stvara probleme na cestama, a kamioni ne mogu prema moru. Vozače čekaju gužve i ograničenja

