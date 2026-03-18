Kako Izrael ubija iranske šefove? Stručnjak: 'Iran je probušen kao švicarski sir'

Šef nacionalne sigurnosti Ali Larijani i zapovjednik paravojne jedinice Basidž, Gholamreza Soleimani, među su desecima iranskih dužnosnika poginulih tijekom rata. Mnogi su poginuli s pokojnim iranskim vrhovnim vođom ajatolahom Alijem Hameneijem 28. veljače, prvog dana zračnih udara SAD-a i Izraela.

Vlada Izraela priopćila je da su njezini početni udari ubili sedam visokih dužnosnika obrane i obavještajnih službi te da su ukupno ciljali 30 najviših vojnih i civilnih lidera.

Foto: Profimedia

Osim Hameneija, ubijen je i njegov glavni savjetnik za sigurnost, Ali Šamhani, kao i zapovjednik Iranske revolucionarne garde (IRGC) Mohammad Pakpour; Abdolrahim Mousavi, načelnik stožera oružanih snaga; te ministar obrane Aziz Nasirzadeh.

Među poginulima su također glavni vojni tajnik Hameneija Mohammad Širazi; šef vojne obavještajne službe Saleh Asadi; Hossein Jabal Amelian, predsjednik SPND-a, iranske organizacije za istraživanje nuklearnog oružja; i bivši predsjednik SPND-a Reza Mozaffari-Nia.

Ubijeni su i general-bojnik Mohsen Darebagi, zamjenik načelnika za logistiku i industrijska istraživanja; šef policijske obavještajne službe Gholamreza Rezaeian; te general-bojnik Bahram Hosseini Motlagh, načelnik za planiranje i operacije.

Ove likvidacije pokazuju katastrofalno stanje iranskih obavještajnih službi i koliko je duboko Mossad penetrirao u Islamsku Republiku. Stručnjak za sigurnost i bivši pripadnik SOA-e Gordan Akrap, govori nam da je obavještajno stanje u Iranu alarmantno, te da u samom vrhu vladaju velike podjele i nepovjerenje.

- Vratimo se četiri godine unazad, kada je Izrael u spavaćoj sobi predsjedničkog kompleksa u Teheranu ubio šefa Hamasa. Ispod kreveta su mu podmetnuli eksploziv. Sjetite se cyber virusa Stuxnet kojim su ozbiljno oštetili iranski nuklearni program i uništili centrifuge za obogaćivanje uranija. U obavještajnom smislu, Amerikanci i Izraelci su već pobijedili. Sjetite se kako su eliminirali četiri razine Hezbolahovog zapovjedništva. To su učinili i sada. Uništili su dobar dio i drugog ešalona iranskog zapovjedništva. Nije nemoguće da u idućih 15-ak dana, kako tko bude imenovan tako će i biti likvidiran. Postoji šansa da Iran više neće javno objavljivati nova imenovanja - govori nam Akrap.

Foto: Evelyn Hockstein

Na pitanje kako je moguće da Izrael u realnom vremenu zna gdje se nalazi koji iranski dužnosnik i kako su napadi tako precizni, sugovornik nam govori da u Islamskoj Republici postoji ozbiljna podjela.

- Očito u Iranu postoji jedan krug ljudi koji računaju da će se Izrael i Amerika dogovoriti s njima. To bi mogao biti treći ili četvrti ešalon zapovjedništva. To su ljudi koji nisu ideološki indoktrinirani, skloni su materijalizmu i realnom stanju stvari, a ne ideologiji. Brojne arapske države su se odrekle poticanja nasilja i terorizma, a Iran još nije - govori nam Akrap te objašnjava što se u zadnje dvije godine događalo u iranskom sustavu.

- Iran je probušen kao švicarski sir, Izrael čak kontrolira kamere po ulicama. U zadnje dvije godine su krenuli u unutrašnje sukobe i raščišćavanja potencijalnih špijuna za Mossad. Postoji šansa da su Iranci otkrili par izraelskih agenata, ali su onda te krtice iskoristili za unutrašnje obračune s onima koji nisu špijuni, ali nisu ni poslušni. U takvim situacijama stradaju pametni koji slijepo ne provode odluke. Slično kao Staljin i čistka Crvene armije, pa mu je zbog toga Hitler došao pred Moskvu. To je sada Iran napravio - rezonira sugovornik te nam otkriva na kakve jeftine trikove Iran pada zbog čistke sposobnog kadra.

Foto: PROFIMEDIA/FLORENCE LO/REUTERS/Middle East Images/ABACA

- Izrael jednostavno napravi popis onih koje će likvidirati i one koje neće, pa se Iranci međusobno optužuju zašto su jedni na listi za odstrel, a drugi nisu. Tu dolazi do unutrašnjih sukoba i nepovjerenja, a Izrael i Amerikanci im pametno podvaljuju. Iranci se sada moraju baviti sami sa sobom uz to što ratuju s Izraelom i Amerikom - govori nam Gordan Akrap. Dodaje da u svemu vjerojatno sudjeluju i obični građani koji protivničkim službama dojavljuju lokacije.

- Tu se radi o psihološkim operacijama. Cilja se nepovjerenje stanovništva prema represivnom režimu i davanje nade narodu. Trenutačno ne postoji niti jedno mjesto u cijelom Iranu gdje se bilo tko od njih može smatrati sigurnim, osim u Moskvi. Kada se usporede američke i izraelske službe u ova dva i pol tjedna, te ruska u četiri godine rata, ona je u potpunosti zakazala. Ruska obavještajna služba ima strateške probleme jer je sustav postavljen tako da šefovi obavještajnih službi govore Putinu ono što on želi čuti. Ne smije u obavještajnim zajednicama biti tabu tema - govori nam Akrap te objašnjava kako se službe moraju ponašati da se drugim državama ne dogodi ovo kao Iranu.

- Treba postojati jasna podjela rada kao što smo mi imali za vrijeme Domovinskog rata. Ne smije biti predrasuda, zabranjenih tema i pitanja. Bitna je suradnja unutar obavještajne zajednice. Izvještajne i protuizvještajno službe moraju imati jasno definirane zadaće i koordinaciju na strategijskoj, taktičkoj i operativnoj razini - zaključio je Akrap.