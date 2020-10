Kako je Donald Trump postao 'najveći virus' SAD-a, a njegovi pristaše širitelji zaraze

I dok mnogi vođe poput Emmanuela Macrona i Borisa Johnsona uvode ograničenja i zabrane kako bi ograničili širenje zaraze korona virusom, Trump tvrdi da je 'na korak do suzbijanja epidemije'

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong>, kako bi spasio svoju 'političku kožu', uporno odbija priznati istinu o pandemiji korona virusa u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno nakon potencijalnog skupa 'super-širenja' zaraze u Iowi u srijedu navečer.</p><p>Trump tako reklamira vlastiti oporavak od Covida-19 koktelom skupit i nedostupnih eksperimentalnih terapija kao dokaz da se ne treba bojati virusa koji je ubio više od 216 000 Amerikanaca. Predsjednik SAD-a, 19 dana prije izbora pokušava uvjeriti birače kako je pandemija pred svojim krajem, u nadi da ga Amerikanci neće smatrati odgovornim za loše upravljanje krizom, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/15/politics/donald-trump-coronavirus-election-2020/index.html?fbclid=IwAR2Unkye1K0R3zlkPn-btPEIDK6qOuRzVb4iGmALDnmEd_lCKXpIcEsM0uY">CNN</a>. Trump je iskoristio i svog sina Barrona, koji je također bio pozitivan na koronu te nije imao nikakvih simptoma, kao 'savršeni primjer' da još jednom umanji opasnost virusa Covid-19. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Melania Trump opisala svoju borbu s koronom </strong></p><p>Doktor <strong>Anthony Fauci</strong>, vladin vrhunski specijalist za zarazne bolesti, kojeg je Trump u posljednjih nekoliko dana napao u više navrata, rekao je da mu je drago što se predsjednik tako brzo oporavio ali da njegov slučaj ne bi trebao biti indikativan za sve one koji se zaraze. U stvarnom svijetu pak, za razliku od Trumpove umišljene verzije, pandemija se drastično brzo pogoršava.</p><p>Prosječni dnevni broj zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi više od 50 000. Bolest za koju predsjednik kaže da više ne bi trebala dominirati američkim životom, ubija više od 700-tinjak građana dnevno.</p><p>Pitanje od svjetske važnosti, zasigurno bi dominirala drugom predsjedničkom debatom koja se trebala održati u četvrtak navečer, no ona je otkazana zbog Trumpove dijagnoze od prije dva tjedna. Umjesto debate, Trump i njegov demokratski protu kandidat Joe Biden, dvoboj će održati u prostorijama u televizijskim kućama NBC-a i ABC-a. </p><p>Trumpova taktika minimiziranja korona krize ukorijenjena je u njegovoj težnji da maksimizira što veći odaziv njegovih najvjernijih birača, koje on i njegovi konzervativni medijski saveznici neprestano 'pumpaju' iskrivljenim i neistinitim informacijama o virusu. Trumpovi predizborni skupovi, ali i sami javni postupci šalju samo vizualnu poruku da se život vratio u 'normalu', čak su i provedene ankete utvrdile da većina Amerikanaca ne odobrava njegovo rješavanje krize, što je zapravo jedan od dominantnih problema na predstojećim izborima. Ljudi koje se zaraze na njegovim skupovima, također ga mogu prenijeti drugima u širem društvu, čime se riskira još veća zaraza. No, predsjednikova riječ je i dalje zakon među njegovim biračima koji su u potpunosti zanemarili upozorenja da su predsjednikovi prethodni skupovi masovno širili virus, a ljudi pak i dalje hrle na takve događaje kako bi pokazali podršku njegovoj kandidaturi za ponovni izbor. </p><p>- Iako nikome ne želim prenijeti virus, vjerujem da je ukupan broj zaraza prenapuhan i pretpostavljam da, ako se što prije zarazimo, prije ćemo i završiti s pandemijom - rekao je jedan od Trumpovih pristaša za <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/15/politics/donald-trump-coronavirus-election-2020/index.html?fbclid=IwAR2Unkye1K0R3zlkPn-btPEIDK6qOuRzVb4iGmALDnmEd_lCKXpIcEsM0uY">CNN</a>. </p><p>Trumpov posljednji skup u Des Moinesu u Iowi, pred prepunom masom ljudi bez zaštitne maske koji su potpuno zanemarili socijalnu distancu, uzrokovala je najvišu stopu pozitivnih testiranja, čak 18,8 posto na razini SAD-a. </p><p>Zabrinjavajuće je što neki Trumpovi pristaše 'ne priznaju' tragedije koje je pretrpjelo više od 200 000 obitelji koje su izgubile voljenog člana, a mnogi od žrtava korone nisu morali umrijeti - da se na vrijeme reagiralo. Ne priznaju ni prijetnju da će bolnice opet biti krcate ove zime, što vodi do mučnih moralnih izbora liječnika i medicinskih djelatnika koji rade na 'prvoj liniji', a također su i oni u velikom riziku da se zaraze korona virusom. Mnogo je nacionalnih, društvenih i moralnih dvojbi za koje bi, u normalnim vremenima, predsjednik morao odgovarati, no njegova opsesija vlastitim političkim izgledima takva pitanja predugo ostavlja nerazjašnjenim. </p><p>Ako Donald Trump ponovno pobijedi na izborima 3. studenog, mnogi ne vjeruju da će uložiti veliki napor u borbi protiv suzbijanja korona virusa, a ako izgubi zasigurno neće preostalih nekoliko tjedana vlasti iskoristiti za rješavanje problema koji su doveli do njegovog gubitka.</p><p>S druge strane, Joe Biden, koji je vodeći kandidat u američkim nacionalnim predizbornim anketama, svoju kampanju je 'posvetio' kritizirajući Trumpove antikorona nastupe. </p><p>- Ostatak svijeta se pita, što se to događa? Ovo što mi danas proživljavamo nije normalno. Ako me američki narod izabere, imat ćemo ogroman zadatak sanirati nanesenu Trumpovu štetu. Moramo pobijediti virus, obnoviti gospodarstvo i smisliti kako ćemo obnoviti američko vodstvo širom svijeta - kazao je Biden tijekom svog virtualnog obraćanja naciji u srijedu. </p><p>Predsjednikov nemar nema samo neposredni politički utjecaj, a njegovo neprestano potkopavanje epidemioloških mjera, riskira pogoršavanje već loše situacije u SAD-u. Neprestano stopiranje testova koje su provodile velike farmaceutske tvrtke na cjepivima i terapijama protiv korona virusa, ponovno naglašava važnost preventivnih epidemioloških mjera. No, međutim, u srijedu je vladin stručnjak za zarazne bolesti, Anthony Fauci predvidio da će sigurno i učinkovito cjepivo biti široko dostupno do travnja 2021. godine, što daje tračak nade u cijeloj korona krizi. </p><p>- Ovo će biti užasna zima, možda ćemo imati tolike brojke zaraženih da će nam se situacija koja je bila u proljeće ili ljeto učiniti mizernom. Samo je pitanje vremena kada će se situacija znatno pogoršati, a mislim da vjerojatno i hoće - rekao je dr. Peter Hotez, dekan Nacionalne medicinske škole Baylor te dodao da će se smrtnost od korona virusa značajno povećati što će dovesti do najneugodnijih vremena u modernoj povijesti u smislu prestrašene javnosti i ugrožene domovinske sigurnosti. </p><p>Upravo u vrijeme nacionalne opasnosti, od Bijele kuće se traži da postavi prioritete i zbliži građane te im objasni opseg izazova i zacrta put za izvanredne situacije. No, Trumpova radna skupina za suzbijanje korona virusa je nepredvidljiva, a njegov čelnik Mike Pence daje suglasnost za održavanje događaja koji samo potpomažu širenju virusa, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/15/politics/donald-trump-coronavirus-election-2020/index.html?fbclid=IwAR2Unkye1K0R3zlkPn-btPEIDK6qOuRzVb4iGmALDnmEd_lCKXpIcEsM0uY">CNN</a>.</p><p>U vrijeme kada se drugi globalni čelnici poput francuskog predsjednika <strong>Emmanuela Macrona</strong>, kanadskog premijera <strong>Justina Trudeaua</strong> te britanskog premijera<strong> Borisa Johnsona</strong>, očajnički bore da suzbiju širenje virusa novim ograničenjima te djelomičnim zatvaranjem pokušavaju spasiti živote kao i svoju ekonomiju, Trump je Amerikancima lažno obznanio kako su na korak do pobijede protiv pandemije korona virusa. </p>