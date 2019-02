Kako je Huawei postao jedan od najvažnijih svjetskih tehnoloških igrača

Velika ulaganja



Iz Huaweija je nedavno najavljeno da će uložiti između 15 i 20 milijardi američkih dolara u istraživanje i razvoj novih tehnologija. Ova kompanija će 20-30 posto od spomenutog iznosa posvetiti znanstvenim istraživanjima. Inače, Huawei je kompanija koja se našla na popisu najvećih svjetskih ulagača u segment istraživanja. Čak 80.000 zaposlenika u Huaweiju angažirano je na polju razvoja.

Ne treba ni zanemariti činjenicu kako je Huawei prošle godine postao drugi najveći proizvođač pametnih telefona na svijetu te je na dobrom putu da postane broj jedan. Naime, svojim serijama P i Mate uspjeli su pokoriti svijet, ostavivši konkurente daleko iza sebe kada su u pitanju inovacije.



Pogođene potrebe tržišta



Tajna uspjeha krije se u vrhunskim performansama, kvaliteti izrade, suvremenom dizajnu i najboljim kamerama na tržištu koje pogoni umjetna inteligencija. Uz izvrstan omjer cijene I kvalitete, Huawei je postao prvi izbor većini korisnika, a strpljivo godinama njegujući takav pristup kompanija je s vremenom izgradila uzajaman odnos povjerenja s korisnicima.



Da bi bilo moguće vizualizirati Huaweijev uspjeh, istaknimo podatak kako je kompanija u posljednje dvije godine prodala oko 300 milijuna mobitela diljem svijeta.



Osim spomenutih performansi koje se očituju u najsuvremenijem nanometarskom i štedljivom Kirin procesoru i zavidnoj količini radne i interne memorije poseban naglasak Huawei je stavio na razvoj kamera čime su su savršeno detektirali potrebe tržišta, naročito onog mladog i urbanog dijela populacije koji je nesumnjivo vezan za društvene mreže u vremenima digitalne transformacije.

Foto: Huawei

Prva trostruka kamera na pametnom telefonu



Huawei je kroz suradnju s njemačkim proizvođačem fotoaparata Leica stvorio harmonično optimiziranu mobilnu kameru suvremenog doba kojom upravlja umjetna inteligencija - također usavršena i razvijena unutar same kompanije. No u povijesti će svakako ostati upisana činjenica kako je model P20 Pro prvi mobitel na svijetu u kojem su inkorporirane čak tri kamere na stražnjoj strani što je kasnije postao svojevrsni i neizostavni obrazac u mobilnoj telefoniji.

Da nije riječ o praznim pričama pokazao je i vanserijski rezultat u smislu bodova na prestižnoj i relevantnoj DxOMark ljestvici. Naime, prema rezultatima s ljestvice Huawei ima najbolju mobilnu kameru na svijetu, a ono što ga dodatno odvaja od konkurencije jest činjenica da je uspio u potpunosti približiti fotografske mogućnosti profesionalnim i skupocjenim DSLR aparatima.

Foto: Huawei

Prvi na svijetu uveo mogućnost obrnutog bežičnog punjenja



Svjetskom tržištu je, također, zbog načina života koji uključuje cjelodnevno korištenje mobitela i od iznimne važnosti moćna baterija te mogućnost brzog punjenja. I tu je Huawei pronašao optimizirano rješenje budući da Huawei Mate20 Pro ima bateriju kapaciteta 4200 mAh – koja će izdržati i najzahtjevniije korištenje tijekom užurbanog dana.



Tu je i uzbudljiva tehnologija obrnutog bežičnog punjenja koju je prvi u uređaj implementirao baš Huawei. Mate 20 Pro uređaj podržava Wireless Reverse Charging, pa je s njim moguće bežično puniti druge uređaje koji podržavaju ovaj oblik punjenja. Treba li uopće spominjati praktičnu važnost navedene tehnologije koja zlata vrijedi u trenucima kad vam, recimo, kolega u uredu ili na terenu treba poslati važne dokumente ili multimediju. I što je najbolje, opcija se, osim na Huawei uređajima, može koristiti za punjenje mobitela druge marke. To je jedna od stavki koju će većina ostalih proizvođača tek morati prihvatiti ukoliko žele zadovoljiti potrebe globalnog tržišta.



Isto tako baš je Huawei usavršio i sustav brzog punjenja odnosno tehnologiju Supercharge do samog vrhunca. Ono što posebno impresionira jest činjenica da je riječ o snazi punjenja od 40W što primjerice znači da je model Mate 20 Pro i njegovu 4200 mAh bateriju moguće od 0 do 70% napuniti za svega 30 minuta. Ništa manje nije važan podatak da takav punjač dolazi u prodajnom pakiranju, odnosno da se ne mora kupovati odvojeno, kao kod nekih drugih proizvođača.

Foto: Huawei

Umjetna inteligencija i nova očekivanja



Što se pak tiče samog razvoja umjetne inteligencije, možda bi bilo dovoljno izdvojiti tek najnoviji senzacionalan primjer prilikom kojeg je Huawei pomoću algoritama uspio završiti čuvenu Schubertovu Osmu Simfoniju koju su orkestri pune dvije stotine godina izvodili bez posljednjih taktova budući da je autor prije smrti nije završio.



“Mi želimo mijenjati svijet na bolje”, izjavio je nedavno za engleske medije Walter Ji predsjednik Huaweijeve poslovne grupe za zapadnu Europu kad su ga novinari pitali o spomenutom poduhvatu oko Schubertove simfonije.



Čini se da je bio u pravu, jer, nova tehnološka revolucija i dosad neviđene performanse stižu 26. ožujka u Parizu gdje će premijerno biti predstavljena nova P30 serija koja će po mnogim IT analitičarima biti posljednja bitka za svjetski tron, a u kojoj bi kao pobjednik trebao izaći upravo Huawei.

