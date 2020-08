Kako je krenulo, Split bi mogao ostati bez ležaja: Naša županija odskače jer ne poštujemo mjere

- Zašto je u Istri bolje? Zato jer su odgovorni - izrekao je dr. Ivo Ivić, šef splitske Korona-klinike. Predlaže da se razmisli o kažnjavanju građana koji se ne pridržavaju mjera

<p>Na nedavnoj konferenciji za medije splitskih epidemiologa, nakon uvodnih govorancija i iznošenja najnovijih brojki, iza ljudi u bolničkim kutama neočekivano je provirio gradonačelnik <strong>Andro Krstulović Opara</strong>. </p><p>Činio se ljut. Gotovo borbenim tonom pred kamerama je tvrdio da se Split nepotrebno stigmatizira. Da broj oboljelih u gradu pada. Da se iznosi mnoštvo pogrešnih informacija. Od tog prošlog četvrtka Opara se više nije oglašavao, a broj oboljelih nije padao.</p><p>Danas, malo iza 13 sati, pred bolnicom u Splitu, ne vezano za pressice Nacionalnog i Županijskog stožera, obraćanje javnosti upriličio je glavni splitski epidemiolog, dr.<strong> Ivo Ivić</strong>. Ono što je rekao ne bi se trebalo svidjeti ni gradonačelniku ni političkim obojenim stožerima: </p><p>- Naša županija odskače jer se ne pridržavamo mjera o kojima mjesecima pričamo. Infekcija će se još više širiti kad počnu škole, ali ne radi djece nego radi okupljanja odraslih u kojima se neće držati distanca niti nositi maske. Brojke koje sada imamo odraz su našeg ponašanja od prije. Zašto je tako? Zašto ovakva situacija nije u Istri? Zato što se tamo odgovorno ponašaju. Mi nemamo hospitaliziranih turista. Hospitalizirani su isključivo ljudi iz Splita i okolice, iz mjesta gdje praktički nema turizma - iznosio je dr. Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju.</p><p>U rukavicama je izrazio zabrinutost da u bolnici neće biti mjesta za sve, nastave li brojke divljati. </p><p>- U Splitsko-dalmatinskoj županiji epidemija je preintenzivna da bismo vjerovali kako brojke neće premašiti one od proljeća. Tada smo imali lockdown. Sada ljudi slobodno komuniciraju. Infekcija se širi. U Klinici raspolažemo sa 104 kreveta od čega ih 27 nema mogućnost davanja kisika. Od tih 104 sada su zauzete 64 postelje, a danas planiramo prijem još pet bolesnika. Većinom su to stariji ljudi, ali ima i mlađih, evo ovaj što je zadnji došao je 1961. godište. Imamo 31 pacijenta s teškom i najtežom kliničkom slikom - iznio je dr. Ivić.</p><p>Ako stavimo ove brojke u postotke, pribrojimo ovih pet što će danas doći, znači da je zauzeto oko 70 posto ležajeva.</p><p>U Klinici su i štićenici domova za starije koji nemaju simptome, ali je zbog njihove dobi određeno da budu hospitalizirani. Dr. Ivić nije oduševljen tom praksom. Zauzimaju mjesta pacijentima koji zapravo trebaju bolničku pomoć. Nada se da će se to uskoro promijeniti, ali ta odluka nije na liječnicima.</p><p>Ono što je u njegovoj moći jest da savjetuje, pa je tako poručio da je sada vrijeme da počnemo razmišljati o kažnjavanju građana koji se ne pridržavaju mjera. </p>