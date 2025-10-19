Kako je pariški Louvre opljačkan u samo četiri minute: 'Ušli su mirno, bez nasilja i uzeli plijen'

Lopovi su u nedjelju provalili u pariški muzej Louvre uz pomoć kamiona s dizalicom, razbivši prozor na prvom katu, i ukrali nakit neprocjenjive vrijednosti iz galerije u kojoj se nalaze francuski kraljevski dragulji, a onda se dali u bijeg na motociklima, priopćila je francuska vlada.

Pljačka će vjerojatno dovesti u fokus neugodna pitanja o sigurnosti u tom svjetski poznatom muzeju koji je 2024. godine dočekao 8,7 milijuna posjetitelja, čiji su dužnosnici već upozoravali na nedostatak ulaganja. Lopovi su krenuli u akciju oko 9:30 sati, kada je muzej već bio otvorio svoja vrata za javnost, i ušli u zgradu Apolonove galerije, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Pljačka je trajala oko četiri minute, rekla je ministrica kulture Rachida Dati za TF1, a izveli su je profesionalci.

- Vidjeli smo neke snimke: uopće ih ne zanimaju ljudi, oni ulaze mirno, tamo su četiri minute, razbijaju vitrine, uzimaju svoj plijen i odlaze. Nema nasilja, vrlo profesionalno - rekla je za TF1.

Rekla je da je jedan komad nakita pronađen ispred muzeja, očito ispušten dok su bježali. Dati je odbila reći o kojem se predmetu radi, ali novine Le Parisien pišu da se vjeruje da je to kruna supruge Napoleona III., carice Eugenije. Komad nakita bio je oštećen, pišu novine.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez ispričao je za France Inter da je troje ili četvero lopova ušlo u muzej pomoću dizalice koja je bila postavljena na kamionu.

- Razbili su prozor, uputili se prema nekoliko vitrina i ukrali dragulje... koji imaju stvarnu povijesnu, neprocjenjivu vrijednost - rekao je Nuñez.

Prema web stranici Louvrea, pronađena kruna sadrži zlatne orlove i prekrivena je s 1354 dijamanta i 56 smaragda. Rođena u Granadi u Španjolskoj 1826. godine, carica Eugenija udala se za Napoleona III., koji je vladao Francuskom kao predsjednik od 1848. do 1852. i car od 1852. do 1870., kada je svrgnut.

Istraga u tijeku

Na videozapisu koji je je na X-u objavio muzejski vodič vide se posjetitelji kako se kreću prema izlazima, zbunjeni jer ne znaju zašto moraju napustiti muzej u koji su tek ušli.

Nuñez je rekao da je otvorena istraga, a za njezino provođenje zadužena je specijalizirana policijska jedinica koja ima visoku stopu uspjeha u rješavanju pljački visokog profila poput ove. Nije bilo ozlijeđenih, rekla je Dati.

Louvre, najposjećeniji muzej na svijetu i dom Mona Lise Leonarda da Vincija, objavio je na X-u i na svojoj web stranici da će ostati zatvoren do kraja dana zbog "izvanrednih razloga".

Sigurnosna pitanja

U jednoj od najsmjelijih krađa umjetnina u povijesti, Mona Lisa je ukradena iz muzeja 1911. godine u pljački u koju je bio uključen bivši zaposlenik. Na kraju je uhvaćen, a slika je vraćena u muzej dvije godine kasnije. Godine 1983. nestali su neki dijelovi oklopa iz 16. stoljeća koji su ponovno otkriveni tek 2011. godine, piše BBC.

Najnoviji slučaj je kad je slika 19-stoljetnog umjetnika Camillea Corota ukradena 1998. godine. Le Chemin de Sèvres (Sèvreska cesta) jednostavno je uklonjena sa zida, a da to nitko nije vidio. Krađa je dovela do detaljne revizije sigurnosnih sustava. Slika nikada nije pronađena.

Ranije ove godine, dužnosnici Louvrea zatražili su hitnu pomoć francuske vlade u obnovi starih izložbenih dvorana muzeja i boljoj zaštiti njegovih bezbrojnih umjetničkih djela. Dati je rekla da problem sigurnosti muzeja nije nov.

- U 40 godina vrlo se malo pažnje posvećivalo osiguranju ovih velikih muzeja, a prije dvije godine predsjednik Louvrea zatražio je sigurnosnu reviziju od policijskog prefekta. Zašto? Zato što se muzeji moraju prilagoditi novim oblicima kriminala. Danas je to organizirani kriminal - profesionalci. - rekla je.

Međutim, ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je u intervjuu ranije danas da je "dobro poznato" da su francuski muzeji općenito "ranjivi".