Kako je vladao Dumbović: U poglavarstvu jacuzzi, skupe jakne, šunka na račun grada...

Svi su sve znali, ali je sve bilo strah. Tako govore stanovnici Petrinje nakon što su uhićeni bivši gradonačelnik Darinko Dumbović, njegov sin Darko i još trojica poduzetnika: Dejana Dobrečevića iz tvrtke Skela Banovina, Gorana Novkovića iz Pet plus gradnje te Zlatka Zagorca iz tvrtke Zagorac građevinski radovi. Nažalost, ovo nije prvi put da netko od hrvatskih političara ili 'lokalnih šerifa' daje USKOK - u povod i dovoljno dokaza da ih privedu na ispitivanje u Vlašku 116, nakon što im pretraže sve što posjeduju. A Dumbovići posjeduju puno toga.

Patrijarh obitelji, Darinko, 90 - ih ulazi u HNS. Radimira Čačića slijedi i u Reformiste nakon što je ovaj izbačen iz HNS - a zbog zatvorske kazne koju je odslužio do pola i navodnog šurovanja s pokojnim Milanom Bandićem. Dumbović u Sabor ulazi 2016. godine kao kandidat Reformista Radimira Čačića s liste Koalicije za premijera Milana Bandića. To cijelo vrijeme podržava Vladu Andreja Plenkovića i postaje dio famoznih 'Bandićevih žetončića'.

Većinu političke karijere obnaša dužnosti u Petrinji. Od 2002. do 2009. bio je zamjenik gradonačelnika Petrinje, a gradonačelnik je od 2013. godine. Idući mandat, 2017., osvaja s 53 posto glasova u drugom krugu.

Dumbovićevo ime se na kaznenoj prijavi pojavljuje još 2015. godine kad njegovi koalicijski partneri, SDP, podižu kaznenu prijavu protiv njega zbog nesrazmjera u njegovoj imovini i prihodima.

- 2013. smo išli u koaliciju s HNS-om i osvojili smo vlast u Petrinji. U početku je sve normalno funkcioniralo, ali nakon dvije godine došlo je do problema. Ne samo u funkcioniranju, Dumbović je izašao iz HNS-a, prvo je išao kao nezavisni, ali nije osvojio mandat, a potom je ušao u Reformiste i Sabor. Mi smo kao SDP 2015. ukazali na dio nepravilnosti koje smo uočili, podnijeli smo kaznenu prijavu za nesrazmjer u njegovoj imovini. Bio je nesrazmjer od nekih dva milijuna kuna. Prijavili smo to i potpisivanje ugovora za usluge koje nisu bile planirane proračunom što zakonski nije dozvoljeno. Nakon nekog vremena poslali smo upit je li naša prijava zaprimljena, dobili smo nekoliko dopisa da su izvidi tajni i da se ne mogu komentirati da bi 2018./2019. prijava bila odbačena. Tad je Dumbović postao saborski zastupnik kao član Reformista - rekla je SDP - ova Svjetlana Lazić, koja u je u prvom mandatu bila i zamjenica.

Ta 2015. godina je bila plodonosna za Dumboviće. Snaha Nikolina, Darkova žena, otvara tvrtku Titan Commerce. Ubrzo su dosegnuli prihod od milijun kuna, a onda naglo počeli rasti. Već 2018. su došli na više od pet milijuna kuna, godinu zatim na 8,2 milijuna kuna, dok su lani, unatoč krizi i pandemiji, ostvarili rekordnih 12,7 milijuna kuna prihoda uz čistu dobit od pola milijuna kuna. Do ožujka 2021. godine formalno je bila u vlasništvu Dumbovićeve snahe, a onda ju je i formalno preuzeo sin Darko. Bave se građevinarstvom, imaju strojeve, ali su, primjerice, i za gradske tvrtke nabavljali zaštitnu odjeću.

2015. godine Gradsko vijeće na Dumbovićevu inicijativu smanjuje vrijednost gradskog zemljišta na 20- ak kuna po kvadratu, a Titan Commerce kupuje kao jedini ponuditelj 2764 četvorna metra za 56.000 kuna. Titan Commerce je bio tek osnovana tvrtka, bez zaposlenih, ali im je zemlja prodana. Do danas na tom zemljištu nisu izgradili ništa, nego su tek 2021. godine ishodili dozvole. Zemljište im nije oduzeto i ugovor nije raskinut, iako je to jasno u uvjetima natječaja: ako nećete graditi ni raditi, zemljište se vraća Gradu i to bez povrata novca. Već u proljeće sljedeće 2016. godine ide sljedeći natječaj. Švedska tvrtka trebala je kupiti dvije parcele površine 3531 četvorni metar za 72.620 kuna. Ali taj posao propada iz nepoznatog razloga. Pa obje parcele po istoj cijeni od 20-ak kuna po kvadratu opet kupuje Titan Commerce. Niti na njima nisu pokrenuli proizvodnju ili bilo što sagradili, nego su ishodovali dozvole i jednu su prodavali za 100.000 eura. Grad Petrinja se na te parcele nije upisao kao stranka koja ima pravo prvokupa, pa ga je Dumbovićev sin mogao nesmetano prodati. I ova transakcija je sad pod povećalom istražitelja.

Skupe jakne

Nakon petrinjskog potresa, vikao je da spašava Petrinju i da nitko drugi za ne radi ništa za taj grad dok je obilazio ruševine u jakni marke Philipp Plein vrijednoj oko tisuću eura. No onda su mediji prekopali svoje arhivske snimke i vidjeli da gradonačelnik čiji su građani i prije potresa koristili pomoć Caritasa i udruge 'Ljudi za ljude' stalno hoda u skupoj markiranoj odjeći.

Diploma s privatnog fakulteta

Ima i diplomu s Fakulteta za menadžment u Sremskim Karlovcima iz 2013. godine, što je impresivno budući da je taj privatni fakultet dobio dozvolu za rad tek 2011. godine, što bi značilo da je postao diplomirani menadžer u samo dvije godine. Ono što je još impresivnije je da svi programi tog fakulteta traju četiri godine, pa izgleda da je Dumbović briljantno riješio četverogodišnji studij u dvije godine.

Chrysler u dvorištu

Petrinjom i okolnim selima se vozio i u luksuznom Chrysleru 300c, kakvog je vozio i Čačić. Još 2009., dok je Čačić vodio HNS, stranka je bila kupila također Chrysler 300c, koji je tad vrijedio 215.000 kuna. Taj automobil nije bio naveden u njegovoj imovinskoj kartici, a Dumbović je tad rekao da nije njegov, nego 'u obitelji Dumbović' pa ga on koristi. Njime se dovezao i na primopredaju vlasti kad je izgubio od HDZ - ove Magdalene Komes. Nakon predaje, kad su ga novinari pitali je li uzeo još 6 mjeseci gradonačelničke plaće iako to više nije, i Grad Petrinja je u minusu, izjavio je da bi uzeo i 12 plaća da može i odvezao se luksuznim automobilom doma. Iz proračuna razrušene Petrinje je tako primao 13.457 kuna mjesečno.

Jacuzzi u Gradskom poglavarstvu i Grad u minusu

Grad je nakon primopredaje vlasti u banci imao odobreni minus od 10 mil. kuna, a račun je bio u minusu od 9,2 milijuna kuna. U toaletu se nalazio i jacuzzi za kojeg Dumbović kaže da je bio i prije.

- Pa to su gluposti. Pucao bih si u glavu da sam dao ugrađivati jacuzzi kadu. Zgradu smo kupili prije dvije godine i u njoj se već nalazila ta kada koja uopće nije jacuzzi. Ta zgrada se koristila za potpuno druge namjene, a mi smo se u nju preselili nakon potresa jer je jedina ostala cijela. Nalazi se u sklopu toaletnog prostora i nije bilo razloga da je mičemo - rekao je Dumbović, dok je upitan za komentar prazne blagajne rekao da je blagajna gotovo uvijek prazna. Dodao je da je na računu gotovo milijun kuna te da su im na raspolaganju 54 milijuna kuna koje im je za podmirivanje svih obaveza obećala pomoći država, a ministarstvu su već slali dvije požurnice. No taj milijun na računu nije bio dovoljan za plaće svih zaposlenika Grada koje su dolazile na naplatu.

Šunka od 60.000 kuna

U tužbi protiv 24sata problematizirao je i istinitost navoda da je na račun Grada u svrhu svoje kampanje za gradonačelnika kupio šunku u iznosu od 60.000 kuna. Došli smo i do računa za meso, jaja i hren koji je ispostavljen Gradu Petrinji 31. svibnja prošle godine, točno dan nakon drugoga kruga izbora, u kojima je Dumbović izgubio. Iz njega su vidljive količine i cijene. Dumbović je naručio 598 kilograma rolane lopatice bez kože, a one s kožom gotovo 497 kilograma. Tu su i oko 151 kilogram vakuumirane dimljene šunke te još manje količine rolane šunke i sječene lopatice. Uz to je naručeno 1000 paketa jaja po 10 komada, 1000 bočica hrena po 330 grama i 1000 vrećica. Ukupno je to platio 61.329 kuna s PDV-om. Trgovački lanac Lonia, koji je sve to prodao, kilogram mesnih proizvoda naplatio je od 32 do 35,6 kuna. Dumbović se prvo nije mogao sjetiti u koju je svrhu naručio tolike količine mesa, a onda nam je rekao da su to bili darovi građanima za Uskrs. Uskrs je lani padao manje od mjesec i pol prije prvoga kruga izbora, 16. svibnja. S obzirom na to da je riječ o 1000 vrećica s jajima, šunkom i hrenom, to je prezentirano kao gradonačelnikov dar građanima za Uskrs. Samo što su isti ti građani to platili kroz porezna davanja.

- Nemojte me zezati. Vidite u kojoj je situaciji bila Petrinja. To je bila pomoć za građane. Sve što smo radili bilo je za građane. Osim toga, svi mediji su prenosili svaki moj sat, dan, svaku akciju, sve što se god događalo. Ništa nisam radio, a da nije bilo transparentno - rekao je Dumbović, koji ne zna zašto je račun stigao nakon izbora.

Premlaćivanje u Hrastovici

Njegov mlađi sin, Ivan, 16. veljače 2022. godine ispitan je zbog sumnje da je u srijedu, 9. veljače s još jednim muškarcem istukao mladića (27) u mjestu Hrastovica. Branitelj mladog Dumbovića, odvjetnik Dražen Ivanić, potvrdio nam je da je njegov klijent aktivno iznosio obranu i da se ne smatra krivim za pokušaj iznude. Kako je objavila sisačko-moslavačka policija, Dumbovića i njegovog kolegu Ivana P. sumnjiče da su upali u kuću 27-godišnjaka kako bi "pribavili imovinsku korist". Prijetili su mu i lakše ga ozlijedili.

Trošenje donacija

Iz više izvora nam je neslužbeno potvrđeno da istražitelji po nalogu Uskoka pregledavaju i izuzimaju niz dokumenata iz gradske uprave. Provjerava se kome je i kako Dumbović dijelio novac s računa na kojem su građani prikupili milijune donacija za pomoć. Inicijativa branitelja Petrinje ga je za to i kazneno prijavila. Jutarnji list je dodatno objavio i da se istražuje natječaj za dodjelu pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Petrinje. Natječaj je proveden proljetos, a objavili su i svjedočenja onih koji su se javili, ali koji unatoč šteti nisu dobili pomoć. Ali zato su 135.000 kuna dobili OPG-ovi koje vode Dumbovićevi suradnici.

Sporni poslovi

U najnovijoj istrazi, istražitelji spornima smatraju i poslove u okviru javne nabave za rekonstrukciju dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici i izgradnje sportskog igrališta - Vatrogasno, redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2020. i 2021. godini, izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta uz poduzetničku zonu u Mošćenici i radova na građenju platoa zbog postavljanja privremenih montažnih objekata za stambeno zbrinjavanje građana nakon potresa u Mošćenici. Zemljište za ovo zadnje otkupljeno je od Titan Commercea za 565.000 kuna, no tvrtka ga je kupila za 63.000 kuna. Na održavanje cesta su u dvije godine potrošili oko 15 milijuna kuna, dok su u godinama prije toga trošili po nekoliko stotina tisuća kuna.

Vila u Istri

U 2020. godini, koju je obilježila pandemija, pa zatim 2021. godini koju je obilježio potres, poduzetnici su jedva sklapali kraj s krajem. No Darko Dumbović počeo je graditi vilu u istarskom mjestu Žbandaj. Pitoreskno mjesto je udaljeno tek osam kilometara od centra Poreča i zadnjih godina je postalo prava meka za investitore. Niču kuće s bazenima, a građevinsko zemljište se prodaje po cijenama od 70 do 100 eura za četvorni metar. Tri zemljišta ukupne površine 2390 četvornih metara je kupio još prije četiri godine i Titan Commerce kojem je vlasnik bila prvo Dumbovićeva snaha Nikolina, a od 2021. ju je i formalno preuzeo sin Darko. Na zemljištu od 338 četvornih metara je bila smještena stara kuća od 57 kvadrata. Ona je uklonjena i od proljeća 2021. traju radovi na izgradnji nove katnice. Kada smo u nedjelju posjetili Žbandaj, kući je još nedostaje fasada sa stražnje strane, dok se na uličnom pročelju završavala izolacija. Na kući je izvješena i hrvatska zastava. Uz tu parcelu, tvrtka Dumbovićeva sina je kupila još jednu preko puta kuće, te parcelu od 1657 četvornih metara koja se vodi kao pašnjak i nalazi se stotinjak metara iza kuće. 2020. godine, u kriznoj godini, ostvarili su rekordnih 12,7 milijuna kuna prihoda i više od pola milijuna kuna čiste dobiti. Unatoč tome što su poslovali s dobiti, za tri mjeseca su dobili i državne potpore od 116.000 kuna. A 2021. godine su za prvih pet mjeseci dobili 219.000 kuna državnih potpora jer su s područja pogođenim potresom. Potpore su dobili iako su itekako imali posla na radovima nakon potresa i dobro im ide. Jer država tvrtkama u Petrinji i ostalim pogođenim područjima daje 4000 kuna pomoći po radniku bez obzira imaju li ili ne pad prometa. Zbog ovog slučaja, promijenjeni su kriteriji za dodjelu potpora.

Najčitaniji članci