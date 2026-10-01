Kako je vozačica ZET-a postala metom orkestrirane kampanje sindikalista, štrajkaša i desnice

"Vama nije čudno da u šest sati ujutro netko vas dočeka s buketom cvijeća na stanici? Meni je to bilo malo čudno", izjavio je jutros predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović na Radio Sljemenu. "Neću reći da je bilo orkestrirano, ali...".

Ne znamo je li on vozačici tramvaja ZET-a koja je prva probila štrajk pokazao srednji prst na izlasku iz garaže, mora da je to ipak bio neki od njegovih hrabrih kolega, ali je zato iskoristio priliku da uperi prst u kolegicu, još i mladu ženu, koja je u svojem postupku naišla na odobravanje građana Zagreba.

Ali nije spomenuo drugog kolegu koji je također probio štrajk i vozio tramvaj broj 11. Jer je, eto, muškarac.

I nije primio buket cvijeća na stanici.

Orkestrirana haranga

No kad smo kod "orkestriranih" događaja, u tom kontekstu ne bi se moglo govoriti o buketu cvijeća uručenog vozačici ZET-a, već o desetinama i stotinama orkestriranih uvreda na društvenim mrežama upućenih toj vozačici.

Ali ne i vozaču.

Kopalo joj se po društvenim mrežama, vadile objave i fotografije iz Novog Sada, nabacivalo najgorima šovinističkim i seksističkim gadostima, komentiralo izgled, slalo ju se "traktorom u Srbiju" i šikaniralo ostalim tipičnim repertoarom. Bilo je to pravo zlostavljanje.

Nitko od njezinih kolega nije ustao u njezinu obranu. Dapače, još su dolili benzin na vatru.

Ali opet, ne i na kolegu koji je također kršio štrajk.

Ni na drugog kolegu koji je vozio brzu liniju prema Velikoj Gorici.

Strah od Tomaševića

I nipošto na Tomislava Tomaševića ili upravu ZET-a, jer su bili u prevelikom strahu od mogućih posljedica. Čak ni kad su prijetili onima koji su objavili platne liste vozača ZET-a i radnika Čistoće. Radije su tu prijetnju upućivali u općenitom tonu, a ne prema gradonačelniku kojem je ta objava pomogla u pridobivanju naklonosti javnosti.

Uvijek je lakše iživljavati se na ženama, premda je ta jedna žena pokazala veću hrabrost od svih muških kukavica koji se sada na njoj iživljavaju.

A taj jedan "orkestrirani" buket cvijeća, po tumačenju sindikalista ZET-a, trebao bi kompenzirati činjenicu da su sindikalisti Holdinga i njihov odvjetnik povezani s HDZ-ovom saborskom većinom. I da HDZ podržava njihov štrajk. I da im militantna desnica na društvenim mrežama daje vjetar u leđa.

I da sindikalist javno šalje zloslutnu poruku da se "nada kako se vozačici neće ništa dogoditi".

Plenkovićeva mucica

U isto vrijeme, i premijer Andrej Plenković komentirao je odluku Županijskog suda u Zgarebu o nezakonitom štrajku i izjavio kako je sutkinja "žena bivšeg ministra" i da su iz HDZ-a "utjecali na njezinu odluku". Pa lakonski dodao: "Šalim se samo".

Plenković je odgovarao na medijske kalkulacije o tome da HDZ ima utjecaja i na sudačku odluku, ali je doveo sutkinju u situaciju da se o njoj govori kao o nečijoj supruzi, a ne profesionalki, da se omalovažava njezina presuda i da se izruguje utjecajem HDZ-a na pravosuđe.

Bi li to isto izrekao da je u pitanju nečiji suprug?

I što bi rekao da je sutkinja odlučila u korist HDZ-a? Bi li i onda zbijao ovakve šale?

Nekako je najlakše ispaljivati pošalice, plasirati insinuacije i dizati harangu na račun žena. Na one Plenkovićeve "mucice" i "dušice" u Saboru.

Muškarci koji mrze žene

Prije nekoliko dana jedan sudionik Hoda za život u Puli, prononsirani nacist i osuđivani prijestupnik, defilirao je i prijetio je mladim ženama okupljenima u protuprosvjedu.

A Keleminčevi crnokošuljaši, nakon okupljanja pred zgradom Dalije Orešković, najavljuju prosvjed ispred stana Katarine Peović. Još jedne ženske mete.

Zašto desničari imaju problem sa ženama?

Zašto ih imaju sindikalci?

Zašto ih imaju premijeri?

Zašto ih imaju klečavci, molitelji, vjernici, nacionalisti?

Zašto ih imaju supruzi, partneri, ljubavnici...?

I zašto upravo na ženama demonstriraju ono što smatraju hrabrošću, prkosom, snagom, muževnošću, domoljubljem, vjerom?

Pa kad već govorimo o "orkestriranoj" kampanji, stvara se dojam da je ta kampanja orkestrirana protiv žena na svim razinama, od Hrvatskog sabora i visoke politike, preko profesionalnog života, do ideološke kaljuže.

Još bolje ako se radi o prkosnim mladim ženama, obojene kose, s rinčicom u nosu i "nepoćudnim" fotografijama na društvenim mrežama.