Kako jeftino stići do Mirogoja: Za samo 30-ak kuna i taksijem

Besplatan prijevoz je u petak, na blagdan Svih svetih, na izvanrednim autobusnim linijama prema većim grobljima, objavio je Zagrebački električni tramvaj.

Autobusi s Kaptola voze do Mirogoja i Krematorija i obrnuto, a besplatne su i linije Kvaternikov trg - Srebrnjak, Dubrava - Miroševac, Dubec - Markovo Polje i Podsused centar - Poljanica - Gornja Bistra. Autobusi koji voze na liniji Kaptol - Mirogoj i oni do Krematorija polazit će čim se popune te se neće zaustavljati na usputnim stajalištima. Bus do Krematorija stat će samo kraj arkada. Te posebne linije vozit će od 8 do 21 sat.

I autobus Dubrava - Miroševac u petak će voziti bez usputnog zaustavljanja, ali kraće, do 20 sati. Ostale linije vozit će kao u nedjelju. Po potrebi će ih pojačavati, kao i tramvaje na linijama 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 17.

Na liniji 230 Dubrava - Granešinski Novaki vozit će više autobusa.

I izvanredna linija prema Markovu Polju imat će manje stanica nego redovna. Zaustavljat će se samo na stajalištima u Sesvetama (Zagrebačka - Bistrička) i Popovcu (Vugrovečka - Varaždinska).

Rijeka: više autobusa: Linije 4 i 5 prema grobljima Kozala i Drenova pojačat će dodatnim autobusima, a ostale linije voziti će prema voznom redu za nedjelju. Parkirališta u okolici riječkih groblja su mala pa savjetuju Riječanima da koriste javni gradski prijevoz.

Osijek: U petak besplatno do groblja: Vožnja na privremenim linijama 34, 35 i 38 prema Centralnom i Donjogradskom groblju u petak će biti besplatna, objavio je Gradski prijevoz Osijek. Ostali busevi i tramvaj linije 1 vozit će kao u subotu, a linije 2 kao radnim danom.

Zbog posebne regulacije prometa neće voziti linije 106, 201, 206, 210 i 267, a linije 203 i 226 će u slučaju pregustog prometa skratiti i vozit će do Remeta, odnosno Vineca.

Kao i prijašnjih godina, u petak građani vlastitim automobilima neće moći prići grobljima.

Od 7.30 do 21 sat bit će zatvorene za promet Mirogojska, Remetska i Kaptol, a Aleja tišine i Mramorni prilaz do 20 sati. Još je nekim ulicama u blizini zagrebačkih groblja zabranjen ili ograničen promet.

No grobljima se može prići i taksijima. Radio taksi Zagreb danas i sutra će od Bakačeve do Mirogoja ili Krematorija i obrnuto voziti za 30 kuna. Eko taksi i Cammeo nemaju fiksnu cijenu. Ona ovisi o trajanju vožnje, a prosječna cijena za tu relaciju slična je promotivnoj Radio taksija.

I u Puli će za blagdan Svih svetih biti besplatan prijevoz autobusima javnoga gradskog prijevoza na izvanrednim linijama, i to 31. listopada i 1. studenog. Svakih pola sata od 8.30 do 11 i od 15 do 18 sati besplatno će voziti autobusi, a stajat će na stanicama Gradsko groblje, Starih Statuta, Amfiteatarska, Giardini, Zagrebačka, Mletačka, Trg Republike, Marulićeva, Nazorova, Trg Republike, Dalmatinova, Smareglina, Giardini, Istarska, Flavijevska, 43. Istarske divizije.

U suradnji s tvrtkom Monte Giro može se besplatno i na groblje u Štinjan, a prijevoz treba zatražiti kod njih.