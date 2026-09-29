KAKO KROZ ZAGREB Bajs ruši rekorde, napravili stranicu za prijevoz, a tu je i 17-ica...

Drugi je dan štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Prijevoz bi i danas mogao biti problem za mnoge građane, ali ima nekolicina rješenja kako si mogu olakšati put do posla, škole i nečeg trećeg.

Za sve koji imaju mjesta u automobilu ili pak traže prijevoz do svojih odredišta, pojavila se stranica 'Idemo zajedno' na kojoj sve to mogu pronaći. Stranica je besplatna, a nije potrebno ni instalirati aplikaciju. Na stranici možete sami unijeti datum i vrijeme polaska, lokaciju s koje polazite te lokaciju do koje trebate doći.

Foto: Screenshot

Ako ste odabrali opciju 'Tražim prijevoz', nakon odabira vremena i lokacija pojavit će se popis svih vozača koji su na vašoj ruti.

S druge strane, ako ste vozač i imate slobodnoga mjesta u vozilu, pojavit će se popis svih onih koji bi s vama mogli putovati. Stranica nudi i opciju da se putnicima javite direktno na WhatsApp.

Bajsevi nikad popularniji

Na stranici https://bajs.informacija.hr/ možete vidjeti i koliko je zagrebačkih Bajseva trenutno dostupno na gradskim ulicama. Ako na vašoj stanici nema bicikla, pogledajte gdje ga ima. Ili neka vam stanica sama javi kad se pojavi. U ponedjeljak je bila rekordna navala, a lako je moguće da će i danas pasti novi rekordi.

Neslužbena stranica zet.skoljka.org pokazuje vam sve ZET-ove linije koje su u prometu.

Ivan Kaspret iz firme Kaspret Travel odlučio je priskočiti u pomoć građanima koji trebaju prijevoz, sve dok traje štrajk ZET-a. Jučer je vozio do KB Dubrave, a danas do Rebra.